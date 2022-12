Nos 12 coups de cœur culturels de 2022

Spectacles, lectures, musiques, expositions, cinéma, sorties théâtrales… je vous présente mes 12 coups de cœur de l’année 2022.

Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte, Caroline Bélisle

Dans l’écriture de Caroline Bélisle, il y a une finesse et une façon de voir le monde tout à fait singulière. Elle arrive à écrire des comédies sur des sujets actuels pas nécessairement drôles. Cette pièce traite de la solitude mettant en scène des personnages qui ont tous du mal à communiquer. Le jeu des comédiens était aussi très juste. Figurant parmi les finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général, la pièce a été montée au théâtre l’Escaouette à Moncton en mai dernier. Une véritable bouffée d’air frais.

Les Belles-Sœurs, théâtre musical, TPA

Quel bonheur de voir ce spectacle qui a été présenté cet été au Centre culturel de Caraquet et produit par le Théâtre populaire d’Acadie, avec 12 comédiennes acadiennes! L’adaptation musicale de cette œuvre de Michel Tremblay est très réussie. Du théâtre de haut calibre qui sort des traditionnelles comédies musicales. Cette version musicale créée par René Richard Cyr et Daniel Bélanger donne un nouvel élan à ce classique du théâtre québécois. Même si elle a été écrite il y a plus de 50 ans, cette œuvre qui met en scène des femmes du milieu populaire est toujours d’actualité en traitant de sujets universels. Surprenantes, touchantes, les comédiennes-chanteuses ont relevé le défi avec brio et conviction.

Le petit astronaute, Jean-Paul Eid

S’il y a un livre qui m’a renversé cette année, c’est bien ce roman graphique de Jean-Paul Eid, auteur invité au Festival Frye. Le petit astronaute qui raconte l’histoire d’un enfant atteint de paralysie cérébrale et de sa famille est une véritable ode à la vie célébrant la différence. Un petit bijou de bande dessinée rempli d’humanité. À la fois lumineux, touchant et triste, il est difficile de ne pas verser une larme en lisant cette bande dessinée. Bien que ce soit une fiction, c’est inspiré de la vie du garçon de l’auteur.

Danser le ciel, Zachary Richard

Avec ce nouvel album lancé en mars, le célèbre chanteur louisianais rend hommage à son héritage maternel. Il revisite en mode orchestral 12 pièces de son répertoire, dont deux inédites. Figure, entre autres, un magnifique hommage à sa terre natale My Louisianne. On y retrouve certains de ses plus grands classiques tels qu’Au bord du Lac Bijou, Cap Enragé et la Ballade de Jean Batailleur. L’artiste arrive à donner un nouveau souffle à ces pièces qu’on a eu tellement plaisir à écouter maintes fois. Chapeau!

Le vidéoclip J’feel comme un alien, P’tit Belliveau

Le moins que l’on puisse dire est que le chanteur de la Baie Sainte-Marie a le tour d’innover. Avec ce vidéoclip animé qui fusionne les genres, on entre dans un univers surréaliste et éclaté. Il nous convie à un voyage spatial inspiré de son enfance. Cette chanson dresse le portrait d’un enfant différent qui se sent isolé et qui a du mal à tisser des liens. Il se forge donc son propre univers musical ludique peuplé de centaines de petits P’tit Belliveau. C’est aussi une ode à la bienveillance. Vincent Bilodeau signe la réalisation. Ce vidéoclip et celui de la chanson RRSP/Grosse pièce, aussi tirée de son album Un homme et son piano, ont été récompensés au Prix GAMIQ (Gala alternatif de la musique indépendante du Québec).

Antonine Maillet: mes pensées flottantes

Dans cette longue entrevue télévisée qu’elle a accordée à l’animateur André Robitaille, l’écrivaine acadienne fait en quelque sorte le bilan de sa vie. Elle se confie avec beaucoup de naturel et d’honnêteté. En toute simplicité, elle raconte des choses qu’elle n’a jamais dites ouvertement ou du moins de cette façon. Ensemble, ils parlent de l’amour, de la mort, de la religion et de plusieurs facettes de son immense parcours de romancière et de dramaturge. Dotée d’une intelligence vive, l’écrivaine de 93 ans qui transporte l’Acadie dans ses valises partout où elle va est très touchante dans ce documentaire tourné, entre autres, sur la rue qui porte son nom à Outremont.

Femmes Capitaines, Phil Comeau

Ce documentaire de Phil Comeau m’a touché notamment en raison du sujet, des personnages et des images très prenantes sur la mer. Encore aujourd’hui, peu de femmes sont capitaines de bateau de pêche. Le cinéaste suit quelques-unes d’entre elles qui ont choisi ou aspirent à prendre la barre de leur bateau. C’est le cas de Marilyn Gauvin de Lamèque qui va à la rencontre de six femmes qui ont décidé de faire leur place dans un monde majoritairement d’hommes. On les voit à l’œuvre sur les quais, sur leur bateau avec leur équipage. C’est très inspirant comme documentaire.

Notre Dame de Moncton, Denise Bouchard

Profondément humain, avec des personnages attachants, le deuxième long métrage de fiction de la réalisatrice de Caraquet, d’après un scénario original de Mélanie Léger, m’a ému. Non seulement ce film aborde un sujet d’actualité, celui de l’itinérance, mais il le traite avec beaucoup de sensibilité. Et la beauté de ce projet, c’est qu’il est tourné principalement à Moncton, avec une distribution acadienne et québécoise. Notre Dame de Moncton raconte la rencontre improbable entre une jeune femme itinérante incarnée avec conviction par Laurie Gagné et une dame âgée (Louise Turcot) qui vient de vivre un événement dramatique.

Mon baptême de sourde, Émilie Peltier et Julien Cadieux

Avec ce documentaire, on découvre une communauté vibrante qui, pour ma part, m’était pratiquement inconnue. La coréalisatrice a une approche personnelle puisqu’elle part de sa propre réalité pour aller à la rencontre de gens qui vivent avec une surdité. Celle qui a travaillé dans le milieu culturel n’avait jamais parlé ouvertement de sa surdité, bien qu’elle ait reçu un diagnostic à l’âge de 11 ans. Ce film montre son cheminement vers l’acceptation de son identité et toute l’effervescence culturelle de la communauté sourde. On découvre des gens inspirants de différents milieux. C’est un film à la fois personnel et universel.

L’exposition La fleur du temps, Lise Robichaud

Avec son installation La fleur du temps, l’artiste a rendu hommage à son mari, le poète et musicien Raymond Guy LeBlanc, décédé en octobre 2021. Elle le fait de très belle façon, avec une collection d’œuvres colorées, lumineuses, fleuries et remplies de symboles. L’exposition a été présentée à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen. Une sélection de peintures, de collages et d’écrits inédits composent cette installation. Impossible de rester insensible devant sa lettre d’amour visuelle au poète acadien, dont 2022 a marqué le 50e anniversaire de la publication du recueil Cri de terre.

Riopelle: À la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones

Une nouvelle perspective de l’imaginaire du célèbre artiste-peintre canadien est révélée dans cette imposante exposition ayant marqué la réouverture du Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton. Répartie en cinq grandes sections, cette exposition a permis au public d’admirer des œuvres magistrales de l’artiste, mais aussi de voir son lien créatif avec le Grand Nord et l’art autochtone. Lors de l’inauguration, le 2 avril, plus de 700 personnes ont franchi les portes du musée pour visiter l’exposition.

Le spectacle Quand la nuit tombe, Louis-Jean Cormier

Pour ceux qui auraient tendance à imaginer que Louis-Jean Cormier est ténébreux, introspectif et mélancolique, détrompez-vous, en spectacle, c’est une véritable bête de scène. En voyant ce concert au Théâtre Capitol à Moncton, j’ai été subjuguée par sa musique, ses paroles engagées et sa manière décontractée d’interagir avec le public. On avait l’impression de retrouver un peu le groupe Karkwa. Dans ce spectacle, on sort du folk pour aller dans des sonorités plus explosives, accrocheuses, baignant dans des éclairages fabuleux naviguant entre l’ombre et la lumière.