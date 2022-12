Les grands disparus de 2022

Plusieurs personnalités publiques et personnes remarquables nous ont quittés au cours des derniers mois. Afin de souligner leur mémoire et se rappeler de leurs contributions, l’Acadie Nouvelle vous présente quelques-uns des grands disparus de l’année 2022.

CLAUDETTE BRADSHAW (1949-2022)

Claudette Bradshaw en 2017. – Archives

Connue à la grandeur du pays pour ses câlins chaleureux et sa défense passionnée du militantisme communautaire, Claudette Bradshaw s’est éteinte à l’âge de 72 ans. Députée de Moncton-Riverview-Dieppe de 1997 à 2006, elle fut la première Acadienne à être nommée ministre au sein du gouvernement fédéral. Elle a exercé les fonctions de ministre du Travail, de ministre d’État chargée du Multiculturalisme, de la Situation de la femme et de la Littératie, et de ministre responsable des initiatives pour les Canadiens sans-abri. Avant de se lancer en politique fédérale, Claudette Bradshaw était surtout connue pour son travail dans la communauté. On lui doit notamment la fondation du programme Headstart à Moncton, en 1974. Au départ, l’organisme offrait des services de garderie gratuitement à quelques enfants défavorisés de la région afin de bien les préparer pour leur première année à l’école. La nouvelle école francophone qui accueillera des élèves de la maternelle à la cinquième année portera son nom.

ALEXANDRE MALLET (1921-2022)

Alexandre Mallet, âgé de 98 ans, arbore fièrement les médailles honorifiques qu’il a reçues pour souligner son service au sein du Corps forestier canadien, une filiale des Forces armées canadiennes – Archives

Un des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale nous a quittés cette année. Alexandre Mallet, de Haut-Shippagan, a été l’un des 7000 soldats-bûcherons canadiens à être déployés en Europe pour fournir du bois aux forces alliées en 1944 et 1945. Il a entre autres participé à la bataille de Cologne. En 2020, la France lui a remis la croix de la Légion d’honneur, la plus haute des distinctions. Le vétéran est décédé le 2 mars 2022 à l’âge de 100 ans et 9 mois.

PASTELLE LEBLANC (1980-2022)

Pastelle LeBlanc de Vishten en spectacle à la Semaine de la musique de la côte Est, en 2017. – Archives

Une grande musicienne et ambassadrice de la culture acadienne a été emportée par le cancer. Accordéoniste, chanteuse, compositrice, Pastelle LeBlanc faisait partie du groupe Vishtèn depuis 15 ans. Le trio de l’Île-du-Prince-Édouard, cofondé avec sa sœur jumelle Emmanuelle LeBlanc et son conjoint Pascal Miousse, a connu un succès international et s’est notamment mérité le Prix Édith Butler en reconnaissance de leur contribution à la francophonie canadienne.

BENOIT DUGUAY (1941-2022)

Benoit Duguay – Archives

L’ancien journaliste de Radio-Canada Acadie, Benoit Duguay, est décédé à l’âge de 81 ans.

M. Duguay a été journaliste à la télévision et à la radio de 1969 à 1997 et a également enseigné le journalisme à l’Université de Moncton. Attaché à la protection de la langue française, il a notamment participé à la fondation de l’organisme Lire et Faire Lire Acadie. Sa contribution à titre de président du Salon du livre de Dieppe 2005 à 2014 puis de président de l’Association des boursières et boursiers France-Acadie est également à souligner.

SR RITA BARRIEAU (1935-2022)

La fondatrice de la Maison Nazareth, soeur Rita Barrieau. – Archives

Surnommée la Mère Teresa de Moncton, Soeur Rita Barrieau a fondé en 1979 le premier refuge pour les sans-abris et démunis à Moncton, la Maison Nazareth. Elle y oeuvra 15 ans à titre de gestionnaire mais y a travaillé comme bénévole jusqu’aux derniers jours de sa vie

Née à Acadieville le 6 octobre 1935, Soeur Rita Barrieau était membre de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Sacré Cœur.

MARTIN ARSENEAU (1980-2022)

Martin Arsenault – Archives

La francophonie canadienne et la communauté franco-ontarienne ont perdu l’un de leurs jeunes piliers. Originaire de Tracadie, Martin Arseneau a notamment occupé divers postes en gestion et communication au sein de la Société Nationale de l’Acadie, au Congrès mondial acadien et au sein du Réseau Ontario dont il est devenu le directeur général. Le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Peter Hominuk, a rendu hommage à un «fier francophone, défenseur des arts et de la culture».

FLORINE DESPRÉS (1913-2022)

Florine Després – Archives

L’Acadie a aussi perdu une grande dame du chant choral en 2022. Âgée de 108 ans et 7 mois, Florine Després était l’une des doyennes de la province. Originaire de Cocagne, cette musicienne chevronnée a d’abord enseigné la musique au couvent de Saint-Joseph et à Grand-Sault. Elle a poursuivi sa carrière au Collège Notre-Dame-d’Acadie où elle a fondé l’école de musique Notre-Dame-d’Acadie avec une amie religieuse. Elle y a travaillé de 1949 à 1965, premièrement comme professeure de piano, puis directrice. Elle y a aussi été responsable de la chorale.

LOUIS LAVOIE (1938-2022)

Louis Lavoie – Archives

Les drapeaux ont été mis en berne devant l’hôtel de ville d’Edmundston après le décès de l’ancien maire et conseiller, Louis J. Lavoie. Au cours de sa longue carrière dans le domaine de l’éducation, il a notamment occupé le poste de directeur de l’école Notre-Dame pendant 22 ans. M. Lavoie a également siégé en tant que conseiller municipal durant 12 années et a été maire de la ville d’Edmundston de 1977 à 1980.

ANNE-MARIE GAMMON (1949-2022)

Anne-Marie Gammon, en 2013. – Archives

L’ancienne conseillère municipale de Bathurst et militante acadienne Anne-Marie Gammon n’est plus. Enseignante de formation, Mme Gammon s’est impliquée durant de nombreuses années dans le secteur de l’éducation, en tant que conseillère scolaire au Conseil d’éducation de district 5 l’Étoile du Nord et présidente de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. La politique municipale a également occupé une grande place dans la vie de celle qui a été conseillère de la Ville de Bathurst pendant huit ans. Sa longue feuille de route comprend également du travail au sein du Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone, l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B., de la la Société de l’Acadie du N.-B. de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins.

JEAN RÉAL MICHAUD (1951-2022)

Jean Réal Michaud – Archives

Grand-Sault a perdu une figure bien connue cette année. Jean Réal Michaud était conseiller municipal de la Ville de Grand-Sault depuis 2016. Il avait auparavant exercé les fonctions de policier, pour ensuite être chef de la Force policière municipale de Grand-Sault pendant 19 ans.

OSCAR LEBLANC (1955-2022)

Oscar LeBlanc – Archives

Le conseiller municipal de Bouctouche, Oscar LeBlanc, est décédé à l’âge de 67 ans. Oscar LeBlanc était membre du conseil municipal depuis 2012. En fait,. Élu pour la première fois en 1998 il a siégé pendant 15 ans comme conseiller.

ARTHUR HACHÉ (1924-2022)

Arthur Haché a pris part à la cérémonie du 19 mai 2019 à Bathurst, soulignant le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. – Gracieuseté

L’Acadie pleure Arthur Haché, né à Paquetville, un des derniers combattants acadiens vivants de la Seconde Guerre mondiale et le dernier de la Péninsule acadienne. Il avait 98 ans. M. Haché, qui vivait dans la région de Caraquet, a été membre du régiment North Shore à partir de 1941. À l’âge de seulement 20 ans, il participa au Débarquement de Normandie le 6 juin 1944, un moment clé du conflit, avec la 3e Division canadienne d’infanterie. Ses efforts ainsi que ceux de ses camarades permirent de libérer la ville de Saint-Aubin-sur-mer de l’occupation nazie.

RÉJEAN HÉBERT (1962-2022)

Le journaliste Réjean Hébert. – Archives

Le journaliste et chroniqueur horticole bien connu Réjean Hébert a perdu la vie dans des circonstances dramatiques pendant la période des Fêtes. Il était directeur de l’information à CKRO Radio Péninsule, où il a œuvré pendant une trentaine d’années. Il a également tenu une chronique sur l’horticulture pendant huit ans dans l’Acadie Nouvelle. Sa mort a secoué le milieu journalistique acadien et la population en général, qui s’était habituée à sa voix, lui qui lisait les bulletins de nouvelles depuis de nombreuses années à CKRO et sur le réseau des radios communautaires.

RÉJEAN POIRIER ( – 2022)

Le fondateur du Théâtre populaire d’Acadie, Réjean Poirier. – Archives

Le fondateur du Théâtre populaire d’Acadie, Réjean Poirier, qui a livré une longue bataille contre la maladie, s’est éteint avant la nouvelle année. Très impliqué dans le milieu culturel, il participé à la création de plusieurs organismes et a été directeur artistique du Théâtre populaire d’Acadie pendant dix ans à partir du milieu des années 1970. Il a également fondé une maison de production, Les Productions de l’Étoile. Il s’est engagé dans divers organismes sur la scène provinciale et nationale pendant sa carrière de près de 50 ans.