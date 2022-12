Personnalité de l’année 2022: les résistants

Depuis 25 ans, l’Acadie Nouvelle profite de la fin de l’année afin de souligner les réalisations d’une personne ayant marqué l’actualité. Depuis un an, la question linguistique a fait couler beaucoup d’encre. Les inquiétudes que suscite le gouvernement Higgs en matière de langues officielles ont mené de nombreuses personnes à prendre position afin de défendre les acquis de la communauté francophone. En raison de leur engagement, ces individus se sont imposés au comité éditorial comme étant la Personnalité de l’année 2022.

Depuis son arrivée à la tête de la province en 2018, Blaine Higgs a été une figure polarisante chez les francophones.

Pour certains, le premier ministre a toujours été une personne dont il faut se méfier en raison de son passé politique controversé au sein de la défunte Confederation of Regions (CoR), réputée pour ses positions hostiles au bilinguisme.

D’autres ont plutôt voulu donner la chance au coureur, estimant que les idées de M. Higgs sur le bilinguisme pouvaient bien avoir évolué depuis l’époque où il aspirait devenir chef du CoR.

Bien qu’ils ne se retrouvent pas dans ce texte, plusieurs citoyens et citoyennes ont aussi résisté à leur façon en dénonçant les décisions du premier ministre sur les langues officielles dans les médias sociaux et dans les rubriques Mon opinion et Forum public de l’Acadie Nouvelle.

Leurs prises de position pendant l’année semblent démontrer que la gestion des enjeux linguistiques par le premier ministre en 2022 a cristallisé cette idée voulant que M. Higgs se soucie peu de la communauté francophone.

L’accueil des anciens députés de la People’s Alliance chez les progressistes-conservateurs et la nomination de Kris Austin au comité du cabinet chargé de réviser la Loi sur les langues officielles a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux francophones, dont certains militants progressistes-conservateurs.

Maurice Arsenault, vice-président pour la région Westmorland Albert du Parti progressiste-conservateur, est de ceux qui n’a pas digéré la nomination de M. Austin au poste de la Sécurité publique. Y voyant un pied de nez à la communauté francophone, il a invité les militants de son parti à amorcer une procédure de révision de la chefferie de M. Higgs.

La présidente de l’Association progressiste conservatrice de Tracadie, Gertrude McLaughlin, a elle aussi exprimé publiquement ses doléances et inquiétudes à l’endroit de M. Austin lors de l’AGA du parti à Fredericton le 6 novembre, en présence du principal intéressé.

Déconnecté

La député Isabelle Thériault – Archives Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Blaine Higgs répète souvent que les droits linguistiques n’ont pas reculé sous sa gouverne et qu’il n’a jamais traité la communauté francophone de manière inéquitable. Le 15 novembre, Isabelle Thériault, députée libérale de la circonscription de Caraquet, n’y est pas allée avec le dos de la cuillère pour essayer de démontrer le contraire lors de la période des questions à l’Assemblée législative.

Elle a notamment reproché au premier ministre d’avoir tenté de réduire les exigences linguistiques dans les services ambulanciers, de tenir des conférences de presse uniquement en anglais pendant une crise sanitaire, d’accuser les élus de parler français à la Chambre pour créer de la diversion, de traiter les francophones d’abat-jour, d’avoir affirmé que le commissariat aux langues officielles est négatif et d’avoir aboli les conseils d’administration des réseaux de santé.

«Monsieur le premier ministre, compte tenu de ce triste bilan de vos paroles, de vos actions et de vos inactions, avez-vous réellement évolué ou êtes-vous encore habité des valeurs du Parti CoR?», a lancé l’élue.

Face aux critiques de sa collègue portant sur les enjeux linguistiques et le respect de la LLO, M. Higgs a, comme à son habitude, préféré aborder les ratés du système scolaire anglophone en raison des difficultés que connaissent les élèves afin d’apprendre le français.

Pour Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, ce leitmotiv du premier ministre montre à quel point Blaine Higgs est déconnecté de la réalité vécue par les francophones.

«Il ne comprend pas qu’il existe une disparité entre les francophones et les anglophones, dit M. Doucet. C’est le même genre de discussion qu’on a eu avec lui en réunion privée. On a tenté de le briefer sur la Loi sur les langues officielles, l’immigration francophone, mais il n’y a rien à faire. Il ne veut pas comprendre. Il n’est pas de mauvaise foi, mais il est tout simplement incapable de comprendre.»

Normalisation du discours

Le député Kevin Arseneau – Archives Dominic Cardy – Archives Le maire de Dieppe Yvon Lapierre appelle le premier ministre à revenir sur sa décision. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pour Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, l’incapacité du premier ministre à comprendre ces enjeux se traduit par des problèmes concrets dans le fonctionnement de l’appareil gouvernemental. Derrière des portes closes, loin de caméras, M. Higgs et son entourage n’ont aucun problème à refuser l’interprétation à l’Assemblée législative, déplore l’élu.

M. Arseneau craint d’ailleurs que l’arrivée de M. Austin chez les progressistes-conservateurs n’empire les choses. Déjà, il dit constater une plus grande acceptabilité du discours et des idées des alliancistes.

«Ils normalisent le discours voulant que le bilinguisme soit inefficace en termes financiers, que les francophones en demandent trop, que ce sont les anglophones qui subissent les contrecoups de l’égalité linguistique, s’inquiète Kevin Arseneau. Le premier ministre a adopté certains mots clés de la People’s Alliance, par exemple on l’entend plus souvent parler de «common sense» et de ce qui est juste et équitable pour les anglophones. Ces mots-là sont chargés idéologiquement et ils ont clairement fait leur chemin à l’intérieur d’un parti traditionnel.»

L’accueil chaleureux qu’a réservé M. Higgs à Kris Austin est l’une des raisons qui expliquent que l’ancien ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a démissionné avec fracas de ses responsabilités ministérielles à l’automne.

«Quand l’alliance a été absorbée dans le Parti progressiste-conservateur, je n’étais déjà pas très à l’aise, a expliqué M. Cardy dans une interview avec l’Acadie Nouvelle. En raison de l’insistance du premier ministre de poursuivre sa réforme en éducation (de l’immersion française), sans données probantes pour l’appuyer, c’était clair pour moi que c’était la fin de la route.»

L’approche de M. Higgs sur les questions linguistiques a même poussé Dieppe à publiquement réprimander le gouvernement provincial, une première dans l’histoire de la ville, dit Yvon Lapierre, maire de la municipalité.

Bien que cette sortie ait fait craindre des représailles, les élus de Dieppe tenaient à dénoncer la présence de Kris Austin au comité du cabinet chargé de réviser la LLO. D’après M. Lapierre, demeurer silencieux était impossible vu que le bilinguisme officiel se porte déjà mal. Il dit le constater régulièrement dans ses interactions avec Fredericton en tant que maire.

«On reçoit encore des lettres du gouvernement provincial en anglais seulement, déplore-t-il. À un moment donné, il faut se plaindre de ces choses-là parce que si on laisse ça passer, on va continuer à perdre des droits, d’autres acquis vont tranquillement être grugés.»

Brûler les ponts

Pour Alexandre Cédric Doucet, il ne fait aucun doute que le Parti progressiste-conservateur devra changer de chef s’il souhaite un jour se réconcilier avec les francophones, chose impossible «sous la gouverne de Higgs.»

Kevin Arseneau partage son avis et voit mal ce que le gouvernement en place pourrait faire afin de regagner la confiance de la communauté acadienne.

«Sincèrement, tant et aussi longtemps que Kris Austin et Blaine Higgs font partie de ce gouvernement, je pense que les ponts sont brûlés à tout jamais avec les francophones», analyse-t-il.

Dominic Cardy ajoute qu’il faudra du temps aux progressistes-conservateurs afin de réparer les pots cassés, chose qui sera difficile à faire avant les prochaines élections.

«Ça va dépendre des positions du prochain chef. Est-ce que l’on va renforcer les valeurs du parti? Si c’est oui, est-ce que ce sera clairement démontré à la population que l’on peut avoir des discussions positives sur les questions linguistiques et culturelles afin de faire avancer la province? Blaine Higgs a raté cette occasion au cours des dernières années, c’était le moment d’avoir ce dialogue, mais le premier ministre a préféré un monologue en anglais», lance-t-il.

Chose certaine, l’approche du gouvernement en matière de langues officielles a mobilisé la communauté francophone comme peu d’enjeux ont réussi à le faire au cours des dernières années, constate Kevin Arseneau, une mobilisation qui risque de demeurer jusqu’à ce que Blaine Higgs tire sa révérence.

«C’est toujours encourageant de savoir qu’un dossier comme les langues officielles peut susciter une solidarité, se console-t-il. Peu importe les penchants politiques des gens, il y a une mobilisation qui peut se faire autour de ce dossier, c’est un enjeu rassembleur.»