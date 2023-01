30 jeunes francophones de moins de 30 ans à surveiller en 2023

Le Nouveau-Brunswick ne manque pas de jeunes gens exceptionnels qui se démarquent, s’impliquent et transforment la société. Cette année encore, l’Acadie Nouvelle met en avant 30 francophones de moins de 30 ans qui peuvent déjà se vanter d’avoir accompli de belles choses et de faire des différences. Cette liste, dressée sans ordre particulier, a été entièrement renouvelée cette année encore.

Jade Plourde
20 ans – Entrepreneure

Jade Plourde

20 ans – Entrepreneure

Jade Plourde a développé très tôt la fibre entrepreneuriale. À six ans, la native de Saint-Quentin vendait déjà des brochettes de bonbons dans les festivals de sa région. Dès l’âge de 10 ans, elle ouvrait une cantine mobile dans un autobus scolaire réaménagé. La diplômée du programme Gestion de la PME au CCNB – Campus d’Edmundston est aujourd’hui copropriétaire de la Cantine Yum Yum à Kedgwick et fondatrice de La Boîte Apéro, deux entreprises gastro-alimentaires qui fonctionnent à plein régime. En octobre 2020, elle s’est lancée en affaires en compagnie de sa mère, Sylvie Couturier, pour lancer La Boîte Apéro, qui propose des boîtes apéritives d’amuse-gueules tous les vendredis. L’entreprise a été créée en quelques jours et l’aventure a été un succès immédiat, si bien que la famille a dû s’équiper d’une cuisine plus professionnelle pour répondre à la demande.

Loïck Ducros
27 ans – Étudiant au doctorat

Loïck Ducros

27 ans – Étudiant au doctorat

Fasciné depuis toujours par le milieu aquatique, Loïck Ducros mène un doctorat en sciences de la vie pour mieux comprendre comment les poissons font pour survivre dans un monde de plus en plus hostile. Après une maîtrise en biologie marine à Institut Universitaire Européen de la Mer, en France, il rejoint l’Université de Moncton, où il étudie les effets de l’hypoxie cyclique sur l’Omble chevalier. Pédagogue, enthousiaste et éloquent, il a remporté le 1er prix de la catégorie doctorat du concours national de «Ma thèse en 180 secondes» organisé par l’Acfas. Au cours des prochaines années, il espère ouvrir son laboratoire dans une université des Maritimes ou ailleurs au Canada et poursuivre ses recherches sur l’impact du changement climatique et de la pollution chez les organismes aquatiques pour mieux préserver les populations sauvages.

Ève Kelly
23 ans – Entrepreneure

Ève Kelly

23 ans – Entrepreneure

Depuis le 20 décembre, la fabrication et l’importation des sacs d’emplettes, des ustensiles, des récipients alimentaires, des bâtonnets à mélanger et des pailles en plastique à usage unique sont interdits au Canada. Ève Kelly se trouve au bon endroit, au bon moment: elle vient de rejoindre Fabbio inc., une entreprise de Shippagan qui se spécialise dans la fabrication de produits biodégradables fabriqués avec du bois du Nouveau-Brunswick. Fraîchement diplômée du baccalauréat en développement durable et zone côtière offert au campus de Shippagan, la voilà chargée de projets au sein de cette nouvelle start-up. Son rôle l’amène à mener de front de multiples missions: développer des ustensiles fabriquées à partir de boulot et de merisier, trouver des clients parmi les grands distributeurs et les géants de la restauration rapide, sensibiliser la communauté à la nouvelle réglementation mais aussi promouvoir l’économie circulaire et la production locale.

Alexis Légère
28 ans – Agriculteur

Alexis Légère

28 ans – Agriculteur

La relève est rare dans le monde agricole, mais Alexis Légère fait partie des jeunes gens qui œuvrent à notre sécurité alimentaire. Passionné du travail de la terre, ce fermier de Bertrand fait pousser 25 variétés de légumes sur les champs autrefois labourés par son grand-père et son arrière-grand-père. Le propriétaire des Racines Légère pratique une agriculture écologique et intensive pratiquée sur une petite surface, ce qui lui permet d’éviter le recours à des appareils nécessitant du carburant.

Anne Sophie Mallet
26 ans – Entrepreneure

Anne Sophie Mallet

26 ans – Entrepreneure

C’est le goût pour l’entrepreneuriat et la passion pour la pâtisserie qui ont poussé Anne Sophie Mallet à ouvrir le Cactus Café à Shippagan. Cela fait quatre ans qu’elle y sert du café, des gâteries sucrées faites maison ainsi qu’un service de traiteur. C’est un voyage en Arizona qui a inspiré le nom de son commerce à cette finissante du programme Gestion de la PME du CCNB – Campus de la Péninsule acadienne. Comme bien des propriétaires d’entreprises, elle a dû redoubler d’efforts pour passer au travers de la pandémie. Sa persévérance a été récompensée par le prix Jeune Entrepreneur(e) de l’année 2022 de la CBDC Péninsule acadienne à Caraquet.

Cédric Thériault
22 ans – Guitariste

Cédric Thériault

22 ans – Guitariste

Ce guitariste originaire de Grand-Sault cumule déjà bon nombre de distinctions prestigieuses. L’étudiant au Département de musique de l’Université de Moncton a été retenu parmi les 30 talents de moins de 30 ans de CBC Music cette année. Cet été, Cédric Thériault a remporté l’argent lors de la Grand Metropolitan International Music Competition. Le Néo-Brunswickois a également participé à la finale nationale de la Fédération canadienne des festivals de musique en 2021 et en 2022, obtenant à chaque fois le premier prix de la catégorie «Guitare».

Mounira Chaiani
29 ans – Chercheuse en intelligence artificielle

Mounira Chaiani

29 ans – Chercheuse en intelligence artificielle

Doctorante en télécommunication et traitement de l’information, elle œuvre à l’obtention d’un second doctorat en sciences appliquées au laboratoire de recherche en interaction humain-système de l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Celle qui a quitté l’Algérie pour le Canada travaille à développer un détecteur et classifieur intelligent de troubles vocaux. Cet outil basé sur des algorithmes pourra être utilisé par les orthophonistes pour faciliter le diagnostic de pathologies vocales et aider les patients atteints de problèmes d’élocution. Ce travail acharné lui a permis de décrocher la première place au concours Accélérer les innovations en intelligence artificielle de la Fondation pour l’innovation du N.-B.

Dre Jenny-Lee Albert
26 ans – Médecin

Dre Jenny-Lee Albert

26 ans – Médecin

Cette jeune professionnelle de la santé originaire de Saint-Simon est bien déterminée à servir sa région natale. Dre Albert a récemment terminé sa formation clinique au Programme de formation en médecine de famille francophone du Nouveau-Brunswick et la voilà de retour dans la Péninsule acadienne. Depuis le mois d’août, elle partage son temps entre les services d’urgence de l’Hôpital de Tracadie et ceux l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† à Caraquet.

Samuel Jean Benoit
16 ans – Jeune auteur

Samuel Jean Benoit

16 ans – Jeune auteur

À l’âge de 16 ans, Samuel Jean Benoit a signé son premier roman jeunesse sur la Seconde Guerre mondiale. Intitulé Ma vie de guerre, il raconte l’histoire d’un jeune homme envoyé au front en Europe. Le résident de Néguac, qui entame sa 11e année au Centre scolaire communautaire La Fontaine, a commencé à écrire son livre pendant la pandémie, alors qu’il n’avait pas d’école. L’adolescent travaille déjà sur un second tome qui pourrait paraître dans les prochains mois. Ce passionné d’histoire espère un jour servir son pays au sein des Forces armées canadiennes.

Rotchild Choisy
24 ans – Artiste visuel

Rotchild Choisy

24 ans – Artiste visuel

Nommé artiste de l’année lors du Gala du mérite Bleu & Or de l’Université de Moncton, récompensé d’un certificat d’excellence Pascal, titulaire d’une bourse de la bourse de leadership Dr Denis Prud’homme, Rochild Choisy a reçu une pluie d’éloges en 2022. Son baccalauréat en arts visuels avec concentration en peinture et sculpture en poche, le jeune homme originaire d’Haïti poursuit désormais sa carrière d’artiste multidisciplinaire et de graphiste. Au cours de son parcours universitaire, il a notamment été président et graphiste du conseil étudiant, responsable de la production graphique et numérique au Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du N.-B., guide animateur au Musée acadien de l’Université de Moncton, en plus de présenter ses travaux artistiques lors de multiples expositions.

Jacob Saucier

22 ans – Futur médecin

Animé par la soif d’apprendre et le désir de servir, Jacob Saucier a entamé sa troisième année au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Fasciné par la neurologie, le jeune homme de Dieppe a déjà publié son premier article scientifique dans le Journal of the Neurological Science portant sur l’ataxie spinocérébelleuse de type 31, une maladie neurodégénérative héréditaire. Sous la supervision de la

Dre Ludivine Witkowski, il vient de terminer une seconde publication portant sur les symptômes cognitifs associés à la COVID-19. Alors qu’il commence son externat à Dr-Georges-L.-Dumont, Jacob Saucier envisage de faire sa résidence dans un des grands centres du pays pour se former auprès des meilleurs spécialistes. L’étudiant en médecine prévoit revenir au Nouveau-Brunswick par la suite et mettre son expertise au service de sa province natale.

Lonèse Lemay-Cormier
17 ans – Handballeuse

Lonèse Lemay-Cormier

17 ans – Handballeuse

Depuis Nadia Kenny, il y a déjà un peu plus d’une quinzaine d’années, Handball Canada n’avait fait de la place à aucune athlète du Nouveau-Brunswick au sein de l’un de ses programmes nationaux. En avril dernier, Lonèse Lemay-Cormier s’est envolée vers Mexico en compagnie de l’équipe nationale des moins de 18 ans. L’adolescente de Shippagan est revenue à la maison avec une médaille de bronze autour du cou. La prometteuse athlète a depuis fait sa rentrée au Collège de Maisonneuve, au Québec, pour continuer à jouer avec le Club de handball des Celtiques de Montréal.

Jennifer Chiasson
29 ans – Infirmière en salle d'urgence

Jennifer Chiasson

29 ans – Infirmière en salle d’urgence

Jennifer Chiasson n’a pas peur des émotions fortes. Cela fait trois ans que cette infirmière immatriculée a rejoint le service d’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Caraquet. Au travail, aucune journée ne se ressemble et les montées d’adrénaline peuvent arriver à tout moment. Si l’absence de routine la stimule, c’est avant tout la dimension humaine de la profession et la proximité avec les patients qui la motivent à sortir du lit chaque matin.

Lorsqu’elle n’est pas occupée à sauver des vies, la professionnelle de la santé accompagne ses patients lors de leur transfert vers d’autres hôpitaux partout dans la province.

Marysol Boisvert
12 ans – Altiste

Marysol Boisvert

12 ans – Altiste

Marysol Boisvert est assurément l’une des plus talentueuses musiciennes de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick. Disciplinée, l’altiste travaille sans relâche pour perfectionner sa technique. L’élève de l’École communautaire Soleil Levant à Richibucto a obtenu la troisième place lors du concours des jeunes musiciens de Londres, puis a remporté à nouveau le prix de bronze au concours international de talent American Protégé du printemps 2022. Sa performance lui a ouvert les portes du Carnegie Hall, où elle interprétera le Concerto pour alto en Sol majeur du compositeur allemand Georg Philipp Telemann dans la célèbre salle de concert new-yorkaise au printemps 2023. Son rêve? Devenir une musicienne professionnelle et être un jour professeure de musique.

Sarah Thomas
22 ans – Experte en prévention du crime

Sarah Thomas

22 ans – Experte en prévention du crime

En terminant sa majeure en criminologie avec moyenne impressionnante de 4,3, Sarah Thomas s’est méritée la Médaille d’argent du Gouverneur général du Canada et a rejoint l’Ordre de mérite Bleu et Or de l’Université de Moncton. Désormais étudiante à la maîtrise en sciences sociales, elle mène des recherches sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, soutenue par une bourse de 17 500$ du Conseil de recherche en sciences humaines. Membre du Centre de leadership Frank McKenna, elle a animé des ateliers visant à prévenir la violence sexuelle sur le campus et travaille comme consultante pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Celle qui a grandi dans la capitale provinciale est aussi une entraîneuse de soccer passionnée, qui a accompagné son équipe de Fredericton jusqu’au championnat national.

Alexis Daniel
19 ans – Capitaine des Wildcats

Alexis Daniel

19 ans – Capitaine des Wildcats

Le 30 septembre, Alexis Daniel apprenait qu’il a été nommé capitaine des Wildcats de Moncton, la veille de l’ouverture de la saison régulière. Repêché en 11e ronde lors de l’encan de 2020 après être passé par les Aigles de Dieppe, le Lightning de Lewisville et les Spartans du collège Stanstead, le Dieppois a fait du chemin et est devenu le cinquième capitaine acadien dans l’histoire de la franchise. Celui qui porte le numéro 12 a pris son rôle au sérieux, s’efforçant de montrer l’exemple et de servir de mentor auprès des jeunes joueurs de l’équipe. Après des débuts discrets, Alexis Daniel a multiplié les passes décisives et fait trembler les filets à maintes reprises au cours du mois de décembre. Puisse-t-il poursuivre sur cette belle lancée!

Mariam Lania Ziba
21 ans – Élue étudiante

Mariam Lania Ziba

21 ans – Élue étudiante

Originaire de Ouagadougou au Burkina Faso, Mariam Lania Ziba a réalisé un beau parcours universitaire depuis son arrivée en Acadie. Celle qui termine une spécialisation en biochimie et biologie moléculaire a été élue vice-présidente aux affaires internes de l’Association des étudiant-e-s internationaux du campus universitaire de Moncton. Très impliquée, elle donne de son temps pour organiser la soirée internationale, faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et jouer le rôle de mentor étudiant. La jeune femme participe également à des recherches sur le métabolisme des acides gras polyinsaturés dans les cellules cancéreuses sous la supervision du professeur Marc Surette. Ce domaine lui plait tellement qu’elle a dans sa ligne de mire la maîtrise puis le doctorat.

Patrick Martin
25 ans – Musicien et entrepreneur

Patrick Martin

25 ans – Musicien et entrepreneur

Guitariste et bassiste, Patrick Martin a su transformer son goût pour la musique en gagne-pain. Au secondaire, le jeune homme de Dieppe a participé aux Accros de la chanson avec le groupe Réforme et remporte la catégorie groupe. Une formation d’ingénierie du son en Nouvelle-Écosse puis un diplôme en Administration des affaires – marketing au CCNB lui ont ensuite donné les outils pour réaliser son rêve: devenir entrepreneur dans le domaine de l’audio/vidéo. Son studio d’enregistrement Aurum Waves, né dans le sous-sol de ses parents, a aujourd’hui pignon sur rue sur le chemin Caledonia, à Moncton. Épaulé par son partenaire d’affaires, Alec Victor, Patrick Martin multiplie les collaborations avec les artistes d’ici et d’ailleurs et travaille sur divers projets audiovisuels: courts-métrages pour le FICFA, bande sonore d’une série Netflix et plus récemment un documentaire pour la chaîne Unis TV.

Joline Guitar
26 ans – Chercheure en psychologie

Joline Guitar

26 ans – Chercheure en psychologie

Étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Moncton, Joline Guitard s’intéresse à la façon dont les dispositions positives, telles que la gratitude et la pleine conscience, influencent notre attention, nos biais, notre cognition sociale et notre capacité à reconnaître les expressions faciales et émotionnelles. La chercheure originaire de Pointe-Verte a obtenu en 2022 le prix d’excellence pour étudiantes des cycles supérieurs des Administratrices Universitaires du Canada. Celle qui était chargée de cours pendant la session d’automne continuera à superviser les étudiants de premier cycle dans leurs projets de recherche. Ambassadrice de la Société québécoise pour la recherche en psychologie, membre du comité de recrutement de l’École de psychologie et impliquée dans l’association LGBTQ2S+ Prisme, Joline Guitard n’a pas le temps de s’ennuyer.

Malik Gibbs
14 ans – Athlète prometteur

Malik Gibbs

14 ans – Athlète prometteur

Malik Gibbs a impressionné lors de sa participation à la 41e Finale de Jeux de l’Acadie en pulvérisant deux records en athlétisme. L’athlète de Saint-Basile a établi une nouvelle marque en saut en hauteur, avec un bond de 1m55. Il fait mieux que l’ancien recordman Mario Breau qui, en 1987, avait réalisé un bond de 1m54 aux Jeux de Memramcook. Le jeune Malik a aussi battu le record du 80m en ralliant la distance en 10s39, soit cinq centièmes de mieux que l’ancienne marque de 10s44 qui était d’ailleurs la propriété d’un ancien porte-couleurs du Madawaska-Victoria depuis 2013, Cameron Levesque. Le représentant du Madawaska a également décroché une médaille de bronze dans le relais 4×100 mètres. Toute une performance!

Kathia Duplessis
19 ans – Étudiante

Kathia Duplessis

19 ans – Étudiante

Pour poursuivre son rêve de devenir astrophysicienne, Kathia Duplessis n’a pas hésité à quitter Bouctouche pour partir étudier à l’Université de Lund, en Suède. Depuis ses premiers pas en Europe, en septembre 2021, la jeune femme s’est parfaitement adaptée et partage ses aventures sur son blog dédié à ses voyages. Son début d’année 2023 s’annonce bien rempli: elle débutera un baccalauréat en entrepreneuriat à distance en parallèle de ses études en physique et participera comme bénévole à l’accueil des joueuses canadiennes lors du Championnat du monde féminin moins de 18 ans de hockey sur glace qui commencera le 8 janvier à Östersund, en Suède. D’ici quelques années, elle espère contribuer à la recherche appliquée dans le secteur privé.

Kayleigh Lavoie
22 ans – Infirmière immatriculée

Kayleigh Lavoie

22 ans – Infirmière immatriculée

Le passage de Kayleigh Lavoie dans le programme de sciences infirmières de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, n’est pas passé inaperçu. Le jeune femme de Saint-Léonard a reçu le prix de la présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du N.-B. soulignant l’excellence de la pratique clinique tout au long de sa formation. Elle a également obtenu le prix du Caring des Résidences Jodin pour s’être démarquée par sa bienveillances auprès des patients, ainsi que la bourse du Syndicat des infirmières et infirmiers du N.B. récompensant son leadership et son implication dans les activités parascolaires. Désormais membre de l’unité médicale de l’hôpital de Perth-Andover, elle a rejoint une profession qui a grand besoin de nouvelles recrues.

Andy Couturier
29 ans – Chercheur en robotique

Andy Couturier

29 ans – Chercheur en robotique

Étudiant au doctorat en sciences appliquées de l’Université de Moncton, Andy Couturier a pour sujet de thèse la navigation de véhicules autonomes basée sur la vision et l’apprentissage machine. Il crée des algorithmes d’intelligence artificielle qui permettent à un drone équipé d’une caméra de se localiser sur une carte et de se repérer sans GPS. Il écrit des articles scientifiques sur le sujet et participe à des conférences scientifiques. Andy Couturier travaille en parallèle sur divers projets pour le groupe de recherche Perception Robotique et Intelligence Machine de l’U de M et le Centre d’intelligence artificielle d’Énergie NB. L’étudiant est aussi fondateur et président de TomorrowLAN, un organisme à but non lucratif qui organise entre 60 et 70 événements de jeux vidéo par an.

Mikael Nadeau
18 ans – Fier Brayon

Mikael Nadeau

18 ans – Fier Brayon

Mikael Nadeau a démontré un sacré courage en 2022. Alors élève de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, il a dénoncé l’intimidation que subissent trop de jeunes au sein de l’établissement. Son témoignage publié sur la page Youtube de l’école secondaire a fait grand bruit et alimenté la conversation sur ce fléau encore bien présent. Le finissant a reçu nombre d’applaudissements à la suite de son message, et s’est également vu décerner un prix d’excellence lors de la cérémonie de remise des diplômes. Le clip continue d’être utilisé par le personnel scolaire pour sensibiliser les nouveaux élèves.

Joanie Serré
22 ans – Jeune poète

Joanie Serré

22 ans – Jeune poète

Après deux années d’ouvrage, Joanie Serré a pu célébrer la sortie de son premier recueil, Cette peur précise, publié par les Éditions Perce-Neige. Lectrice avide, elle écrit et dessine lorsqu’elle n’a pas le nez plongé dans les livres. Ce sont pour autant de façons de se libérer l’esprit. Sa collection de poèmes nommée monologue de Vénus publiée à 18 ans a été récompensée du Prix Antonine Maillet volet jeunesse. Titulaire d’un baccalauréat en études littéraires de l’Université de Moncton, la poète originaire d’Edmundston travaille déjà sur un nouveau projet d’écriture.

Camille Turbide
25 ans – Vulgarisatrice environnementale

Camille Turbide

25 ans – Vulgarisatrice environnementale

Plume pour le journal Le Front, animatrice pour la radio Codiac FM, co-créatice de l’Ecocast, un podcast environnemental, Camille Turbide ne s’est pas ennuyée lors de son passage à l’Université de Moncton. Après un baccalauréat en Information-Communication et une maîtrise en études de l’environnement, elle met désormais ses talents de communicante et ses convictions d’environnementaliste au profit d’Aliments pour Tous, un organisme qui tente d’améliorer la sécurité alimentaire à travers la province. La jeune femme originaire des Îles-de-la-Madeleine souhaite continuer à promouvoir la vulgarisation scientifique et la sensibilisation à l’environnement.

Maxim Michaud
15 ans – Passionné de sciences

Maxim Michaud

15 ans – Passionné de sciences

L’intérêt de Maxim Michaud pour l’espace et la robotique n’a pas de limites. Sa grande curiosité lui a permis d’être choisi, l’an dernier, pour prendre part au camp de formation des astronautes juniors organisé par l’Agence spatiale canadienne. Plus récemment, l’ado était de passage à l’émission Les inventifs, diffusée par la chaîne UnisTV, pour présenter son invention, un «bras acadien» robotisé capable de jouer au jeu du tic-tac-toe. On ne se surprend donc pas d’apprendre qu’il souhaite poursuivre une carrière dans le monde scientifique, plus précisément dans le domaine spatial.

Valérie Bouchard
16 ans – Autrice-compositrice-interprète

Valérie Bouchard

16 ans – Autrice-compositrice-interprète

Valérie Bouchard, de l’école L’Odyssée à Moncton, a su charmer le jury du concours musical Accros de la chanson 2022. L’auteure-compositrice-interprète, qui s’inspire du jazz, du pop-rock et de la musique classique pour écrire ses chansons, a décroché la première place dans la catégorie solo. Sa victoire lui a permis d’aller se produire au Festival international de la chanson de Granby au cours de l’été. Nous lui souhaitons d’autres beaux succès musicaux!

Océane Doucet
22 ans – Journaliste

Océane Doucet

22 ans – Journaliste

À 22 ans, Océane Doucet a déjà exploré bien des facettes du journalisme. Passée par le programme d’Information-Communication de l’Université de Moncton, elle a d’abord animé des émissions pour la radio étudiante Codiac FM. Un stage à l’émission L’heure de pointe – Acadie lui a permis de découvrir le rôle de recherchiste et d’édimestre. Elle a aussi pris le micro pour y présenter des contenus, puis une chronique portant sur les enjeux qui touchent sa génération à partir de l’automne 2021. Depuis janvier 2022, la voilà journaliste au sein de l’équipe d’ICI Acadie. À l’aise avec les différents supports, elle alterne entre les reportages radiophoniques et télévisés, la rédaction de textes pour le web et la présentation du bulletin de nouvelles.

Cléa Frapin
27 ans – Biologiste

Cléa Frapin

27 ans – Biologiste

Cette étudiante à la maîtrise en biologie à l’Université de Moncton prend part aux travaux de la Chaire de recherche d’écologie polaire et boréale du Canada. Elle étudie des scénarios d’extinctions d’espèces comme le lemming à partir d’un modèle d’interaction prédateur – proie. La biologiste venue de France a notamment participé au Congrès international du renard arctique et à la réunion scientifique annuelle ArcticNet, un réseau de chercheurs qui analysent les impacts des changements climatiques sur l’Arctique. Membre du Centre de leadership Frank McKenna, elle a initié l’organisation du Parle-Ouère AcadieTerre, le forum environnemental présenté par la SANB. L’étudiante a également travaillé avec Oiseaux Canada pour la protection des pluviers siffleurs sur les plages du Sud-Est.