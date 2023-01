2022 en caricatures

Marquée par la guerre, l’inflation et les controverses politiques, l’année 2022 a été un terreau fertile pour Marcel Boudreau. Jetons un dernier regard sur les 12 derniers mois à travers les dessins de notre caricaturiste.

JANVIER

L’année 2022 commence comme l’autre s’est terminée, c’est-à-dire marquée au fer rouge par la pandémie de la COVID-19 et par les divisions au sein de la société entre les pro-mesures sanitaires et ceux qui y voient une atteinte à leur liberté.

FÉVRIER

Le 21 février, le président russe Vladimir Poutine annonce reconnaître l’indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk et les forces armées russes envahissent l’Est de l’Ukraine, ramenant l’Europe et la planète entière aux pires moments de la guerre froide.

MARS

L’héroïque résistance ukrainienne face à l’agresseur russe a surpris le monde entier. Après plusieurs mois de combats meurtriers, les forces de Kiev ont repris le contrôle de zones stratégiques dans les régions de Kherson et de Kharkiv.

AVRIL

Avec l’augmentation fulgurante du coût de la vie et l’inflation galopante, le niveau d’endettement des ménages canadiens monte en flèche et ils sont nombreux à se tourner vers le crédit pour tenter de garder la tête hors de l’eau.

MAI

Autre fusillade de masse aux États-Unis alors que 21 personnes – 19 enfants et 2 adultes – ont été tuées le 24 mai dans une école du Texas. Le suspect âgé de 18 ans est également décédé dans ce drame qui a frappé une école primaire située près de San Antonio.

JUIN

L’arrivée de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada ne plaît pas à une partie de l’électorat canadien, qui l’accuse de miser sur la peur et la division pour se hisser au pouvoir.

JUILLET

Les histoires d’horreur impliquant de jeunes hockeyeurs – des violences sexuelles allant jusqu’au viol collectif – ont créé une onde de choc dans la population canadienne. Les cachettes de Hockey Canada et ses explications maladroites ont jeté de l’huile sur le feu, ce qui a mené au départ de la plupart de ses têtes dirigeantes.

AOÛT

Comme bien des Néo-Brunswickois, notre caricaturiste s’inquiète de l’état d’un système de santé grandement fragilisé par le manque de personnel..

SEPTEMBRE

Les baby-boomers quittent la population active en masse, laissant plus de postes vacants qu’il n’y a de gens pour les occuper. Comme bien d’autres secteurs, les usines de transformation de fruits de mer font face à une pénurie de main-d’œuvre et doivent se tourner vers l’immigration internationale pour trouver du renfort.

OCTOBRE

Après avoir terminé l’année 2021-2022 avec un surplus record de 777 millions $, le gouvernement Higgs prévoit déjà un excédent de 774,4 millions $ pour la fin de cette année, soit 22 fois l’excédent prévu au budget.

NOVEMBRE

Les chiffres affichés à la pompe ont fait peur cette année! Le 9 juin dernier, le prix maximal autorisé pour l’essence ordinaire libre-service a atteint un nouveau sommet au Nouveau-Brunswick, à 2,196$ le litre. Heureusement, il est redescendu à des niveaux plus habituels au cours des dernières semaines. Plusieurs analystes prévoient qu’à moyen terme le pire est désormais derrière nous.

DÉCEMBRE

Ni le froid ni la neige ne freinera la guerre en Ukraine, alors que les habitants du pays se préparent à vivre des mois difficiles, parfois privés des services les plus élémentaires, y compris l’électricité.