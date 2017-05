Le Club de golf Restigouche fait les yeux doux à ses anciens membres

Le Club de golf Restigouche tente une nouvelle approche afin de reconquérir les membres qui ont quitté ses verts au fil des ans.

Les golfeurs du Restigouche peuvent astiquer leurs bâtons alors que le coup d’envoi de la saison devrait se faire, en théorie, vendredi à McLeod.

La chaleur tarde à s’installer et les journées de plein ensoleillement se sont faites plutôt rares depuis quelques semaines dans le nord de la province. N’empêche, les nombreuses précipitations auront fait en sorte que le terrain du Club de golf Restigouche est plus vert et en santé que jamais.

«À vrai dire, j’ai rarement vu le terrain en si bonne condition et aussi vert à cette période de l’année. Avec un peu de soleil, le début de saison sera incroyable», prévoit Derek Ferguson, gérant du club.

Seulement quelques verts du Club de golf Restigouche ont encore besoin de toiles protectrices. Elles seront enlevées dans les prochains jours. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Contrairement à d’autres endroits de la province, le secteur n’a pas été affecté par des périodes de verglas et les chutes de neige se sont maintenues dans la norme, ce qui fait que le terrain n’a pas été endommagé plus qu’à l’habitude par les éléments.

«Nous avons bien recouvert nos verts avec des toiles et le résultat est là. Ce n’est pas endommagé et ça pousse bien. Nous avons laissé les toiles sur quelques verts où nous avions un peu plus de difficulté à la fin de la saison dernière, question de conserver un maximum de chaleur. Mais on devrait les enlever d’ici à la fin de semaine, date prévue pour notre ouverture», indique-t-il.

La grande nouveauté au club cette année se situe par ailleurs dans le prix des abonnements de saison. En fait, les tarifs sont demeurés les mêmes, à l’exception d’une nouvelle politique concernant les nouveaux membres. On fait en effet le pari qu’un rabais saura convaincre les anciens membres de revenir au bercail.

«On a décidé, cette année, d’offrir le tarif en vigueur pour les nouveaux membres à tous ceux qui n’ont pas été membres depuis cinq saisons», explique M. Ferguson.

Auparavant, pour être considéré un nouveau membre, il fallait ne jamais l’avoir été par le passé, point à la ligne.

«Maintenant, on fait preuve de souplesse. D’abord parce que c’est moins difficile à gérer sur une période de cinq ans que sur 20 ou 30 ans. Mais aussi – et surtout –, on veut se servir de ce rabais pour attirer les anciens golfeurs à revenir au club et à attraper de nouveau la piqûre. Ce petit incitatif aidera certainement», estime-t-il.

«On sait qu’il y a des gens qui ont quitté en raison de la baisse de la qualité du terrain il y a cinq ou six ans, alors qu’on était vraiment dans le creux de la vague. Mais on a travaillé très fort au cours des cinq dernières années pour l’améliorer. Ça fait trois ans maintenant qu’on étend les toiles de protection sur nos verts et c’est le jour et la nuit. Ceux qui ne sont pas venus depuis un moment vont voir une grosse différence», ajoute M. Ferguson.

Le rabais n’est pas négligeable. Un abonnement régulier de saison coûte 795$ alors que celui d’un nouveau membre est de 475$.

«Et nous, on fait le pari qu’une fois membres à nouveau, ils ne repartiront pas», soutient le gérant.

L’an dernier, le club comptait 350 membres. L’objectif cette année est d’avoir des ventes similaires, quitte même à faire passer ce chiffre à 380.