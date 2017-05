Soccer: un changement qui vient à point pour Samuel Charron

Samuel Charron agissait en tant qu’entraîneur adjoint en plus d’évoluer à la position de gardien de but pour le Codiac First Touche en 2016. - Gracieuseté

Le club de soccer Codiac First Touch compte bien faire bonne figure cette saison dans la Ligue de soccer Premier du Nouveau-Brunswick.

Pour cette nouvelle saison, la formation sera guidée par un nouveau meneur qui remplacera Roy Chineh.

En effet, la troupe du Sud-Est sera pilotée par Samuel Charron qui en sera à sa première saison à titre d’entraîneur-chef. Son visage sera familier dans le vestiaire, puisque, à même date l’an dernier, il agissait en tant qu’entraîneur adjoint en plus d’évoluer à la position de gardien de but pour cette même équipe.

Cette transition vers les lignes de côtés a débuté l’an dernier.

«La saison dernière, nous avons amorcé une petite transition. Certains d’entre nous qui étaient un peu plus vieux et qui avaient précédemment portés les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont décidé de se tourner vers le métier d’entraîneur. Nous offrons donc l’occasion aux plus jeunes d’avoir plus de temps de jeu», a-t-il indiqué.

Pour l’homme âgé de 26 ans, ce changement arrive à bon point.

«Pour moi, étant gardien de but, il s’agit d’un bon moment pour laisser ma place, puisque plusieurs jeunes portiers de qualité débarquent du circuit universitaire. Il est alors important pour eux d’obtenir du temps de jeu afin qu’ils maintiennent leur courbe de développement. Ils auront la chance d’évoluer dans un environnement qui sera similaire à celui qu’ils rencontrent durant l’automne», a-t-il noté.

Concernant l’équipe qui foulera le terrain, le principal intéressé croit avoir entre les mains des recrues qui seront en mesure de bien performer.

«Cette année, nous avons ajouté des joueurs de la région qui ont majoritairement évolué dans le circuit universitaire du côté de l’Université Mount Allisson et de l’Université de Moncton. Avec ces acquisitions, nous aurons une équipe avec beaucoup de potentiel. L’important sera alors de s’assurer d’obtenir les résultats escomptés», a-t-il mentionné.

Les recrues seront épaulées par un bon nombre de joueurs qui seront de retour. L’entraîneur pourra compter sur un noyau solide composé de Jonathan Kalulumia, de Héritier Masimengo, de Jean-Michel Dako et d’Alexandre Thériault.

À propos des attentes à l’endroit de son équipe, l’entraîneur prône la prudence.

«Pour l’instant, je suis optimiste, mais je reste assez prudent dans mes attentes. Dans les dernières années, on a souvent mentionné qu’on avait une équipe pour aller au championnat canadien, mais nous n’avons jamais réussi à atteindre nos objectifs. Donc, je me garde des réserves par rapport à mes prédictions, sauf que nous avons un groupe talentueux qui devrait être en mesure d’aller loin en séries», a-t-il indiqué.

Avec l’ajout de l’équipe des Jeux du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, la Ligue de soccer Premier du Nouveau-Brunswick comptera six clubs. Selon le pilote de la formation du Codiac First Touch, l’arrivée de cette sélection insulaire, combinée avec le retour de l’équipe des Jeux du Canada du Nouveau-Brunswick, permettra de hausser le calibre de jeu du circuit.

«Souvent, les athlètes qui évoluent avec ces équipes ont des choses à prouver à leurs entraîneurs. Même s’ils sont plus jeunes, le niveau d’intensité sera élevé lors de ces rencontres», a-t-il noté.

Cependant, ces deux formations qui se rendront à Winnipeg cet été ne sont pas éligibles pour les séries éliminatoires, puisqu’ils alignent des joueurs d’âge mineur. Le Codiac First Touch, les Reds de Fredericton et le Fundy United se livreront donc bataille afin d’accéder au championnat canadien.

«La formation de l’Île-du-Prince-Édouard a déjà obtenu son billet pour les championnats canadiens grâce à son titre obtenu la saison précédente. Nous avons donc comme objectif de terminer devant les deux autres équipes éligibles afin d’obtenir un laissez-passer pour la finale des séries. De plus, nous désirons mettre fin au règne des Reds de Fredericton qui ont représenté le Nouveau-Brunswick à ces championnats au cours des dernières années», a-t-il conclu.

La formation sera à la conquête du premier titre de son histoire à compter du 26 mai alors qu’ils affronteront l’équipe des Jeux du Canada du Nouveau-Brunswick.