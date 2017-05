Une saison de rêve pour Kevin Gagné en Suède

En plus des championnats en saison et en séries récoltés par son équipe Mora IK dans la ligue Allsvenskan Hockey, le défenseur néo-brunswickois Kevin Gagné a décroché deux honneurs individuels au terme de la saison 2016-2017.

Le hockeyeur originaire d’Edmundston a été désigné le meilleur défenseur de la ligue. Il a aussi reçu le trophée du joueur ayant été le plus utilisé par son équipe avec une moyenne de 24m26s passées sur la glace à chaque rencontre.

Kevin Gagné en était à sa deuxième saison avec la formation Mora IK. En 52 matchs, l’équipe a compilé un dossier de 31 victoires, 13 revers ainsi que huit défaites en prolongation ou en tirs de barrage pour un total de 105 points (trois points pour une victoire, deux points pour un gain en prolongation et un point pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage).

Pour les séries éliminatoires, les équipes qui ont terminé aux premier et deuxième rangs se sont affrontés dans un duel 3 de 5. La formation Mora IK l’a emporté.

Cette victoire lui a permis de se mesurer à la formation du dernier rang de la Sweden Hockey League (première division) dans un duel 4 de 7. Encore là, elle a décroché les grands honneurs, ce qui fera en sorte qu’elle obtiendra le privilège de monter dans ce circuit en 2017-2018.

En saison, Kevin Gagné a récolté huit buts et 17 aides pour une récolte 25 points en 51 parties. En séries, il a amassé six aides.

«À ma première année, je suis arrivé avec Mora IK en milieu de saison. Il a fallu que je fasse mes preuves. J’ai mis les bouchées doubles car je voulais figurer parmi les meilleurs arrières en 2016-2017. J’ai terminé dans le top 5 au chapitre des points et j’ai été le joueur le plus utilisé. J’imagine que ce sont des statistiques qui ont penché en ma faveur pour le choix du meilleur défenseur. J’ai eu beaucoup de temps de glace et j’ai été utilisé dans toutes les situations», a-t-il raconté lorsque joint à Halifax, mercredi, où il s’entraînera durant l’été.

Malgré ses succès avec Mora IK, Kevin Gagné évoluera sous d’autres cieux en 2017-2018. Il a signé un contrat d’un an avec la formation Rögle de la première division. Elle évolue à Ängelholm, une communauté au sud de la Suède dotée d’une population d’environ 50 000 personnes.

«J’ai vécu deux belles années avec Mora IK. L’entraîneur nord-américain a décidé de quitter. Au lieu de devoir me prouver devant un nouveau personnel d’entraîneurs, j’ai pensé que je pourrais aussi repartir à zéro et me faire valoir avec Rögle», a-t-il indiqué.

La formation Mora IK évolue dans un bassin d’environ 14 000 personnes. Elle attirait près de 4500 spectateurs par match à domicile.

Selon ce qu’il a entendu parler, le calibre de la Sweden Hockey League serait comparable à celui de la Ligue américaine de hockey (LAH).

«Des équipes m’ont vu à l’oeuvre lorsque nous avons joué dans la série contre l’équipe de première division. L’offre de Rögle m’est parvenue le lendemain de notre victoire. J’y vais une année à la fois. J’aimerais bien passer quelques autres saisons en Suède», a souligné le défenseur âgé de 25 ans.

Après avoir évolué pour les Sea Dogs de Saint-Jean et l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Kevin Gagné a signé un contrat avec l’organisation des Ducks d’Anaheim. Il a disputé quelques rencontres préparatoires dans la Ligue nationale de hockey. Il a passé deux saisons avec Norfolk dans la LAH.