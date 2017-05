Justin Cormier veut aider ses jeunes coéquipiers des Fisher Cats

C’est à Justin Cormier qu’est revenu l’honneur de lancer la saison 2017 des Fisher Cats de Moncton, dimanche au parc Kiwanis. Mais ce n’est pas exactement le début de saison que l’artilleur acadien souhaitait…

Comme plusieurs de ses coéquipiers, le talentueux droitier de Sainte-Anne-de-Kent avait un peu de rouille dans le bras.

Résultat: un faux départ de 9 à 6 face aux champions en titre de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, les Royals de Fredericton.

Au-delà de ce premier match, Justin Cormier sent qu’il sera un rouage important des Fisher Cats, que ce soit au monticule ou lorsqu’il évoluera à l’inter.

Mais il en veut encore plus.

«C’est important pour moi d’être un bon coéquipier, surtout avec les jeunes. Je veux jouer un rôle de leadership. Je pense que nous avons beaucoup de talent avec les jeunes joueurs de l’équipe. Je veux essayer d’instaurer une culture gagnante dans l’équipe.»

Ces jeunes qui bénéficieront de son savoir et de son expérience ont pour nom Sam Lund, Luc Hébert et Marcus Coates.

«Sam est un bon lanceur, mais il a aussi connu un bon match en attaque dimanche et c’est un gars qui sera très important pour nous en offensive cette saison. Luc nous est arrivé un peu de nulle part. On ne s’attendait pas à l’avoir avec nous, mais on est très content. C’est un bon gars à avoir dans le vestiaire et sur le terrain. Marcus, ça fait déjà quelques saisons qu’il vient nous aider dans les séries.»

Cormier s’est aussi attardé sur le premier match du joueur américain, Paul Raglione.

«On voit que c’est un gars fluide et rempli de confiance sur le terrain. J’aime beaucoup la façon dont il se comporte sur le terrain. Il sera un gros atout pour nous c’est certain. Il a un talent indéniable.»

Celui qui peut évoluer au troisième coussin ainsi que comme lanceur a frappé deux coups sûrs en quatre présences au bâton dimanche, en plus de marquer deux points.

«Je pense que Raglione est le meilleur talent que j’ai vu dans cette équipe depuis que je suis avec les Fisher Cats. On est très excité de l’avoir avec nous et on a hâte que ça commence à rouler pour vrai pour lui», indique Justin Cormier.

Malgré ce revers, le droitier âgé de 23 ans affirme que son équipe va chauffer les champions cet été.

«Les deux équipes en ont arraché un peu. Il y a eu plusieurs erreurs et l’exécution n’était pas nécessairement bonne de la part des lanceurs non plus», avance-t-il.

«Il y a plusieurs de mes lancers qui ont abouti en plein centre du marbre et ce n’est pas là qu’ils étaient censés aller! Mais je ne veux rien enlever aux Royals. Ils ont une très bonne équipe, même s’ils ont perdu Jody Peterson. Ils ont des gars pour le remplacer», poursuit le lanceur.

Cormier a confiance de voir les Fisher Cats vivre un bel été.

«C’est certain que ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais on doit surtout essayer de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Je pense que les séries que nous avons connues l’an passé (Moncton a atteint la finale) vont nous permettre de passer d’une équipe qui est presque là à une équipe qui devrait être proche du sommet de la ligue pour longtemps», mentionne également celui qui en est déjà à sa sixième saison avec l’équipe.

«Il y a quand même eu du positif du côté de l’attaque. On a quand même réussi à marquer six points. C’est déjà une amélioration sur l’année dernière.»

Les Fisher Cats seront de retour en action jeudi soir, alors qu’ils rendront visite aux Alpines de Saint-Jean.