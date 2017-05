Un autre grand rendez-vous pour Geneviève Lalonde

L’olympienne Geneviève Lalonde permettra encore une fois à l’Acadie de rayonner sur la scène internationale. En effet, la spécialiste du 3000 mètres steeplechase féminin prendra part à la prestigieuse Classique Prefontaine qui se tiendra à Eugene, en Oregon, à compter de vendredi.

L’athlète âgée de 25 ans espérait recevoir cette invitation encore une fois cette année, après une participation en 2016.

«Je suis heureuse de participer de nouveau à cette compétition, surtout après avoir réussi à battre le record canadien l’an dernier sur cette piste. Je suis toujours reconnaissante lorsque j’ai la chance de performer sur la scène internationale. J’ai vraiment hâte de me mesurer aux meilleures de mon sport», a-t-elle révélé.

D’ailleurs, elle aimerait répéter ses exploits de l’an dernier, mais elle demeure prudente dans ses attentes pour la fin de semaine.

«J’aimerais pouvoir abaisser une fois de plus la marque du record canadien. Je crois être en mesure d’atteindre cet objectif. Si la température et la cadence de course le permettent, je vais assurément tenter d’abaisser ma marque de l’an dernier. Toutefois, je ne me mets pas trop de pression sur les épaules. Je veux obtenir un bon résultat, mais je vois aussi cette compétition comme un entraînement pour d’autres évènements importants», a-t-elle indiqué.

Lors de cette classique, la Néo-Brunswickoise sera opposée à des adversaires possédant des feuilles de route impressionnantes telles que la championne olympique et tenante du record mondial Ruth Jebet, Emma Coburn (médaillée de bronze à Rio), ainsi que Sofia Assefa (médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2012).

Geneviève Lalonde pourrait être intimidée par cette liste de concurrentes, mais elle juge qu’elle n’a pas à avoir de complexe face à celles-ci.

«Lorsque je vais me présenter sur la ligne de départ, l’important sera de bien réaliser que je suis présente pour une raison. Il est facile de comprendre que le rythme de course sera très élevé lorsque l’on regarde la qualité des athlètes, mais j’ai confiance en mes moyens et en mes capacités de suivre cette cadence. Je vais donc faire de mon mieux et voir ce que je peux réaliser en termes de temps et de position face aux meilleures de ma profession», a-t-elle noté.

«Il ne faut pas oublier que j’ai participé à cette classique l’an dernier, ainsi qu’à une finale olympique. De plus, j’ai obtenu un très bon résultat lors de ma première course de la saison au début de mai. Je n’ai donc aucun complexe», a-t-elle ajouté.

L’Acadienne a eu la chance de se ressourcer avant cette grande compétition. En plus de débarquer à Caraquet pour annoncer un partenariat avec UNI Coopération financière, elle a eu l’occasion de rayer de sa liste quelques besoins essentiels à satisfaire avant son retour à la maison.

«J’étais à Caraquet la semaine dernière afin d’annoncer ce partenariat et mon rôle sera de motiver les jeunes à bouger. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ma façon à la santé des jeunes de notre région. De plus, j’ai aussi eu la chance de passer du temps sur le bord de la mer, et, surtout, de pouvoir manger mon homard! Je suis donc d’attaque pour cette course», a-t-elle indiqué.

Souhaitons maintenant que l’air frais du Nouveau-Brunswick lui portera chance pour cette course et pour le reste de la saison.