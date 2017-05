Le Crossfit aide à la popularité de l’haltérophilie

La récente victoire de Josée Gallant aux Championnats canadiens d’haltérophilie signifie beaucoup pour ce sport au Nouveau-Brunswick.

«Les gens venaient nous voir après la victoire pour nous dire à quel point ils étaient contents de revoir enfin le Nouveau-Brunswick sur la scène ainsi que sur le podium.»

Entraîneur de Josée Gallant et membre du conseil d’administration de l’Association d’haltérophilie du Nouveau-Brunswick (AHNB), Adam Westfield était encore épaté en début de semaine par la performance de l’athlète restigouchoise pour qui il n’avait que de bons mots.

«On a surpris tout le monde là-bas en remportant l’or, sauf nous-mêmes. Car on savait qu’on pouvait y arriver, je savais qu’elle pouvait le faire. Le fait qu’on était pratiquement inconnus là-bas a joué en notre faveur. On a obtenu l’effet de surprise qu’on n’aura probablement pas la prochaine fois», admet l’entraîneur.

L’enthousiasme dans la province et sa nouvelle championne vient du fait que l’AHNB a été réinstaurée il y a trois ans à peine, et ce, après près de quatre décennies d’absence. «Malheureusement, l’association était en dormance depuis plusieurs années. On peut même remonter aux années 1970. Il y a dix ans, presque personne ne faisait de l’haltérophilie au Nouveau-Brunswick au niveau compétitif. Nous étions loin d’être une menace. On est reparti de zéro, puis arrive cette médaille. Elle vient en quelque sorte revaloriser ce sport au Nouveau-Brunswick. C’est inespéré», indique-t-il.

D’abord athlète de Crossfit, Josée Gallant a graduellement bifurqué vers l’haltérophilie, une tendance observée par M. Westfield.

«Il faut donner beaucoup de crédit au Crossfit pour le regain de popularité de l’haltérophilie ici et ailleurs au pays. Les gens ont vraiment embarqué et adopté le Crossfit. Avant d’en faire, plusieurs ne savaient pas ce qu’était un arraché ou un épaulé-jeté», explique M. Westfield, qui a d’ailleurs lui-même découvert l’haltérophilie en faisant du Crossfit.

«Les haltérophiles sont souvent des athlètes issus d’autres sports qui ont découvert par hasard l’haltérophilie durant leur entraînement en gym. Ils finissent par faire la transition. C’est ce qui se produit avec le Crossfit. C’est là que se trouve notre plus gros bassin d’haltérophiles potentiels. Et ce qui est plaisant, c’est que beaucoup de jeunes font du Crossfit. Ils sont donc initiés tôt aux techniques de l’haltérophilie. Plus l’on commence tôt, plus le potentiel de se développer est là. L’histoire de Josée prouve que c’est possible de se démarquer sur la scène nationale. Elle pourrait donc en inspirer plus d’un à considérer ce sport», exprime M. Westfield.

«Notre sport est en progression. En ayant aujourd’hui une championne nationale, on espère que cela va motiver encore davantage les athlètes à se joindre à nous», souhaite-t-il.