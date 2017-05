Golf: les Jeux du Canada dans l’oeil de Sam Reid

De retour à Moncton depuis quelques jours seulement, Sam Reid n’aura pas beaucoup de temps pour reprendre des forces. En effet, les trois prochains mois de ce golfeur âgé de 18 ans s’annoncent chargés.

Son attention est avant tout portée vers les prochains Jeux du Canada qui se tiendront à Winnipeg en août. Après plus de deux ans de processus de qualifications, il ne lui reste que deux tournois pour obtenir l’un des trois postes disponibles pour cet événement.

«Les qualifications ont débuté depuis deux ans et pour l’instant je me situe au deuxième rang du classement général. Je dois donc m’assurer de livrer de bonnes performances», a-t-il indiqué.

L’athlète originaire de Moncton croit être en mesure de se tailler un poste. Sa confiance est justifiable considérant l’excellente saison qu’il a connu avec les Trojan de Virginia State en division 2 de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

«Dans la NCAA, la saison est divisée en deux, soit la session d’automne et celle du printemps. À l’automne, je n’ai pas vraiment bien joué. Cependant, j’ai terminé dans les cinq premiers dans trois des quatre tournois en deuxième moitié de saison. D’ailleurs, ces performances m’ont permis d’avoir une place au sein de l’équipe d’étoiles lors de chacun de ces tournois», a-t-il mentionné.

À sa première saison dans les rangs universitaires américains, Sam Reid a pu noter une différence entre l’opposition qu’il rencontre au Nouveau-Brunswick et celle aux États-Unis.

«La différence est qu’il y a plus de joueurs qui ont une chance de remporter les honneurs dans la NCAA. Le bassin de talent est supérieur et la compétition est plus féroce. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y a quatre ou cinq golfeurs qui se démarquent du lot et qui terminent habituellement au sommet du classement», a-t-il remarqué.

Sam Reid voudra aussi se hisser cet été au sommet du classement du championnat provincial du Nouveau-Brunswick pour sa dernière année d’égibilité dans la division junior. L’an dernier, il avait conclu la saison au deuxième rang avec un total de 153,5 points, 1,5 points derrière le champion Calvin Ross.

Une si petite différence au classement pourrait l’avoir désappointé, mais ce n’est pas le cas.

«Au départ, je n’avais pas d’attente. Toutefois, je savais que j’étais en mesure de terminer dans le haut du classement si je jouais du bon golf. J’ai gagné une compétition à Gagetown au début de l’année et je suis demeuré constant dans mes performances par la suite. En somme, j’étais satisfait, alors le fait de terminer au deuxième échelon ne m’a pas affecté», a-t-il révélé.

À son horaire, il aura aussi comme tâche de dénicher une nouvelle université américaine qui sera prête à l’accueillir en août. L’exercice ne devrait pas être très difficile, puisque plusieurs entraîneurs ont déjà montré de l’intérêt à son endroit.

«Je n’avais pas beaucoup d’information par rapport à Virginia State University lorsque j’ai accepté leur offre. Je croyais avoir fait un bon choix, mais ce n’était pas un environnement qui était optimal pour mon développement. Je cherche une école où la compétition sera plus élevée», a-t-il indiqué.

La saison commence dans quelques semaines et les adversaires de l’Acadien devront être dans leur meilleure forme. Car Sam Reid, lui, sera fin prêt.

«J’ai réalisé que j’étais en mesure de rivaliser avec les meilleurs de mon groupe d’âge. J’arrive donc au Nouveau-Brunswick avec une confiance élevée et avoir l’objectif de faire tourner des têtes.»