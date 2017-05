Hockey senior: les Marchands de Shippagan étaient prêts pour un retour

Les Marchands de Shippagan ont évolué pendant six ans dans la défunte Ligue de hockey senior de la Côte-Nord. - Archives

Chose certaine, le retour des Marchands de Shippagan ne s’est pas fait «sur un coup de tête». La demande d’adhésion à la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a été déposée peu après Noël et les pourparlers avec le président du circuit, René Savoie, ont été nombreux et instructifs, selon Jules DeSylva.

Huit ans après la fin de la Ligue de hockey senior de la Côte-Nord et des Pêcheurs de Shippagan-Lamèque, le calibre senior effectuera un retour remarqué au Centre Rhéal Cormier cet automne.

Ainsi en ont décidé les cinq équipes actuelles de la LHSAC, en fin de semaine, à Tracadie.

Jules DeSylva assurera la présidence de la formation pour cette première année. Les couleurs du club, le personnel d’entraîneurs et les membres de la direction seront présentés au public sous peu, a-t-il promis.

«Ça faisait quelques années qu’on en parlait, mais nous n’avions pas le bassin de joueurs pour jouer dans la même ligue que le Au P’tit Mousse de Lamèque, dans le circuit Nord-Est. Nous estimons que la ligue Acadie-Chaleur est plus accessible pour nos bons joueurs locaux et nos anciens joueurs du niveau scolaire (école Marie-Esther). Pour dire la vérité, cette ligue est arrivée à point pour nous. Nous étions même intéressés à joindre ses rangs dès la première saison, mais nous n’étions pas prêts», a expliqué DeSylva, qui occupe également le poste de directeur des loisirs à la Ville de Shippagan.

Il a eu des discussions régulières avec le président de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur et cela l’a notamment convaincu du bien fondé de cette démarche.

«Le processus de candidature nous a démontré le sérieux de cette ligue, avoue le président des Marchands. M. Savoie me semble quelqu’un à son affaire. Il a communiqué régulièrement avec moi et il m’a toujours donné l’heure juste. Ce qui nous convainc encore plus est que la ligue va adhérer à Hockey Nouveau-Brunswick.»

Quand on vous dit que le retour des Marchands, c’est du sérieux, en voici une autre preuve: le groupe a organisé ce printemps deux entraînements d’évaluation et pas moins de 35 joueurs s’y sont présentés.

«Nous avons eu du monde et nous avons vu du potentiel pour deux, peut-être même trois bons trios. Chose certaine, si ces joueurs veulent embarquer dans l’aventure, nous aurons une bonne équipe», a poursuivi Jules DeSylva.

Pour la petite histoire, les Marchands de Shippagan ont intégré la Ligue de hockey senior de la Côte-Nord en 2002-2003, avant de devenir les Pêcheurs de Shippagan-Lamèque à l’aube de la saison 2007-2008. La formation, tout comme la ligue, a fermé les livres à la fin de la saison 2008-2009.

Selon DeSylva, le public saura rapidement s’identifier aux nouveaux Marchands parce que l’équipe sera composée de joueurs connus dans la communauté. Il souhaite également que les entreprises et la Ville montrent leur appui à la formation.

«Le hockey local a tout le temps fait fureur à Shippagan et il a toujours attiré les foules, se rappelle le porte-parole, dont le père a évolué pour les Marchands à l’époque de la ligue du Bas-Gloucester. Nous sommes persuadés que les amateurs vont apprécier parce que cette ligue a prouvé cette année qu’elle pouvait offrir du beau hockey. Sans oublier que les Marchands sauront créer une belle rivalité dans la Péninsule acadienne avec les Acadiens du Grand Caraquet et les Alpines de Tracadie.»