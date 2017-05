Ringuette: les soeurs Snowdon rêvent d’une autre médaille d’or

Ringuette Canada a fait l’annonce, en fin de semaine, des 22 athlètes qui représenteront l’équipe nationale junior au prochain Championnat du monde de ringuette qui aura lieu au Centre Hershey de Mississauga, à la fin novembre. Sans surprise, les sœurs Snowdon, Jenny et Britney, ont reçu leurs invitations.

Les deux seules représentantes du Nouveau-Brunswick au sein de cette formation étoile auront pour mission de répéter leurs exploits de 2016, alors qu’elles avaient remporté la médaille d’or en Finlande en plus d’obtenir chacune une place au sein de la première équipe du tournoi.

Pour Jenny Snowdon, il ne fait aucun doute que sa formation sera encore une fois à surveiller durant le tournoi.

«Je crois que nous aurons encore une fois une très bonne équipe. Notre groupe d’entraîneurs met beaucoup de temps et d’énergie afin de s’assurer que notre préparation soit optimale. Nous sommes assurément prêtes physiquement, il ne reste plus qu’à solidifier notre esprit d’équipe d’ici au début du tournoi», a-t-elle indiqué.

Le soeurs Jenny et Britney Snowdon tiennent le trophée des championnes du monde junior de ringuette remporté en 2016 en Finlande. – Gracieuseté

D’ailleurs, l’athlète âgée de 20 ans prévoit avoir un rôle à jouer dans le développement de l’esprit d’équipe, considérant qu’elle en sera à sa deuxième expérience en compétition internationale.

«Cette année, je vais endosser un rôle beaucoup plus important dans le vestiaire. Avant tout, je veux faire comprendre aux filles que nous sommes en mesure de répéter nos exploits de 2016. Il sera important que l’ensemble du groupe comprenne que les efforts déployés lors des entraînements rapporteront des dividendes durant le tournoi. Je vais donc devoir montrer l’exemple et les guider vers la médaille d’or», a-t-elle mentionné.

L’attaquante originaire de Moncton pourra aussi se tourner vers sa sœur Britney pendant les temps plus difficiles.

«Le fait de l’avoir à mes côtés m’enlève un énorme poids sur les épaules, croit Jenny. Nous avons toujours été très proches et cette expérience va encore davantage solidifier notre relation. Je vois cette situation comme un avantage pour moi, puisque je vais avoir une personne qui pourra me soutenir dans les moments plus difficiles. Elle sera là pour moi et je vais être présente pour ma petite sœur aussi.»

Britney Snowdon est tout aussi heureuse de pouvoir compter sur la présence de sa sœur au sein de l’équipe canadienne.

«Sa présence près de moi sur le banc et dans le vestiaire me permettra de demeurer calme et confiante durant le tournoi. Il s’agit aussi d’une chance incroyable de pouvoir représenter le Canada avec ma sœur. Non seulement je réalise un rêve, mais je le réalise avec ma sœur pour une deuxième fois», a-t-elle indiqué.

Même si elle n’est âgée que de 17 ans, cette jeune prodige de la ringuette croit qu’elle sera en mesure de jouer un rôle de meneuse au sein de cette équipe.

«J’ai de l’expérience, puisque j’ai participé au dernier Championnat mondial en Finlande en 2016. Je suis donc en mesure de conseiller celles qui en sont à leur premier tournoi et qui sont anxieuses. Je vais donc m’assurer de rester positive et de jouer mon rôle en tant qu’athlète canadienne passionnée et dédiée à ma formation. Les autres filles n’auront d’autre choix que de suivre mon exemple», a-t-elle noté.