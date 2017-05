Sea Dogs: «On n’a jamais douté» – Alexandre Bernier

Alexandre Bernier n’a jamais douté. Même après le cuisant revers de 12 à 5 face aux Otters d’Erie, lundi soir, le défenseur acadien savait que les Sea Dogs de Saint-Jean n’avaient pas dit leur dernier mot et ne quitteraient pas Windsor la tête entre les jambes.

La troupe de Danny Flynn a montré qu’elle était une grande équipe en revenant de l’au-delà moins de 24 heures plus tard.

Cette belle victoire de 7 à 0 face aux Thunderbirds de Seattle leur procure une invitation pour la demi-finale de vendredi, face au perdant du match Erie-Windsor, qui avait lieu mercredi soir.

C’est donc un Dieppois soulagé qui a pris quelques minutes pour bavarder avec le journal mercredi après-midi.

«Ça fait du bien», lance un Alexandre Bernier de fort belle humeur.

«Dans ce genre de tournoi, on n’a juste besoin que d’une victoire pour se rendre jusqu’en demi-finale. Malgré nos deux défaites, on savait qu’on pouvait remonter. On était à terre après la défaite de lundi, mais on était convaincu de pouvoir revenir plus fort. On n’a jamais douté», assure le numéro 36 des Sea Dogs.

«Ça arrive des défaites comme ça dans le hockey et on voulait rester positif.»

Il reconnaît cependant que Saint-Jean revient de loin.

«C’est maintenant un nouveau tournoi pour nous et on prend ça un match à la fois. On savait que le tournoi n’était pas fini.»

Selon lui, le leadership qu’on retrouve dans le vestiaire a ramené tout le monde à l’ordre. La fierté est aussi entrée en ligne de compte, affirme Bernier.

«On ne voulait absolument pas quitter le tournoi avec aucune victoire. Ça nous a motivés pour aller chercher le match de mardi et prouver à tout le monde qu’on mérite d’être là. On n’a jamais pensé qu’on était fini. On savait qu’on était juste à une victoire de la demi-finale.»

Sauf que l’Acadien réalise que les Sea Dogs sont encore très loin de la rencontre ultime.

«Ça va être un gros match vendredi. Pour nous, ce sera comme une finale. On attend de voir contre qui on va jouer, mais on a deux journées pour se reposer et se préparer.»

Que ce soit les Otters d’Erie ou les Spitfires de Windsor, les Néo-Brunswickois savent que l’adversaire sera de taille pour ce match sans lendemain.

«Je trouve que c’est juste de la motivation. Mais c’est sûr qu’il y a aussi de la nervosité. Quand notre saison est en jeu, on doit tout laisser sur la glace pour ne pas avoir de regrets. On veut gagner le tournoi, et pour le faire, il faut commencer par gagner ce match-là.»

Alexandre Bernier affirme que l’identité de leur adversaire de vendredi n’a aucune importance.

«Ça ne change absolument rien pour nous. On va être prêt pour n’importe quelle équipe.»