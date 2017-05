Volley-ball: une dynastie est née à l’école AQV de Dalhousie

L’équipe masculine de volley-ball de l’école Aux quatre vents de Dalhousie vient de marquer l’histoire de cet établissement scolaire en remportant, ce week-end, un quatrième championnat provincial en autant d’années.

L’émotion était à son comble, samedi à Bathurst, alors que se déroulait la finale provinciale de volley-ball scolaire senior AA, partie qui opposait les formations des écoles secondaires de Rothesay et de Dalhousie (Aux quatre vents). Les Restigouchois défendaient leur titre pour une quatrième année consécutive et ils l’ont emporté de façon sans équivoque par la marque de 25-18 et 25-12.

Ce qui rend cette victoire plus spectaculaire, c’est qu’il s’agissait du dernier championnat provincial pour la grande majorité des membres de cette formation. Sept des neuf joueurs sont effectivement en 12e année et obtiendront leur diplôme le mois prochain.

Plusieurs des joueurs composant le noyau principal de l’équipe ont ainsi quatre bannières en poche, dominant outrageusement cette discipline pendant tout leur parcours secondaire, de la 9e à la 12e année.

«On était un groupe vraiment soudé, explique Dominic Thibeault, attaquant de puissance de la formation. On a tous grandi ensemble. On se côtoie à l’école depuis pratiquement la maternelle. On a gagné ensemble. On est plus que des coéquipiers, on est tous des amis. C’est cette chimie entre nous, je crois, qui explique une partie de nos succès. Ça et le fait qu’on est tous pas mal sportifs. Après la victoire de samedi, il y avait beaucoup d’émotion dans l’air, surtout qu’on a terminé ça sur une belle note avec une autre victoire de championnat. C’est une belle fin de parcours.»

L’entraîneur de l’équipe, Pascal Pelletier, avait le cœur gros également. La fin des études secondaires de son fils Cédric marque fort probablement la fin d’un long bénévolat de sa part.

«J’ai dirigé ces jeunes depuis qu’ils sont en 5e année (alors en mini-handball). Je les considère pratiquement comme mes enfants», avoue-t-il.

Selon Pelletier, ce groupe d’athlètes naturels excelle dans de nombreux sports. Mais c’est vraiment en volley-ball qu’ils ont explosé.

«Ils se sont rendus en finale des Jeux de l’Acadie à deux reprises, en 7e et 8e année, mais ils ont perdu les deux fois. Par la suite, ils ont arrêté de perdre. Ils ont remporté les quatre championnats provinciaux scolaire suivants pour le compte de l’AQV. C’est incroyable comme performance; c’est pratiquement une petite dynastie», indique-t-il.

L’aventure en volley-ball n’est toutefois pas terminée pour tous. À l’automne, Dominic et Antoine Savoie suivront les traces de leur ex-coéquipier, Olivier Pelletier-Arseneault, ancien membre de l’équipe qui étudie depuis un an à l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Comme lui, les deux jeunes athlètes ont été approchés pour se joindre à l’équipe de volley-ball de l’endroit.

«J’ai bien hâte. Nous serons trois joueurs du Restigouche sur l’équipe, trois joueurs qui se connaissent très bien en plus. Ça risque d’être très intéressant», indique Dominic.

D’ici là, lui et deux autres membres de la formation championne d’AQV – Raphaël Doucet et Sébastien Dumas – intégreront l’équipe néo-brunswickoise de volley-ball qui prendra part cet été aux Jeux de la francophonie canadienne, à Moncton et Dieppe.