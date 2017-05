Alexandre Thériault: un leadership simple, mais efficace

Au moment de leur premier match de la saison vendredi, le club de soccer Codiac First Touch de la Ligue de soccer Premier du Nouveau-Brunswick aura non seulement un nouvel entraîneur-chef en Samuel Charron, mais aussi un tout nouveau capitaine.

Alexandre Thériault n’est toutefois pas étranger à ce rôle. En effet, il est aussi le capitaine de l’équipe des Aigles Bleus de l’Université de Moncton durant la saison universitaire. Il s’agissait donc d’un choix logique pour les décideurs du club.

Le Dieppois se réjouit d’ailleurs de cette nomination.

«Je suis honoré qu’on m’ait confié ce rôle. Il s’agit d’une belle marque de confiance de la part du personnel technique et de mes coéquipiers. Ce rôle me tient à cœur et je vais certainement le prendre au sérieux», a-t-il révélé.

L’athlète âgé de 22 ans affirme être un capitaine qui mène avant tout par l’exemple. Il préfère adopter un style de leadership simple, mais efficace.

«Je me considère comme un capitaine plus silencieux que vocal. Je ne suis pas du genre à me lever dans le vestiaire et faire un discours de motivation comme l’on voit dans les films américains. Toutefois, je n’ai pas de mal à me faire entendre lorsque la situation le nécessite», a-t-il mentionné.

La troupe du Sud-Est aura une jeune équipe cette saison. Le nouveau capitaine est donc bien conscient du rôle qu’il aura à remplir.

«Mon rôle sera de conseiller et d’appuyer les recrues. J’ai quatre années d’expérience dans cette ligue, alors je suis en mesure de bien guider les joueurs qui en sont à leurs premiers moments au sein de la formation. De plus, je vais être aidé par un groupe de vétérans de qualité», a-t-il indiqué.

Le style de leadership d’Alexandre Thériault a directement été influencé par quelques anciens coéquipiers du passé. En effet, au cours de sa carrière, il a eu la chance de partager le vestiaire avec des capitaines inspirants.

«Mon demi-frère et ancien capitaine des Aigles Bleus, Antonie Godin, a eu une grande influence sur moi lors des deux saisons où nous avons jouées ensemble. Notre entraîneur-chef actuel, Samuel Charron, qui était capitaine de cette équipe dans les dernières années, est un autre individu qui m’a appris sur le leadership. Tous les deux étaient dévoués à leur sport et auprès de leurs coéquipiers. Ils étaient grandement respectés», a-t-il mentionné.

D’ailleurs, concernant l’arrivée de Samuel Charron à titre d’entraîneur-chef, l’Acadien se plaît à l’idée d’être mené par son ancien coéquipier.

«Jusqu’à maintenant, même si la saison n’est pas encore débutée, il est possible de remarquer les bienfaits de sa présence. Les entraînements sont bien organisées, les joueurs sont attentifs et l’ambiance est positive. Je suis convaincu qu’il accomplira un bon travail» a-t-il noté.

L’athlète originaire de Bathurst se dit prêt pour le début de la saison. Bien évidemment, il y a certains objectifs qu’il aimerait atteindre.

«Comme chaque année, notre objectif est d’atteindre le Championnat canadien. Les joueurs qui font partie de notre formation proviennent majoritairement de l’équipe des Aigles Bleus et des Mounties de l’Université de Mount Allison, alors nous allons certainement être compétitifs. Étant donné que nous avons autant de joueurs du circuit universitaire, notre deuxième objectif sera de se mettre en bonne forme physique afin d’arriver prêts pour la prochaine saison à la fin de l’été».

Le Codiac First Touch disputera sa première rencontre vendredi face à l’équipe des Jeux du Canada du Nouveau-Brunswick.