MMA le 10 juin: «C’est mon combat. Je vais gagner» – Marc Hébert

Pour Marc Hébert, il n’y a aucun doute qu’il mettra la main sur la ceinture des poids légers amateurs d’Elite 1 MMA le 10 juin prochain au Casino du Nouveau-Brunswick.

Pour y arriver, Hébert (5-2) devra défaire Jerico MacPhee (6-0), détenteur du titre.

La tâche ne s’annonce pas simple. Toutefois, l’Acadien a bien étudié son ennemi et il connaît bien ses forces.

«C’est mon combat. Je vais gagner. J’ai beaucoup de respect pour MacPhee. Sa fiche parfaite démontre l’étendue de son talent. Il est un combattant extrêmement rapide. Je m’attends à faire face à un adversaire dynamique et combatif», a-t-il révélé.

Toutefois, le combattant originaire de Bouctouche se présentera dans l’octogone avec un plan de match bien précis.

«La synchronisation bat la rapidité et la précision supplante la puissance. Je vais donc utiliser mes forces pour contrer sa vitesse. Je ne crois pas qu’il sera en mesure d’encaisser mes coups bien longtemps. Je suis le meilleur combattant des deux et je vais le prouver le 10 juin», a-t-il indiqué.

Depuis quelques semaines, la préparation de Marc Hébert va bon train. Cependant, quelques problèmes de santé ont affecté le déroulement de son camp d’entraînement. L’athlète âgé de 23 ans croit toutefois que ces difficultés n’ont fait que le rendre plus fort.

«C’est dans les temps plus difficiles que l’on reconnait les vrais guerriers. Je ne me suis jamais laissé abattre et j’ai démontré beaucoup de détermination. Je suis maintenant fébrile à l’idée de retourner dans la cage et faire ce que je fais de mieux», a-t-il mentionné.

Pour Hébert, ce combat représente l’aboutissement d’une longue période de dur labeur.

«C’est la concrétisation des trois dernières années de travail acharné. Moi et ma copine avons fait beaucoup de sacrifices durant cette période qui m’ont permis de me rendre à ce point-ci», a-t-il révélé.

«Je n’ai pas eu une enfance facile. J’ai été trimballé dans plusieurs familles d’accueil et j’ai vécu plusieurs choses qu’aucun enfant ne devrait expérimenter. La seule chose qui a toujours été stable dans ma vie est mon amour pour les arts martiaux mixtes. Cette ceinture serait donc la concrétisation d’un long parcours», a-t-il ajouté.

Il pourrait s’agir du dernier combat amateur de Marc Hébert avant son saut chez les professionnels. Il souhaite donc laisser une bonne impression aux spectateurs qui seront présents dans quelques semaines. Quoi de mieux pour laisser une bonne impression que de quitter l’arène avec une ceinture autour de la taille.