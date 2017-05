MMA le 10 juin: Lukas Manuel aime résoudre les problèmes

«C’est sûr que ça fait peur, mais c’est ça le but. Ça me motive à prendre mon entraînement au sérieux pour que le soir du combat, ce soit moi qui en sorte gagnant.»

Lukas Manuel n’est pas de ces combattants qui foncent droit devant eux sans avoir conscience du danger.

On a plutôt affaire à un athlète qui monte dans l’octogone parce qu’il adore son sport.

Le 10 juin, l’Acadien se mesurera au Manitobain Steven Hudey, lors d’une soirée d’arts martiaux mixtes qui sera présentée au Casino du Nouveau-Brunswick, à Moncton.

Le traducteur de profession sait qu’il met sa santé en danger chaque fois qu’il se retrouve devant un adversaire.

«Je serais stupide de ne pas m’en inquiéter. Cependant, le sport me passionne. Il y a beaucoup d’autres sports ou d’activités qui vont te demander de faire de la résolution de problèmes. Mais il n’y en a pas qui vont te demander de le faire aussi rapidement et avec autant de conséquences», explique l’athlète âgé de 22 ans.

«C’est ce que je trouve super intéressant et c’est ce qui m’attire vers les sports de combat. J’aime avoir à m’arranger avec cette pression.»

S’il pratique les arts martiaux mixtes depuis seulement 2015, l’ancien karatéka est un passionné depuis longtemps.

«Quand j’avais 12 ans, j’ai regardé George St-Pierre reprendre son titre de Matt Serra (en 2007) et je me suis dit immédiatement “Moi, je veux faire ça”. Mais j’ai dû attendre à l’âge de 18 ans pour que mes parents acceptent que je me batte, raconte-t-il. St-Pierre a été une grosse inspiration pour moi, c’est sûr.»

Manuel ne connaît pas grand-chose de son adversaire du 10 juin, mais ce n’est pas la fin du monde, affirme-t-il.

«Je ne sais rien du tout à son sujet. Ce n’est pas évident pour la préparation, mais c’est ça le jeu du MMA. Il faut être capable de tout faire. Je suis prêt à tout», mentionne-t-il.

«Je suis prêt à me battre debout, je suis prêt à me battre au sol. La préparation reste plus ou moins la même. Ce sera à moi de bien jouer mes cartes le soir du combat.»

Le diplômé de l’Université de Moncton annonce déjà ses couleurs.

«Je vais devoir m’adapter à ce qu’il va faire. J’ai l’intention de l’observer et de m’ajuster à son style. Ce sera certainement défensif pendant les premières secondes pour me donner le temps de voir ce qu’il va chercher à faire.»

Lukas Manuel affirme toutefois que les spectateurs vont avoir droit à un véritable feu d’artifice dans l’octogone.

«Je me bats debout, je suis un cogneur. C’est ma préférence. Je suis capable de tout faire, mais j’aime bien le combat debout. Tu te tapes sur la gueule et c’est fini. C’est un jeu plus rapide, plus dynamique que le jeu au sol. C’est ce que les gens aiment et on se bat pour eux. Le jeu au sol est très scientifique. Il faut faire la bonne chose au bon moment. C’est plus une question de connaissances.»

Mais si son adversaire l’entraîne au sol, il sera prêt, promet-il.

«Je n’ai pas l’impression que j’aurai besoin de survivre. Si je me ramasse au sol, je vais être capable de me battre au sol. Je ne sens pas le besoin de me relever tout de suite s’il m’amène au tapis.»

Manuel se dit en accord avec ceux qui prônent l’élimination des gants.

«Ça m’intéresse beaucoup parce que ça changerait complètement la dynamique du sport. On mettrait beaucoup moins l’accent sur la boxe, parce que sans les mains protégées par les gants, le jeu changerait. Il y aurait plus de coups de coude, de coups de pieds et de prises, justement parce que les combattants auraient peur de se casser les mains.»

Une carte de combats à saveur acadienne

Plusieurs Acadiens seront en action lors du gala proposé par le groupe Elite 1 Productions, le 10 juin prochain à Fredericton.

Chris Gallant, de Moncton, affrontera l’Ontarien Derek Pike dans le groupe des 165lb. Chez les 135lb, le Néo-Écossais Cory Burgogne se mesurera à Ryan Mitchell, de Moncton.

Josh Blanchard, de Saint-Jean, se retrouvera devant le Néo-Écossais Robbie Inness, alors que Joe Pilmer (Saint-Jean) a rendez-vous avec Nick Coombes (Hampton). David Robidoux, de Moncton, se battra contre Dan Mercer, de Saint-Jean.

L’Acadien Marc Hébert (Bouctouche) se mesurera à Jerico MacPhee (Springhill) pour le titre amateur des poids légers.

Lukas Manuel (Moncton) affrontera Steven Hudey, de Winnipeg, dans la catégorie des 170lb.

Dans le combat principal de la soirée, Adam MacDougall, de Fredericton, fera face à Florian Cornette, de Montréal.