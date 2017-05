Annie Pellerin est chanceuse de pouvoir encore pratiquer sa passion

Plusieurs spectateurs s’étaient déplacés en fin de semaine au Marathon de Fredericton afin d’observer la guerre qui s’annonçait entre Jean-Marc Doiron, Ryan O’Shea, Greg Sawyer et les autres coureurs élites.

Cependant, ils ont aussi été témoins d’une course endiablée chez les femmes. Au terme de ce duel, l’Acadienne Annie Pellerin a réussi à tirer son épingle du jeu avec une cinquième position. Ce résultat lui a permis de se qualifier pour une quatrième année de suite au Marathon de Boston.

Surprise par sa cadence de course lors des premiers kilomètres, la femme âgée de 35 ans a réussi à maintenir le rythme tout au long de l’épreuve.

«La course s’est super bien déroulée. Mon objectif était d’obtenir un temps qui me permettait de me qualifier pour le Marathon de Boston l’an prochain. Je voulais donc obtenir un chrono aux alentours de 3h35m, puis j’ai réalisé que j’allais obtenir un meilleur résultat que prévu rendu dans les derniers dix kilomètres», a-t-elle indiqué.

Son temps de 3h24m12s représente d’ailleurs le meilleur résultat chez les femmes originaires du Nouveau-Brunswick. Pour elle, il s’agit d’un bel accomplissement.

«J’éprouve bien évidemment un grand sentiment de fierté. Il y avait plusieurs coureuses très talentueuses, notamment Mary Kate Wedge et Heather Suttie. J’étais aussi contente de pouvoir me mesurer à des athlètes provenant des provinces voisines. J’ai pu prendre conscience du niveau élevé de compétition que l’on retrouve dans les Maritimes», a-t-elle mentionné.

Annie Pellerin se compte chanceuse de pouvoir encore pratiquer sa passion. L’an dernier, un fâcheux événement aurait pu la contraindre à prendre sa retraite de la compétition.

«Deux semaines après le Marathon de Fredericton, j’ai subi un accident de vélo. Nous étions trois et le siège de celui à l’avant du groupe a brisé. J’ai tenté de freiner, mais il était trop tard et j’ai été projetée par-dessus le guidon. Le troisième cycliste, qui a lui aussi perdu la maîtrise de son vélo, a par la suite atterri directement sur moi. Heureusement pour nous, il n’y avait pas de voitures dans les environs. Nous avons été très chanceux lors de cette journée», a-t-elle noté.

Le processus de rétablissement a été long et difficile. Il lui arrive parfois de ressentir encore les effets de son accident.

«J’ai dû prendre six semaines de repos afin de guérir des blessures aux côtes, aux épaules et aux biceps. À cause de cet incident, j’ai pris du retard dans mon entraînement, car je ne pouvais gérer une charge de travail élevée. Encore récemment, j’avais encore beaucoup de douleur aux côtes à force d’aggraver ma blessure lors d’efforts physiques», a-t-elle révélé.

Avec une qualification pour le Marathon de Boston en poche, la femme originaire de Moncton compte se préparer intensément afin d’abaisser sa marque de 4h09m02s obtenue lors de sa dernière présence en sol américain.