Greg Sawyer n’a pas fini d’impressionner

Greg Sawyer est un autre Acadien qui a fait bonne figure au Marathon de Fredericton. En effet, son chrono de 2h41m24s lui a valu la deuxième place sur le podium.

Ce résultat est d’autant plus impressionnant considérant que l’athlète âgé de 34 ans en était à son premier marathon.

«Je n’avais pas d’attente avant le début de la course, considérant que j’étais en terrain inconnu. Je désirais toutefois obtenir un temps aux alentours de 2h40m. J’ai croisé la ligne une minute au-dessus de mon objectif, alors je suis très satisfait de ma performance», a-t-il révélé.

Ce résultat lui a permis de se qualifier pour le Marathon de Boston qui aura lieu en avril 2018. L’objectif qu’il se fixe pour cette course est considérable.

«Je veux abaisser la meilleure marque atteinte par un Néo-Brunswickois lors de cette course», a-t-il indiqué.

L’Acadien n’avait peut-être pas d’expérience dans l’épreuve du marathon, mais il ne faut pas croire qu’il est un visage inconnu dans l’univers de la course au Nouveau-Brunswick. L’an dernier seulement, l’homme originaire d’Edmundston s’est vu remettre le prix du coureur de l’année par l’organisme Course NB en plus d’être couronné champion de la Super Série grâce à ses 1160 points accumulés au cours de la saison.

Concernant la Super Série, celui qui pratique ce sport depuis 2006 ne se met pas de pression supplémentaire cette saison pour défendre son titre.

«Je ne ressens pas cette pression, puisque je suis confiant en mes moyens. Mon seul objectif est de remporter le plus de courses possible», a-t-il mentionné.

Greg Sawyer sera de retour à l’action à Beresford le 10 juin dans le cadre du 10 km Chaleur. Le spécialiste de cette distance aura d’ailleurs l’intention de venger son résultat de l’an dernier.

«L’an dernier, j’ai terminé en deuxième position. Cette année, ce n’est rien de moins que la médaille d’or que j’ai dans la mire.»