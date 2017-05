Bathurst accueillera la 50e cérémonie du Temple de la renommée sportive du N.-B.

Bathurst accueillera la 50e cérémonie d’intronisation du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en 2019.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, et le président du Temple, Clément Tremblay, ont signé le protocole d’entente samedi, peu avant le banquet d’intronisation de la cohorte de 2017, à Quispamsis.

«Nous procédons à un processus de sélection chaque année. Plusieurs municipalités ont reçu une lettre d’intérêt pour organiser la cérémonie et nous avons obtenu quatre candidatures. Le comité de sélection a choisi Bathurst», a fait savoir M. Tremblay.

Cette année, la golfeuse Kimberly Adams-Tattrie, de Tide Heads, les rameurs Brian et Henry Flood , de Renforth, l’équipe féminine de curling de Heidi Hanlon, de Saint-Jean, la coureuse Paula Keating, de Miramichi, l’arbitre Ernest Quigley (1880-1860), de Miramichi, et le patineur de vitesse Jeffrey Scholten, de Fredericton, ont porté à 251 le nombre de Néo-Brunswickois admis au panthéon sportif provincial depuis 1970.

Adams-Tattrie, dont la carrière s’est échelonnée de 1991 à 2005, est devenue la première golfeuse néo-brunswickoise à remporter un tournoi professionnel. Quant aux frères Flood, ils ont brillé sur la scène nationale de la rame poids léger dans les années 1980.

La formation de curling de Heidi Hanlon, appuyée de Kathy Floyd, Jane Arsenau et Judy Blanchard, a connu une carrière qui s’est étalée sur plus de 30 ans, avec 15 participations au Tournoi des coeurs Scotties (championnat national féminin), dont les titres provinciaux, nationaux et mondiaux en 2011-2012.

Paula Keating détient plusieurs records provinciaux en course à pied de longue distance. Elle a notamment été nommée la coureuse de l’année de Course Nb pendant cinq années consécutives.

Ernest Quigley a connu une carrière de plus de 50 ans en tant qu’entraîneur, officiel et arbitre. On estime qu’il a travaillé dans plus de 15 000 matchs, dont le tout premier match de basketball aux Jeux olympiques, en 1936 à Berlin.

Enfin, Jeffrey Scholten a représenté la province et le pays dans de nombreuses compétitions nationales et internationales de patinage de vitesse de 1994 à 1999.

L’an prochain, la cérémonie d’intronisation se déroulera à Moncton.