Est-ce la fin de la boxe pour Denis Martin?

C’est peut-être la fin pour Denis Martin, à moins que…

«C’est la fin de la route, à moins que je reçoive des bonnes offres. Mais sinon, il faut accepter ce qui arrive et passer à autre chose», explique l’athlète âgé de 34 ans.

«J’ai fait quatre mois de sacrifices intenses. J’ai tout donné et je n’ai aucun regret», ajoute le père de trois jeunes enfants.

Malgré la défaite, Martin s’est dit heureux de sa performance face à un autre Acadien, Robbie Cameron.

«Ce que j’ai aimé du combat, c’est que ce qu’on a pratiqué a fonctionné. La seule chose, c’est que j’ai tiré moins de jabs que je devais le faire. Mais il y a des soirées comme ça où les coups sortent moins bien», souligne-t-il.

Le pugiliste d’Edmundston a même eu recours à l’hypnose dans sa préparation, question d’augmenter sa résistance à la douleur.

«Cette préparation a marché au-delà de mes attentes. Quand il me donnait des coups, c’est comme si je recevais juste des claques. Mais il m’a frappé dans les côtes, et à un moment donné, ça coupe le courant dans les jambes.»

Le sympathique athlète se dit prêt à tourner la page.

«J’aimerais devenir entraîneur. J’ai un club de boxe amateur à Edmundston et je vais me consacrer à ça. J’ai beaucoup d’aide avec Lorenzo Savoie et Ray Doiron. J’aime la boxe, j’ai le coeur là-dedans et je veux transmettre mes connaissances et mon savoir à mes jeunes.»

Robbie Cameron a reconnu que son adversaire lui a donné pas mal de fil à retordre.

«Il était dans une meilleure forme physique que je ne m’y attendais .À certains moments, j’étais à bout de souffle. Vers la fin, ce n’était plus un combat de boxe, mais une véritable bataille de rue», raconte le boxeur de Dalhousie.

«Je pense que c’est ma puissance qui a fait la différence. Si je ne gagnais pas ce combat, c’était la fin de ma carrière.»

Amère défaite pour Annie Mazerolle

Annie Mazerolle tente d’esquiver une gauche de Claire Hafner. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Annie Mazerolle, de son côté, a subi une défaite difficile à avaler face à l’Ontarienne Claire Hafner.

De l’avis de plusieurs, l’Acadienne aurait dû l’emporter, mais les juges ont plutôt tranché en faveur de son adversaire.

«Je pensais que j’en avais fait assez pour l’emporter. Ce n’est apparemment pas le cas», explique-t-elle, visiblement déçue.

«Elle donnait plus de coups, mais elle était moins efficace. Je pense que mes coups étaient plus puissants et faisaient plus de dommages. Je mettais constamment de la pression sur elle. Mais il faut croire que les juges n’ont pas vu la même chose que moi.»

Son plan de match était de prendre le contrôle du combat dès le début.

«Je voulais être combative et foncer. J’aurais pu faire un petit brin plus.»

L’athlète de Saint-Ignace pourrait remonter dans le ring en septembre, cette fois, dans la catégorie des 168 livres (elle s’est battue à 180 livres à Fredericton).

«Ce n’est pas évident à faire. Je suis une mère de famille, j’ai un emploi et je devrai trouver le temps pour m’entraîner.»