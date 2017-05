La puissante résilience de Max Arsenault

Si la résilience se veut la capacité d’un individu à surmonter une épreuve difficile en dépit de l’adversité, alors Max Arsenault est un jeune homme très résilient.

Il a représenté le Nouveau-Brunswick au Championnat canadien de rugby en fauteuil roulant en fin de semaine à Hamilton, en Ontario, mais la route pour s’y rendre n’a pas été de tout repos.

En février 2015, la vie de l’athlète de Rothesay a pris un tournant inattendu. L’activité à la montagne s’annonçait amusante et banale, mais une vilaine chute a rapidement assombri la journée.

«J’ai subi mon accident alors que je m’apprêtais à faire un saut de planche à neige. J’ai mal approché la pente et j’ai instantanément perdu le contrôle dans les airs. Je n’ai pas eu la chance de me stabiliser et j’ai atterri directement sur mon cou. Résultat, je suis devenu quadriplégique», a-t-il révélé.

Le processus de réhabilitation a été long et difficile. Il a eu à résider pendant cinq mois au centre de réhabilitation Sean Cassidy à Fredericton.

Cependant, ce jeune homme inspirant n’allait pas se laisser abattre aussi rapidement.

«Dès le début de ma réhabilitation, j’ai pris la décision de ne pas adopter une attitude négative. Cet état d’esprit m’a permis d’accepter rapidement ma situation et de me concentrer sur le positif. Le fait d’avoir encore la chance de participer à des événements sportifs m’aide aussi dans ce processus», a-t-il mentionné.

Lors de son séjour au centre de réhabilitation, Max a eu la chance d’assister à un salon tenu par l’association sportive Para NB. Il a notamment fait la connaissance du rugby en fauteuil roulant et il n’en fallait pas plus pour piquer sa curiosité.

«J’étais très actif avant mon accident et je le suis autant depuis. Le rugby en fauteuil roulant est l’un des meilleurs sports à pratiquer pour les quadriplégiques, puisqu’il est adapté avant tout pour les gens qui sont dans la même situation que moi. Donc, j’ai tenté l’expérience et j’ai découvert que j’étais en mesure de bien performer», a-t-il indiqué.

Un an plus tard, il fait partie de la formation néo-brunswickoise. Il a encore du mal à y croire.

«Je suis extrêmement excité à l’idée de porter les couleurs de la province. Il s’agit évidemment d’un grand honneur de pouvoir participer à une compétition de calibre si élevé. J’ai mis beaucoup d’efforts pour me rendre à cette étape et je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont supporté durant ce parcours», a-t-il mentionné.

L’athlète âgé de 16 ans avait des objectifs réalistes à ce tournoi et si ses attentes étaient prudentes à Hamilton, son objectif à moyen terme demeure élevé.

«Nous sommes une jeune formation qui n’aspire pas nécessairement aux grands honneurs. L’important pour nous est d’avoir du plaisir, d’apprendre et de gagner en expérience», a-t-il noté.

«Mon objectif est de continuer de m’améliorer dans ce sport qui est encore nouveau pour moi. J’espère être en mesure de me tailler un poste avec l’équipe nationale dans quelques années.»