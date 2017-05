Fléchettes: Mylène atteint l’objectif des Vautour

Mylène Vautour a réussi où son père et son frère ont échoué par le passé.

L’athlète âgé de 18 ans, originaire de Portage Saint-Louis, de la région de Kent, a remporté la médaille d’or dans la catégorie 16-19 ans au Championnat canadien jeunesse aux fléchettes, le 21 mai à Saint-Jean, devenant ainsi le premier membre de la famille à obtenir ce titre.

«Je sentais bien évidemment une certaine pression durant la compétition, puisque le calibre de jeu était relevé. Toutefois, j’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai rapidement gagné en confiance au fil des rencontres. De plus, j’étais motivée à être la première de la famille à recevoir l’or», a-t-elle révélé.

Il faut dire que cette jeune femme pouvait compter sur de précieux conseils provenant de son cercle d’appui durant la compétition.

En effet, son paternel, Steven Vautour, a connu beaucoup de succès par le passé dans ce sport, notamment avec deux participations, en 2009 et en 2010, aux Championnats mondiaux des maîtres Winmau tenus en Angleterre, ainsi qu’une médaille de bronze aux Championnats canadiens en 2009. De plus, son frère, Michel Vautour, a vécu l’expérience des Championnats canadiens en 2012.

Les conseils de ces deux hommes étaient simples, mais très utiles pour celle qui pratique ce sport depuis l’âge de 10 ans.

«Tous les deux m’ont recommandé de rester calme et de maintenir une attitude positive même dans les situations plus difficiles. Ces conseils étaient simples, mais ils m’ont permis de me hisser au sommet du classement canadien», a-t-elle indiqué.

Le père de la nouvelle championne canadienne, Steven Vautour, a eu du mal à contenir ses émotions au moment de la victoire.

«J’ai pleuré comme un bébé! J’étais plus nerveux comme spectateur que je l’étais lorsque je participais aux Championnats mondiaux des maîtres Winmau en Angleterre. J’ai toujours rêvé de devenir champion canadien, mais je n’ai jamais atteint cet objectif. Ma fille a réussi ce fait d’armes à 18 ans seulement», a-t-il révélé.

Il croit d’ailleurs que sa fille n’a pas fini de briller aux fléchettes. Selon lui, son potentiel est sans limites.

«Si elle continue de progresser à cette vitesse, elle va connaître beaucoup de succès autant sur la scène provinciale qu’internationale. Elle est considérablement plus avancée techniquement que moi au même âge. D’ailleurs, elle participe déjà à des tournois pour adultes partout dans les Maritimes et elle obtient d’excellents résultats», a-t-il indiqué.

Le paternel âgé de 44 ans porte aussi le chapeau d’entraîneur de Mylène. Il compte d’ailleurs renforcer un point bien précis dans le jeu de sa fille.

«Pour être un bon joueur de fléchettes, il faut être très fort mentalement. Je travaille donc sur cet aspect avec Mylène afin qu’elle soit en mesure de bien gérer la pression lors des compétitions. Elle possède le talent, il ne lui reste qu’à travailler ce genre de petits détails», a-t-il noté.

L’Acadienne a terminé sa saison et elle tentera dès l’an prochain de se qualifier pour les Championnats canadiens, mais cette fois-ci dans la catégorie adulte.