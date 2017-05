«Je me sens horrible de voir que David est dans cet état» – Gary Kopas

NDLR: En soirée, la famille de David Whittom a indiqué qu’il n’y avait aucun changement dans son état. Ses signes vitaux sont toujours stables, mais il ne montre toujours aucune réaction à la lumière. Il subira mardi un test d’imagerie par résonnance magnétique.

Gary Kopas ne s’en cache pas, sa victoire face à David Whittom samedi et son titre canadien ont un goût amer dans sa bouche. Le boxeur de Saskatoon aurait préféré célébrer sa ceinture de la CPBC dans des circonstances différentes.

De retour chez lui, l’athlète âgé de 37 ans dit être passé par toute la gamme des émotions depuis samedi.

«C’est certainement un sentiment doux et amer en même temps. C’est incroyable de remporter le titre canadien. C’est le rêve d’une vie qui se réalise pour moi. Mais en même temps, je me sens horrible de voir que David est dans cet état à la suite de ce combat», raconte-t-il.

«Je me sens triste que tout ça soit arrivé et que j’aie fait partie de ces événements.»

Le vétéran boxeur affirme qu’il n’a jamais senti son adversaire dans le trouble à aucun moment durant le combat.

«Je lui ai donné des bons coups durant le combat, mais il m’en a aussi donné. Dans le 10e round, je l’ai atteint solidement avec quelques coups à la tête, des coups qui lui ont probablement fait mal», mentionne-t-il.

Plusieurs personnes ont placé cette photo sur leur profil Facebook en appui à David Whittom et à sa famille. – Gracieuseté

Kopas estime que l’arbitre Hubert Earle aurait dû arrêter le combat avant le coup ultime.

«L’officiel est intervenu, mais il a laissé le combat continuer. À ce point, je sentais que David était réellement sonné. Je me suis littéralement plaint à l’arbitre. Je lui ai dit qu’il était K.-O. même s’il était encore sur ses pieds. Mais il nous a dit de continuer le combat. J’ai été obligé de lui donner un autre coup avant que l’officiel ne s’interpose», explique-t-il.

«J’étais en colère parce que je ne voulais pas continuer à le frapper. Je pouvais dire que David était dans un autre univers. Mais ce n’est pas la faute de l’arbitre. Je pense que ce qui est arrivé après le combat est dû à une accumulation de coups à la tête. Ce n’est pas juste attribuable à un coup en particulier, mais je ne suis pas un médecin.»

Gary Kopas affirme que ce qui est arrivé à David Whittom ne viendra pas influencer le cours de sa carrière ou ses choix de vie.

«Je vais y penser, oui et non. Les boxeurs sont des gens un peu différents! Si on pense sans cesse aux conséquences possibles, on ne serait pas capable de sauter dans le ring. C’est un risque qu‘on doit courir si on veut pratiquer notre sport. Ça fait partie du jeu», croit-il.

«C’est un sport qui a ses dangers, comme tous les autres sports. Les chances de subir une sérieuse blessure sont quand même assez minces, mais elles existent. La boxe n’est pas plus dangereuse que le hockey ou le football. En fait, il y a pas mal plus de blessures dans ces sports que dans la boxe», poursuit le vétéran.

«C’est certain que c’est un sport dangereux, c’est pourquoi il y a tant de gens qui regardent.»

Kopas a eu une pensée pour la famille de David Whittom.

«Je leur dirais que je prie pour la santé de David. C’est quelque chose qu’on ne souhaite à personne, surtout pas à un collègue combattant. J’aimerais m’excuser auprès d’eux, mais en même temps, je sais que ce n’est pas de ma faute. La même chose aurait pu m’arriver ou à n’importe qui d’autre. Mais je me sens mal pour toute la famille et je souhaite le meilleur dénouement possible.»