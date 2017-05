David Whittom: Dwayne Storey prie pour un miracle

Dwayne Storey affirme que ceux qui pensent que David Whittom n’aurait jamais dû monter dans le ring samedi soir à Fredericton sont dans le champ.

Le promoteur avait embauché le boxeur originaire de Saint-Quentin lors d’une carte présentée à Moncton en 2015 et il ne l’a jamais regretté.

«Il s’est battu contre Chris Norrad et il a très bien fait. Avec tout le respect que je dois à Gary Kopas, Norrad est un bien meilleur boxeur que Kopas», précise-t-il.

«Sa fiche reflète probablement plus le genre d’adversaires qu’il a eus dans le passé plutôt que son talent. Il s’est mesuré à plusieurs gars qui ont été ou qui sont toujours champions du monde», ajoute-t-il.

«D’ailleurs, beaucoup de monde pensait qu’il était le favori pour l’emporter en entrant dans ce combat. Si on avait des inquiétudes, c’était plutôt au sujet de Gary Kopas, qui n’était pas à son meilleur poids et qui allait affronter un gars qui avait eu plusieurs bons combats au cours des dernières années», poursuit le promoteur.

Storey a assisté au fameux duel présenté au Centre Aitken, samedi.

Selon lui, Whittom était dans une excellente forme physique au moment du combat.

«J’ai aussi entendu certaines personnes parler de son âge et je peux vous dire que 37 ans, ce n’est pas si vieux que ça dans la boxe. Il était probablement le gars le plus en forme de tous les athlètes présents.»

Ce qui est survenu au boxeur qui a grandi à Québec a beaucoup affecté Dwayne Storey, qui entretenait une longue relation d’amitié avec lui.

«Je me souviens d’un incident quand il était ici (à Moncton) où on avait eu des problèmes de voiture. On a passé quelques heures à jaser en attendant la remorqueuse. C’est un gars que j’adorais, qui était très respecté dans le milieu de la boxe», affirme-t-il.

Mais le promoteur ajoute que les risques font partie de la nature même de la boxe et que Whittom était le premier à le réaliser.

Sauf que la pilule n’est pas plus facile à avaler.

«J’ai mis sur pied des centaines de combats au cours de ma carrière et je n’ai jamais rien vécu de semblable. C’est horrible. Je suis extrêmement triste pour lui et pour sa famille. J’en ai des haut-le-coeur depuis que c’est arrivé», mentionne Storey.

«J’ai été chanceux. J’ai mis sur pied 15 événements et je n’ai jamais rien eu de sérieux. Je peux imaginer que ça doit être très pénible pour l’équipe de promoteurs à Fredericton.»

Et pas question de blâmer l’officiel pour ce qui s’est passé samedi.

«J’ai manqué les dernières secondes du combat et c’était difficile de voir la figure de David pour savoir dans quel état il était. Mais je dois dire que c’est très difficile pour un arbitre dans ce genre de situation. Il faut mentionner qu’on avait un des gars les plus expérimentés (Hubert Earle) de la région pour ce combat», fait-il remarquer.

«S’il stoppe le combat plus tôt, il a probablement des plaintes sur le dos et s’il l’arrête trop tard, il court le risque de voir quelqu’un se faire blesser sérieusement. J’hésite donc beaucoup à montrer du doigt l’officiel pour son travail», indique également le promoteur.

«Si j’étais un officiel, j’aurais tendance à me placer du côté de la prudence et la moitié des boxeurs me détesteraient à cause de ça. Mais je déteste voir quelqu’un se blesser. C’est beaucoup plus facile de faire notre gérant d’estrade le lundi matin, mais je peux vous dire que si Hubert (Earle) avait senti que David était dans le trouble, vous pouvez être certains qu’il ne lui aurait pas permis de continuer.»

Comme tout le monde, Dwayne Storey prie maintenant pour un miracle.