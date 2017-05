David Whittom: le protocole a été suivi à la lettre

L’état du boxeur David Whittom était toujours le même, mardi soir.

La famille a toutefois indiqué qu’elle cessera de donner des nouvelles de l’athlète originaire de Saint-Quentin à la suite de quelques dérapages.

On a notamment déploré le fait que certains médias sont allés jusqu’à téléphoner aux soins intensifs de l’hôpital de Saint-Jean afin d’avoir des détails plus croustillants sur son état de santé.

Certains médias ont également avancé qu’il était sorti du coma et qu’il aurait même bougé les yeux mardi, une information qui s’est avérée complètement fausse.

Devant toutes ces dérives, les membres de sa famille ont décidé de ne plus faire de bilan de santé jusqu’à nouvel ordre.

«S’il était resté debout 37 secondes de plus, il était champion canadien. Pouvez-vous donc me dire où ce combat n’était pas compétitif ou égal?»

Denis Léger est sorti de son mutisme mardi. Le directeur général de la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick ne se cachait pas et ne cherchait pas à éviter les médias depuis samedi.

Il obéissait seulement aux voeux de la famille de David Whittom, assure-t-il.

«On avait promis à la famille qu’on attendrait à mardi 16h pour faire des entrevues et je respectais seulement ça.»

Le président rejette catégoriquement les critiques qui pleuvent sur la commission depuis samedi, sur l’arbitre et sur l’équipe médicale lors du combat contre Gary Kopas.

«C’est troublant et décourageant. Je connais bien David Whittom et je sais à travers quoi il est passé au cours des dernières années (des problèmes de dépendance). C’est regrettable, mais dans la boxe professionnelle, c’est un gros risque qui existe», mentionne Denis Léger.

Il était tout près de l’arène au moment des événements qui ont laissé le boxeur originaire de Saint-Quentin plongé dans le coma.

«Ça s’est passé tellement vite et David était dos à moi quand c’est arrivé. Je pensais que l’arbitre l’avait aidé à ôter sa main qui avait l’air prise dans les câbles. S’il (l’officiel) avait jugé que ce sont les câbles qui le tenaient debout, à ce moment-là, il aurait pu lui donner un compte de huit», explique-t-il.

Il ne croit pas que l’arbitre du combat, Hubert Earle, aurait dû stopper le duel plus tôt.

«Le premier crochet de gauche a atteint la cible et au deuxième, l’arbitre était déjà en train d’arrêter le combat. C’est difficile de critiquer l’officiel, parce que c’est arrivé très vite. Honnêtement, je ne suis pas sûr que c’est l’arbitre qui a fait la différence dans ce qui est arrivé à David. Je n’ai rien vu de la part de l’officiel qui était contre l’éthique ou les règles», affirme le directeur de la commission.

Il pense aussi que l’équipe médicale a fait un boulot impeccable.

«J’étais juste à côté des médecins (avant l’interruption du combat) et je les écoutais. Quand un des médecins a demandé à David qui j’étais, il a tout de suite nommé mon nom trois fois. J’ai vu dans la presse du Québec qu’il n’avait pas été capable de dire mon nom. Ce n’est pas correct», fulmine Denis Léger.

Sa commission, elle, a suivi le protocole à la lettre, avance le directeur général.

«Après le combat, on a assigné quelqu’un pour aller avec lui dans le vestiaire. Même quand il était dans la douche, on avait quelqu’un qui le surveillait. Avant de sortir du vestiaire, on s’est assuré qu’il connaissait les symptômes d’une commotion cérébrale et que si c’était le cas, qu’il se rende tout de suite à l’hôpital. Je n’ai aucun problème avec le travail des médecins.»

Il a également défendu la décision de la commission d’accorder un permis à Whittom pour se battre à Fredericton, alors qu’il n’avait plus de permis au Québec depuis 2013.

«Est-ce que les règlements pour obtenir une licence sont moins sévères au Nouveau-Brunswick qu’au Québec? La réponse est non. Point final. Les critères ne sont pas différents», assure M. Léger.

Il précise que tous les boxeurs qui sont jugés «à risque» se voient apposer un drapeau rouge dans leur dossier et que l’information est partagée à toutes les commissions en Amérique du Nord.

«Si quelqu’un refuse une licence à quelqu’un, il obtient automatiquement un drapeau rouge. Monsieur David Whittom n’avait pas de drapeau rouge et n’était pas suspendu nulle part», maintient-il.

«J’ai parlé à mes collègues du Québec avant de lui accorder une licence pour son combat contre Chris Norrad (en mai 2015 à Moncton). Les deux fois où il s’est battu au Nouveau-Brunswick, il a extrêmement bien fait. Contre Norrad (15-0), beaucoup de monde pensait qu’il avait fait assez pour mériter un verdict nul ce soir-là.»

«Un gars bien préparé physiquement»

Denis Léger ne croit pas non plus que la piètre fiche de David Whittom (12-24-1) soit un reflet juste de sa valeur comme boxeur.

«Quand il s’est battu au Québec, il n’était pas dans la bonne catégorie. Il se battait contre des poids lourds et contre les boxeurs de calibre international. Mais au NB, il n’y a pas de boxeurs de ce niveau-là ou de poids lourds de 270 livres. Moi, je n’avais aucun problème à lui donner une licence, s’il boxait dans la bonne catégorie.»

C’est d’ailleurs dans le groupe des mi-lourds que l’athlète de 6 pieds1 pouce a affronté Gary Kopas samedi.

«Moi, je ne regarde pas la fiche, je regarde si la compétition va être égale», enchaîne Denis Léger.

«David Whittom avait une bonne équipe d’entraîneurs (avec François Duguay en tête) et il s’entraînait dans un bon club. C’est un gars qui était bien préparé physiquement. Pas un autre boxeur n’était préparé comme lui, samedi soir à Fredericton», ajoute-t-il.

Denis Léger tient aussi à préciser que les deux pugilistes avaient des fiches déficitaires et qu’ils avaient exactement le même âge (37 ans).

«Il n’y avait rien là qui disait que ce combat ne serait pas compétitif. La preuve est que David était en avance aux points de deux des trois juges en 10e ronde.»

Certains ont aussi mentionné qu’avec plus d’une dizaine de défaites par K.-O., il n’aurait jamais dû être autorisé à monter dans le ring.

«Il a eu le feu vert d’un neurologue et il avait tout passé les tests médicaux qu’il avait besoin de passer avant le combat», assure-t-il.

Le directeur général dit ne pas être inquiet non plus de voir la famille ou qui que ce soit intenter une poursuite contre son organisme.

«On a confiance avec le cheminement que nous avons fait pour ce combat, autant avant le combat que de la façon dont on a travaillé avec David après. Je n’ai aucun reproche à faire à qui que ce soit pour ce qui s’est passé», explique-t-il.

«Je sais que c’est un événement qui peut se produire dans chaque combat et c’est pour ça qu’on est bien préparé et qu’on a un plan d’action. Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux, mais tu sais que le risque sera toujours là.»