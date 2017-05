Dynamophilie: quatre records mondiaux pour Paul Babineau

Paul Babineau est une étoile montante en dynamophilie au Nouveau-Brunswick, mais aussi sur la scène internationale.

Samedi, l’Acadien a pris part au tournoi APC Summer Power Blast tenu par la Fédération canadienne de dynamophilie à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Il y a établi quatre nouvelles marques mondiales dans sa catégorie de poids de 100 kilos chez les 13-14 ans.

Le jeune homme originaire de Richibouctou a réussi des marques inédites de 407,5 livres dans le soulevé de terre (deadlift), de 215 livres en développé couché (bench press) et de 320 livres dans l’épreuve de flexion des jambes (squat). Le poids total de 942,5 livres constitue le quatrième record mondial.

Cet exploit est d’autant plus impressionnant considérant qu’il en était seulement à sa deuxième compétition de dynamophilie. De plus, il avait uniquement participé à l’épreuve du soulevé de terre lors de sa première expérience. Paul Babineau sentait donc une certaine pression avant le début du tournoi.

«J’étais un peu plus calme cette fois-ci, considérant que j’avais une idée du déroulement des choses. Toutefois, j’étais nerveux d’ajouter les épreuves de flexion des jambes (squat) et de développé couché (bench press) à celle du soulevé de terre (deadlift), puisque je n’avais jamais tenté ces deux épreuves en compétition. Cependant, comme en témoignent mes résultats, tout s’est bien déroulé», a-t-il révélé.

L’Acadien s’est présenté en Nouvelle-Écosse avec l’objectif de faire écarquiller les yeux des spectateurs. Il n’avait cependant pas imaginé qu’il allait obtenir des résultats aussi spectaculaires.

«Je ne connaissais pas les charges que je devais soulever afin d’obtenir un record mondial. Je me suis présenté dans le but de faire de mon mieux et de livrer les meilleures performances possible. J’ai ensuite reçu la confirmation que j’avais bel et bien obtenu quatre records mondiaux dimanche soir et j’étais très heureux», a-t-il indiqué.

Paul Babineau affirme que les individus sur place ont joué un rôle important dans ses succès. En effet, même s’il était loin de la maison, l’athlète a bénéficié d’un support inattendu au cours de la fin de semaine.

«J’ai eu un plaisir fou à prendre part à cette compétition. Les spectateurs étaient bruyants et ils n’hésitaient pas à m’encourager lors de mes levées. Je me sentais confortable dans cet environnement et je crois que cela a joué un rôle dans mes performances», a-t-il mentionné.

Ce jeune surdoué a déjà les yeux rivés vers sa prochaine compétition et ses attentes sont élevées encore une fois.

«La compétition que je viens tout juste de terminer était une préparation pour un championnat canadien auquel je vais participer en septembre. J’ai l’intention d’y obtenir des résultats qui me permettront de me qualifier pour les championnats mondiaux de dynamophilie», a-t-il révélé.

Paul Babineau est déjà à l’étape de la préparation. Il n’exclut pas la possibilité de participer à une autre compétition avant le grand rendez-vous afin de fracasser de nouveau ses records.

«Je veux creuser l’écart entre moi et mes adversaires dans ma catégorie. Je veux prendre connaissance de l’étendue de mes capacités et j’ai aussi le désir de prouver aux autres que je suis l’homme à battre.»