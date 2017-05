Hockey Canada honore la contribution exceptionnelle de Maurice Arsenault

Originaire du Restigouche, Maurice Arsenault a oeuvré bénévolement pendant plus de 30 ans dans le hockey au Nouveau-Brunswick. - Gracieuseté

«On ne fait pas cela pour les honneurs. Mais c’est certain que lorsque ceux-ci arrivent, ils sont très appréciés.»

Maurice Arsenault est devenu, samedi, le premier Néo-Brunswickois à mettre la main sur le prix Gordon-Juckes remis par Hockey Canada.

Enseignant à l’école secondaire de Rothesay, Maurice Arsenault a dédié une grande partie de sa vie au développement du hockey. Lui-même un ancien joueur, il œuvre depuis une trentaine d’années à propager sa passion aux jeunes, notamment comme entraîneur.

Cet engagement vient de lui valoir le prix Gordon-Juckes de Hockey Canada, prix qui récompense la contribution exceptionnelle d’un individu au développement du hockey amateur.

Ce prix, il est allé le chercher en personne ce week-end à Saint-Jean de Terre-Neuve lors du gala organisé par Hockey Canada. En tout, huit individus ont été récompensés lors de cette soirée, M. Arsenault étant le seul récipiendaire de la province.

«C’est un honneur prestigieux à mes yeux, car il souligne mon engagement et je trouve ça très touchant. Par ailleurs, j’ai aussi appris que j’étais le premier Néo-Brunswickois à le recevoir, alors ça rend la chose encore un peu plus particulière», indique l’homme âgé de 55 ans.

Originaire de Dalhousie, il a quitté le Restigouche à la fin de ses études secondaires, au début des années 1980, afin de poursuivre ses études en enseignement. Par la suite, c’est à Rothesay qu’il s’est installé pour de bon.

«J’ai toujours aimé le hockey, étant moi-même un joueur plus jeune. Mais j’ai su assez tôt que je n’en ferais pas une carrière sur la glace», confie le lauréat qui, par contre, aura tout de même connu une belle carrière hors glace.

Maurice Arsenault a été notamment responsable de la création de la première Académie des habiletés de Hockey Canada dans la province, en plus de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre au Nouveau-Brunswick du programme Dis-le de Hockey Canada, un programme d’éducation et de prévention de l’intimidation, du harcèlement et des mauvais traitements.

Il a également été chargé de cours du Programme national de certification des entraîneurs et du Programme de sécurité de Hockey Canada. De plus, il s’est joint au groupe de rédaction du Manuel de Hockey Canada sur le développement des habiletés pour la catégorie novice.

Son engagement s’est aussi fait sentir derrière le banc comme entraîneur et entraîneur adjoint pour l’équipe de son école, mais aussi au niveau du hockey féminin dans la province (moins de 15 ans et des moins de 18 ans). Aujourd’hui, le bénévole est toujours actif au sein de l’organisation des Vito’s de Saint-Jean et compte bien être de nouveau derrière le banc de l’équipe pour la saison prochaine.