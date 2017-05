Jeux de l’Acadie en 2020: Saint-Jean se retire de la course

La finale des Jeux de l’Acadie de 2020 ne sera pas présentée dans la région de Saint-Jean.

Le comité de mise en candidature de la communauté de Saint-Jean a décidé de retirer son offre de présenter la 41e finale de cet événement sportif et culturel acadien majeur.

Tout semblait pourtant indiquer que la ville portuaire avait de bonnes chances d’accueillir les Jeux pour la troisième fois de son histoire.

Le comité de candidature avait assisté le mois dernier à une rencontre obligatoire à Petit-Rocher avec des représentants de la Société des Jeux de l’Acadie.

«On a simplement décidé de reporter notre candidature à 2021», a indiqué Michel Côté, le directeur général de l’Association régionale de la communauté francophone (ARCF) de Saint-Jean.

«Ç’a été compliqué d’engager à la fois les municipalités de Rothesay, de Quispamsis et de Saint-Jean et de venir à bout de signer un protocole d’entente», d’ajouter le responsable du comité de mise en candidature.

Selon lui, il valait mieux pour l’organisation saint-jeannoise de prendre un peu de recul et de clarifier les clauses entourant ce protocole d’entente et les responsabilités des communautés engagées.

Aucune des municipalités ayant montré de l’intérêt afin d’accueillir la 41e finale des Jeux de l’Acadie n’avait encore officialisé une mise en candidature.

La Société des Jeux de l’Acadie a indiqué mardi que Summerside a décidé pour de poursuivre le processus, avec le dépôt d’une mise en candidature pour la finale de 2020.

Les régions de Memramcook et de Bathurst avaient également démontré un certain intérêt pour cette finale, sans toutefois pousser l’aventure plus loin.

«Considérant l’incertitude de plusieurs gros dossiers municipaux, tels que le terrain de golf et le centre communautaire, qui demandera sans doute du temps et des fonds de la municipalité, le conseil a voté contre la candidature de Memramcook aux Jeux de l’Acadie 2020», a indiqué le maire Michel Gaudet.

Ces retraits donnent donc le champ libre aux représentants de l’Île-du-Prince-Édouard. La surprise était d’ailleurs totale à Summerside, où le comité de mise en candidature ignorait le désistement des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Il reste encore beaucoup de travail à faire. C’est une première pour Summerside d’être l’hôtesse de la finale des Jeux de l’Acadie», a affirmé Jeannette Gallant, la directrice du comité régional des Jeux de l’Acadie.

La Société des Jeux de l’Acadie devrait confirmer le tout en octobre.

La finale 2017 des Jeux de l’Acadie se mettra par ailleurs en branle dans moins d’un mois, à Fredericton. La programmation complète de l’événement, qui se déroulera du 28 juin au 2 juillet, a été dévoilée par les organisateurs il y a quelques jours. La Finale des Jeux de l’Acadie se transportera par la suite à Miramichi en 2018 et dans la région de Grand-Sault en 2019.