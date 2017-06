Crossfit: le combat mental de Chantal Bouchard

Chantal Bouchard est de retour au bercail après avoir fait le voyage vers Albany, dans l’État de New York, afin de participer au CrossFit Regionals Games.

L’Acadienne âgée de 28 ans participait pour la première fois à cet événement qui avait lieu du 19 au 21 mai et qui regroupait les quarante meilleures athlètes provenant de l’Est du Canada. Au terme des trois jours de compétitions et des six épreuves, elle a terminé au 38e rang.

Avec un recul, elle dresse un bilan en deux temps pour évaluer sa performance.

«Je suis moins satisfaite au niveau de ma performance générale. Je ne me sentais pas nécessairement bien préparée mentalement et physiquement pour un événement de cette telle ampleur. Toutefois, j’ai atteint certains objectifs que je m’étais fixée au préalable, notamment en terminant en dix-neuvième position sur un total de quarante concurrentes lors de la première épreuve. J’ai aussi eu la chance de côtoyer et d’apprendre d’athlètes de calibre mondial. Je vois ceci comme un atout pour les prochaines années», a-t-elle indiqué.

Chantal Bouchard ne s’attendait pas à participer à cette compétition au départ.

«J’ai été très surprise de m’être qualifiée au terme du premier tour de qualification. Toutefois, j’ai tellement travaillé fort pour me rendre à ce niveau que je méritais ma place au sein de ce groupe d’élite. Je suis maintenant consciente du fait que je n’ai pas à me sentir complexée face aux autres concurrentes, puisque j’ai les atouts pour me mesurer aux meilleures», a-t-elle noté.

Pour ce qui est de la compétition en tant que telle, elle a été autant difficile physiquement que psychologiquement pour la travailleuse sociale. Les participantes devaient exécuter deux épreuves par jour, ce qui pouvait être difficile à gérer mentalement considérant la fatigue dans laquelle elles se trouvaient.

«Il n’y a pas de recette miracle pour récupérer entre les épreuves. Je prenais soin de bien me nourrir, de me reposer et de prendre de nombreux bains de glace. Il s’agissait d’un combat mental où l’on devait se convaincre que l’on pouvait continuer même si nous étions épuisées. Rendu à la fin, mon corps était complètement détruit», a-t-elle révélé.

Même s’il reste encore un an avant les prochaines qualifications, la femme originaire de Drummond a déjà des objectifs bien précis en tête.

«L’objectif le plus important pour l’instant sera d’améliorer ma force physique. Lors de la compétition, j’ai constaté que mes adversaires avaient une très grosse avance sur moi à ce niveau. Ensuite, je veux améliorer l’aspect psychologique de ma préparation afin de ne pas me sentir intimidée lors des épreuves», a-t-elle révélé.

«Je suis prête à faire de plus grands sacrifices. Je suis jeune, j’ai le temps d’apprendre et je suis affamée. Il s’agit de quelque chose de réalisable si tu y crois et que tu y mets l’effort», a-t-elle ajouté.

D’ailleurs, ne croyez pas qu’elle prendra quelques semaines de repos bien méritées avant le retour à l’entraînement. Elle est déjà prête à reprendre l’action.

«Je recommence déjà cette semaine. Je vais continuer à pratiquer ce sport aussi longtemps que mon corps me le permettra. J’ai un entraîneur, une conjointe et une famille qui me supportent depuis longtemps et qui respectent les sacrifices que je fais pour me rendre à un niveau supérieur», a-t-elle noté.