Les Sea Dogs ont «manqué de gaz» à la coupe Memorial

Il n’a pas réalisé son rêve le plus cher. Il l’a vu, mais il n’a pu y toucher. La coupe Memorial était bel et bien là, au centre de la patinoire du WFCU Centre de Windsor, mais ce sont les joueurs des Spitfires qui l’ont soulevée à bout de bras. Pour Alexandre Bernier, ce moment a été très difficile à vivre.

Mais avec quelques jours de repos et un peu de recul, le joueur acadien avait retrouvé sa bonne humeur habituelle.

Le patineur de Dieppe s’est dit comblé par la saison incroyable que les Sea Dogs de Saint-Jean ont connue.

En fait, la seule chose qu’il voudrait changer, c’est le pointage final du tout dernier match.

Alexandre Bernier et son père Marc quand les Sea Dogs ont remporté la Coupe du Président, il y a quelques semaines. – Archives

Pour le reste, ce fut pratiquement un conte de fées pour celui qui est devenu au fil de la saison un rouage important de la brigade défensive de l’équipe de Danny Flynn.

«Ce fut une expérience inoubliable. C’était vraiment un gros tournoi et on a été traité comme des professionnels du début à la fin», avance l’athlète âgé de 19 ans.

Bernier est déçu de la fin en queue de poisson, mais heureux de la campagne 2016-2017 qu’il vient de vivre.

«Quand je regarde l’ensemble de la compétition, je vois une expérience positive. Je pense que chaque joueur peut se regarder dans le miroir et dire qu’il a tout laissé sur la glace. On peut être content de ça. Ça ne s’est pas terminé de la façon dont on voulait, mais on a eu une bonne saison», assure-t-il.

«J’ai vraiment eu une bonne saison, c’est une année que je n’oublierai jamais.»

Qu’est-ce qui manquait aux Sea Dogs pour remporter les grands honneurs?

«Peut-être un peu plus de gaz dans le réservoir ou de la confiance. Mais on a bien joué dans l’ensemble. Des fois, la rondelle ne veut juste pas rentrer dans le filet», fait-il remarquer.

«On aurait voulu gagner les deux premières parties (des défaites de 3 à 2 contre les Spitfires de Windsor et de 12 à 5 face aux Otters d’Erie). Mais on est quand même resté positif. On voulait gagner les trois prochaines.»

Ce fut plutôt un revers de 6 à 3 face aux Otters en demi-finale qui attendait Bernier et les Sea Dogs.

Sauf que même dans la défaite, les joueurs sont demeurés unis.

On a d’ailleurs pu assister à une belle réunion de famille autour du filet de Callum Booth après la conclusion du dernier match, alors que l’entraîneur Danny Flynn s’est adressé à ses joueurs pour la plupart en larmes.

«Il nous a juste dit qu’on avait bien joué et qu’il avait apprécié qu’on donne tout ce qu’on avait. Il a aussi dit que les défaites comme ça font partie du hockey», indique l’ancien des Commandos de Dieppe (junior des Maritimes).

Alexandre Bernier incertain de son avenir

Quant à son avenir, Alexandre Bernier dit qu’il n’y a rien de coulé dans le béton présentement. Son objectif est de demeurer avec les Sea Dogs comme joueur de 20 ans.

Il pourrait également demander une transaction à une autre formation de la LHJMQ.

Le Blizzard d’Edmundston (les anciens Commandos) et le hockey universitaire sont aussi des options qu’il pourrait considérer.

«Je vais aller au camp d’entraînement des Sea Dogs et on verra ce qui va arriver», mentionne le numéro 36.

Mais peu importe ce qui l’attend en 2017-2018, Alexandre Bernier est certain d’une chose: il veut atteindre le niveau professionnel.

«C’est encore mon rêve. Je ne vais jamais lâcher là-dessus. Il faut juste que je travaille fort et que je continue d’y croire. Si je fais ça, des belles choses vont arriver.»

S’il ne réalise pas son rêve, Bernier pourrait éventuellement suivre les traces de son frère (Matt) et de son père (Marc) avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.