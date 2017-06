Repêchage: le Titan tentera d’obtenir plus de choix

Le groupe de décideurs du Titan d’Acadie-Bathurst se présentera aux assises annuelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans une situation très enviable.

De un, le directeur général de l’équipe, Sylvain Couturier, a déjà entre ses mains une formation qui devrait être très compétitive la saison prochaine. Il est aussi parvenu à protéger ses choix des deux premières rondes durant la dernière période des transactions.

Même s’il dispose d’une banque de choix intéressante, Sylvain Couturier a pour objectif d’augmenter son nombre de sélections dans les cinq premières rondes. Pour l’instant, le Titan dispose de trois choix dans les 90 premières sélections.

«Nous croyons qu’il s’agira d’un très bon repêchage cette année. Il y aura plusieurs joueurs de qualités en deuxième et troisième rondes, donc nous souhaitons transiger pour obtenir plus de choix. Notre objectif est de prendre la parole de quatre à cinq reprise durant cette période», a-t-il mentionné.

«Il n’y aura pas beaucoup de postes disponibles pour les recrues l’an prochain. Cependant, il est important d’amasser des joueurs de qualités pour les années futures», a-t-il ajouté.

Satisfait de son offensive, l’architecte du club néo-brunswickois aimerait pouvoir ajouter de la profondeur en défensive avant tout.

«Je crois que nous disposons d’une belle profondeur du côté de l’attaque, puisque plusieurs vétérans seront de retour l’an prochain. Nous souhaitons alors améliorer notre situation en défensive. Dans une situation idéale, je pourrais ajouter un ou deux défenseurs avant le début de la saison», a-t-il ajouté.

Pour combler ces besoins, le Titan compte être actif sur le marché des échanges en fin de semaine. D’ailleurs, certaines transactions auraient déjà été conclues et devraient être annoncées dès vendredi matin.

Le club devrait confirmer l’arrivée de l’attaquant âgé de 18 ans Félix Meunier et d’un choix de 3e tour. En retour, l’équipe céderait aux Tigres de Victoriaville l’arrière Félix Boivin, ainsi qu’un choix de 6e ronde pour l’encan de 2018.

Meunier, un centre de 5 pieds 9 pouces et 182 livres, a accumulé 14 points, dont sept buts, en 54 rencontres la saison dernière. Le choix de septième ronde à l’encan de 2015 a aussi amassé un point en deux parties en séries éliminatoires.

Le gardien Dominik Tmej, l’attaquant Liam Murphy et le défenseur Louis-Philip Fortin des Wildcats de Moncton devaient aussi devenir des membres du Titan lors de l’ouverture de la période des échanges. Il n’a pas été possible de connaître ce que le Titan allait céder en retour, mais il semblerait que le choix de première ronde, le 13e au total, serait dans l’équation.

Louis-Philippe Fortin, âgé de 19 ans, viendrait s’ajouter à une défensive déjà bien garnie avec les arrières Luc Deschênes, Adam Holwell et Noah Dobson. La saison dernière, le Sherbrookois a inscrit deux buts et huit mentions d’aide pour dix points en 41 parties. Pour sa part, le gardien âgé de 18 ans Dominik Tmej a pris part à 24 rencontres l’an dernier, affichant une moyenne de buts alloués de 5,23 et un taux d’efficacité de 0,856. Enfin, l’américain Liam Murphy, âgé de 19 ans, a obtenu 20 points, dont onze buts, en 67 parties lors de sa troisième campagne dans le circuit Courteau.

Outre leur choix de première, deuxième et cinquième ronde, le Titan dispose aussi d’une sélection de 7e tour, un de 9e, un de 10e, un de 11e, ainsi que des choix de 13e et 14e ronde.