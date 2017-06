Les Wildcats et le Titan très actifs avant le repêchage

Les grands patrons des formations néo-brunswickoises n’ont pas chômé ce vendredi lors de l’ouverture officielle de la période de transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton, Roger Shannon, a été le directeur général le plus actif de la journée avec quatre transactions.

Il a d’abord obtenu le choix de premier tour du Titan d’Acadie-Bathurst, le 13e au total, de même que ceux de 5e et 11e rondes pour l’encan de samedi en plus d’un choix de 8e tour en 2018.

En retour, la formation a cédé l’arrière Louis-Philip Fortin, l’attaquant Domenic Malatesta, ainsi que le gardien de 18 ans Dominik Tmej. Deux choix de 2e tour (34e et 35e au total) et un choix de 5e ronde en 2017 iront aussi au Titan.

Moncton a transigé une fois de plus avec le Titan afin de mettre la main sur les joueurs de 20 ans Daniil Miromanov et Olivier Desjardins, moyennant l’attaquant américain Liam Murphy, ainsi que des choix de 2e ronde en 2018 et 4e tour en 2019. Les Wildcats ont aussi obtenu un choix de 6e tour en 2018 dans cette transaction.

Roger Shannon s’est aussi entendu avec les Cataractes de Shawinigan afin d’obtenir l’arrière Nicholas Welsh. Le Néo-Écossais viendra donc compléter le trio de joueurs de 20 ans pour la prochaine saison. Pour obtenir les services de ce défenseur, la formation néo-brunswickoise a eu à se départir de ses choix de 3e tour en 2017 et de 6e ronde en 2019.

«Il sera notre quart-arrière en avantage numérique. Il est un défenseur à caractère offensif, comme en témoignent ses 44 points obtenus l’an dernier, et il aura la tâche de relancer notre offensive», a-t-il indiqué.

Enfin, les Wildcats ont ajouté de la profondeur à la position de gardien de but avec l’acquisition de l’athlète de 19 ans Mark Grametbauer et d’un choix de 8e tour en 2017 en provenance de Charlottetown. L’arrière Noah Massie et l’attaquant Samuel Masenheimer prennent le chemin inverse accompagné de choix de 3e et 5e tour en 2017, ainsi que celui de 3e ronde en 2018.

«Noah (Massie) n’a pas obtenu beaucoup de temps de jeu au sein de notre formation l’an dernier. Nous lui offrons donc la chance de se faire valoir avec une équipe qui sera en reconstruction l’an prochain»

«Sam (Masenheimer) aura 19 ans cette saison et nous devons prioriser le développement de nos jeunes joueurs. Il n’y avait pas de poste disponible pour lui. Toutefois il pourra continuer sa carrière dans une formation qui a besoin de ses services», a-t-il mentionné.

Le Titan grossit sa banque de choix

Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, Sylvain Couturier, a quant à lui réussi à grossir sa banque de choix pour le repêchage de samedi .

En plus des deux transactions complétées avec les Wildcats, il a été en mesure d’ajouter un autre choix au repêchage situé dans les cinq premiers tours de l’encan de 2017.

L’attaquant de 18 ans Félix Meunier s’amène à Acadie-Bathurst avec un choix de 3e tour en 2017. En retour, la formation néo-brunswickoise a cédé aux Tigres de Victoriaville l’arrière Félix Boivin, ainsi qu’un choix de 6e ronde en 2018.

C’est donc dire que le Titan possède le 34e, 35e, 36e, 43e et 74e choix dans les cinq premières rondes. n

Daniil Miromanov troquera l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst pour celui des Wildcats de Moncton. – Archives

Les Sea Dogs sacrifient «un ambassadeur exceptionnel»

Du côté des Sea Dogs de St-Jean, le directeur général Trevor Georgie a bougé à une seule reprise.

Les champions en titre ont récupéré leur choix de premier tour en 2020 en provenance de Rimouski, moyennant le joueur de 20 ans Samuel Dove-McFalls. Un choix de 3e ronde en 2013, l’attaquant originaire de Montréal a obtenu 109 points en 212 rencontres depuis le début de sa carrière.

«Sam a été un joueur très important, ainsi qu’un ambassadeur exceptionnel pour l’organisation des Sea Dogs lors des quatre dernières années. Cependant, cette transaction était nécessaire, considérant que nous devons mettre en marche notre processus de reconstruction», a-t-il révélé.

La séance de repêchage prendra son envol samedi matin au Harbour Station de Saint-Jean. Les Wildcats de Moncton bénéficieront de trois choix de première ronde, tandis que le Titan d’Acadie-Bathurst devra patienter jusqu’au deuxième tour avant de prendre la parole. Les Sea Dogs quant à eux pourront sélectionner un joueur à partir de la troisième ronde.