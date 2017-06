Repêchage: devoir accompli pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst quitte Saint-Jean avec le sentiment du devoir accompli. La direction de l’équipe a non seulement ajouté plusieurs jeunes patineurs de talent à sa réserve, mais elle a aussi mis la main sur deux défenseurs d’expérience, une priorité pour Sylvain Couturier.

Le directeur général affiche un grand sourire quand on lui parle des joueurs qu’il a sélectionnés samedi au Harbour Station et ce sourire illumine encore plus son visage quand on évoque les transactions conclues avec les Wildcats de Moncton et les Saguenéens de Chicoutimi.

Ces deux trocs permettent au Titan de mettre le grappin sur les arrières Louis-Phillip Fortin (19 ans) et Keenan MacIsaac (18 ans).

Ce dernier aura coûté le jeune Joakim Paradis et un choix de deuxième tour.

«On repart avec deux défenseurs établis. On sait tous que c’est une denrée rare dans la ligue depuis plusieurs années. On est bien content de ça. Dans l’analyse que nous avons faite avant le repêchage, on ne pensait jamais repartir avec deux vétérans défenseurs», affirme Sylvain Couturier.

Le Titan a également profité de la journée de samedi pour regarnir les coffres de l’organisation en termes de jeunes talents.

Avec son premier choix (deuxième tour, 34e au total), Couturier a mis la main sur le défenseur Olivier Desroches (Rousseau Royal de Montréal-Bourassa).

«C’est un gars qui bouge bien la rondelle, qui a un très bon physique. Il a de très belles qualités offensives», souligne le grand patron du Titan.

Immédiatement après, c’est le nom de Logan Chisholm (Islanders du Cap Breton Ouest) qui résonnait dans les haut-parleurs du Harbour Station.

«C’est un peu une surprise pour nous qu’il soit encore là au 35e rang», indique Sylvain Couturier sur un ton enjoué.

«C’est un boni parce qu’on l’avait très haut sur notre liste. Son équipe vient de gagner la Coupe Telus et il a été une pièce maîtresse de cette formation. C’est un gars qui a beaucoup de vitesse et de caractère. On l’aime beaucoup.»

En quatrième ronde (59e), Acadie-Bathurst a enrôlé l’attaquant Christopher Farmer, du Collège Esther-Blondin.

Des choix qui font dire à Sylvain Couturier que l’organisation maintient le cap.

«On continue d’avancer. On prévoit une autre bonne saison l’année prochaine et la journée de samedi nous démontre que nous aurons encore quelque chose de très bien à offrir à nos partisans dans deux ou trois ans aussi», assure-t-il.

Pour une équipe avec un petit marché comme Bathurst, le directeur général reconnaît que le repêchage est la clé pour survivre.

«Bien repêcher et bâtir avec les jeunes, c’est ce que nous avions vendu aux nouveaux propriétaires. On veut avoir la meilleure banque de joueurs possible pour nous donner une certaine marge de manoeuvre au niveau des transactions. Je pense qu’on on peut dire mission accomplie à ce niveau depuis trois ou quatre ans.»

Selon lui, les années de vache maigre sont terminées à Bathurst.

«Ça fait longtemps que je suis là et je crois au marché et à la ville de Bathurst. J’espère que l’aventure va se poursuivre pour encore de nombreuses années», indique Sylvain Couturier.