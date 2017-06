Repêchage: pas une grosse cuvée pour l’Acadie et le N.-B.

Une chance qu’il y avait Jaxon Bellamy…

La cuvée 2017 du repêchage de la LHJMQ ne passera certainement pas à l’histoire quand on parle de patineurs du Nouveau-Brunswick, et particulièrement de l’Acadie. En fait, seulement trois francophones de la province de Brian Gallant ont trouvé preneur samedi, à Saint-Jean.

Il aura fallu attendre la sixième ronde pour finalement entendre le nom du défenseur Jérémie Hébert. Le joueur des Flyers de Moncton a été sélectionné au 103e échelon par le Drakkar de Baie-Comeau.

«C’est extraordinaire. C’est mon rêve de me faire repêcher cette année, lance le patineur de Moncton. Mais maintenant, je peux dire que c’est vrai. Je me suis vraiment fait repêcher!»

Cole Stewart est devenu la propriété des Mooseheads de Halifax, avec le recruteur Robert LeBlanc. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les deux amis des Flyers de Moncton, Jérémie Hébert et Jérémie Jacob, se sont enlacés. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Un peu plus et il se pinçait pour s’assurer qu’il ne rêvait pas.

«Je n’avais jamais pensé me retrouver à Baie-Comeau, mais c’est excellent. C’est aussi vraiment bien d’être le premier joueur acadien à être repêché cette année. Je suis sans mots», enchaîne le jeune Hébert.

Même s’il n’a pas été choisi dans les premières rondes, il a fermement l’intention de montrer à la direction du Drakkar qu’il peut jouer régulièrement dans la LHJMQ dès l’hiver prochain.

«Je veux travailler le plus dur que je peux pour me faire voir au camp. Mon but est d’avoir une place dans l’équipe. Je veux leur apporter de l’offensive et un travail solide en défensive. Je suis un petit défenseur, mais je bouge rapidement et j’ai un bon coup de patin.»

L’Acadien se dit comblé d’avoir pu vivre ce grand moment avec sa famille, pas très loin de chez lui.

On retrouvait le même sentiment dans le clan Jacob, puisque Jérémie a été choisi tout juste derrière son bon ami, au 104e rang. Les deux se sont d’ailleurs sautés dans les bras quelques instants plus tard.

«C’est près de chez moi et l’entraîneur (Danny Flynn) a repêché mon frère (Alexandre) quand il était avec les Wildcats. C’est juste incroyable pour moi d’aller à Saint-Jean», raconte le cadet de la famille Jacob.

Même s’il a grandi au Colisée de Moncton, il dit n’avoir aucun problème à affronter les Wildcats.

«Je connais aussi bien les Sea Dogs parce qu’on les voyait souvent. Je veux juste m’assurer de montrer aux entraîneurs ce que je suis capable de faire au prochain camp pour faire l’équipe», souligne l’habile marqueur, sous l’oeil approbateur de ses parents. Toute ma famille a toujours été derrière moi et c’est vraiment spécial qu’ils soient ici avec moi aujourd’hui.»

Le paternel avait la larme à l’oeil en entendant parler fiston.

«Je suis vraiment content pour lui. Il l’a mérité. Il a pris les choses en mains au cours des dernières années et il s’est dit qu’il voulait être un joueur de hockey. On est très content de le voir ici à Saint-Jean, une équipe qui devrait être en reconstruction au cours des prochaines saisons. Ça lui donne une meilleure chance de jouer dans la ligue», mentionne Ricky Jacob.

Un troisième Acadien a été repêché samedi, soit l’attaquant Deny Gaudet. Il est devenu la propriété des Saguenéens de Chicoutimi, qui lui ont fait signe en 13e ronde (228e).

«Je suis un peu surpris. Je croyais que ce moment n’allait jamais venir. C’est magnifique, indique le patineur des Flyers de Moncton. Je m’en vais dans une bonne organisation et je suis super excité. Je vais leur apporter de l’effort et du caractère. Je suis aussi un bon gars d’équipe.»

On doit aussi mentionner le nom du gardien Hugo Chiasson, également choisi par les Saguenéens. Il a grandi à Vaudreuil, au Québec, mais ses parents sont originaires de la région de Shippagan.

On peut également parler de Daniel Surette et Zachary Arseneault, deux Néo-Écossais francophones qui évoluaient avec les Steel Subaru de Dartmouth cet hiver.

La récolte n’a pas été tellement meilleure pour les Néo-Brunswickois.

Heureusement que le défenseur Jaxon Bellamy (Vitos de Saint-Jean) est parti au premier tour (16e), gracieuseté des Wildcats de Moncton.

Cole Stewart, des Flyers de Moncton, est devenu la propriété des Mooseheads de Halifax au troisième tour (48e), alors que son compagnon de trio Aiden MacIntosh était choisi par les Sea Dogs de Saint-Jean en quatrième ronde (63e).

Drew Johnston, des Vitos, a été sélectionné par les Islanders de Charlottetown au 66e échelon.

Saint-Jean puisait dans sa cour en allant chercher Lynden Breen, en cinquième ronde (83e). Une ronde plus tard, l’Armada de Blainville-Boisbriand faisait signe à Cole Fraser, des Vitos au 106e rang.

Alex Wynter, des Flyers de Moncton, a été le choix de l’Océanic de Rimouski au neuvième tour (148e), alors que Kyle Foreman, qui évoluait en Ontario l’hiver dernier, est devenu un choix de 11e tour des Wildcats de Moncton.

Caleb Keen, des Vitos, appartient maintenant aux Remparts de Québec, qui l’ont choisi au 189e rang.