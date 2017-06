Repêchage: les Wildcats ont (presque) suivi leur plan à la lettre

Les Wildcats de Moncton ont suivi leur plan de match à la lettre. Enfin, presque.

Roger Shannon avait promis qu’il serait très actif samedi à Saint-Jean et il a tenu parole.

Le directeur des opérations hockey a jeté les bases d’une fondation solide en vue de la reconstruction de son équipe, avec notamment deux choix de premier tour.

Au total, Moncton repart des assises annuelles de la LHJMQ avec 16 nouveaux patineurs.

Avec la troisième sélection de l’encan, les Wildcats ont mis la main sur le redoutable attaquant Jakob Pelletier, des Vikings de Saint-Eustache.

«C’est un sentiment incroyable de me retrouver ici. C’est une organisation de première classe. Je suis très heureux», a-t-il mentionné, quelques minutes après le grand moment.

C’est la première fois depuis 2011 que les Wildcats sélectionnaient un joueur en première ronde.

Les deux premiers choix des Wildcats de Moncton, Jaxon Bellamy et Jakob Pelletier. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Avec leur deuxième choix de premier tour, Moncton a mis la main sur le défenseur des Vitos de Saint-Jean, Jaxon Bellamy. Sa sélection a été suivie par une ovation, chose évidemment inusitée pour un joueur des Wildcats au Harbour Station.

«Je suis tellement content, je ne peux même pas le décrire. Je suis absolument comblé. Je vais travailler comme un forcené cet été pour me tailler un poste avec l’équipe l’an prochain et avoir un impact sur cette équipe», avance le colosse de 6 pieds 3 pouces et de 175 livres.

«Je veux travailler sur ma vitesse et j’ai l’intention d’aller m’entraîner dans le gymnase quatre ou cinq fois par semaine pour devenir plus fort physiquement», ajoute celui qui admire Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride.

Au deuxième tour, Moncton a opté pour l’attaquant Jeremy Jacques, des Cantonniers de Magog. Il était répertorié au 11e rang par la Centrale de soutien au recrutement, mais plusieurs équipes ont passé leur tour puisqu’il avait choisi de ne pas se présenter à Saint-Jean.

Roger Shannon dit avoir bon espoir de le convaincre de venir lacer ses patins dans le vestiaire des Wildcats cet automne.

«C’est le joueur qu’on voulait au 23e rang. J’ai confiance de le voir arriver ici au prochain camp», souligne-t-il.

Et comme c’est leur habitude, les Wildcats ont mis le grappin sur plusieurs joueurs néo-écossais (Jaden Mason, Josh Nicholson et Sean Stewart) ainsi que sur quelques patineurs américains (Connor McCluskey, Reese Farrell et Maximilian Bogdanovich).

Le directeur des opérations hockey a donc tracé un bilan très positif de sa journée de samedi.

«Je suis très content de ce que nous avons accompli à Saint-Jean. Nous avons solidifié notre ligne bleue et nous avons ajouté de la vitesse en attaque. Nous avons également ajouté deux autres jeunes gardiens à notre organisation (Zachary Paradis, en 8e ronde, et Philippe Gaudreault au 12e tour)», analyse-t-il.

«Nous avons de plus ajouté plusieurs joueurs imposants, qui sont aussi de bons patineurs. C’était un de nos objectifs, de grossir l’équipe, après avoir vu le genre d’équipe qui a remporté les dernières coupes Memorial.»

Les Wildcats ajouteront deux autres morceaux à leur fondation l’an prochain, alors qu’ils détiennent pour le moment deux autres choix de premier tour.