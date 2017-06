Un bras de feu et les souvenirs d’une équipe pour Janice Gagnon

Il n’est pas rare d’entendre un athlète mentionner qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître autant de succès individuel sans l’aide de ses coéquipiers. Il s’agit d’un refrain souvent répété, mais qui est utilisé avec raison, puisqu’il est vrai qu’un athlète a besoin d’un bon groupe d’appui pour briller.

Janice Gagnon, récemment intronisée au Temple de la renommée de balle molle du Nouveau-Brunswick, est de cet avis. En effet, à ses yeux, il ne s’agit pas d’un honneur individuel, mais bien collectif.

«Il s’agit d’une grande fierté pour moi de recevoir ce prix, mais je vois cela avant tout comme un effort d’équipe. Ce sont mes équipières qui m’ont permis de me rendre à un tel niveau d’excellence», a-t-elle révélé.

L’Acadienne âgée de 46 ans a d’ailleurs eu de bons mots pour la dernière formation dans laquelle elle a évolué, les Athlétiques Seaside Chev-Olds de Notre-Dame et Memramcook, avant de prendre sa retraite.

Janice Gagnon vient dêtre intronisée au Temple de la renommée de la balle molle du N.-B. – Gracieuseté

«Nous avons remporté le Championnat junior canadien féminin en 1991. Pour la plupart, nous avons terminé notre carrière sur cette note. Il s’agissait aussi de la fin d’une belle étape de notre vie, puisque nous étions coéquipières depuis une bonne dizaine d’années. Cela a donc rendu cette victoire encore plus mémorable», a-t-elle indiqué.

Sa médaille d’or à ces championnats constitue un beau souvenir, certes, mais il ne s’agit pas du seul bon moment qu’elle a vécu à travers ce sport. L’athlète originaire de Notre-Dame, dans la région de Kent, affirme d’ailleurs que ces meilleurs souvenirs sont survenus en dehors du terrain.

«J’ai encore en tête les voyages avec l’équipe et le bonheur que j’éprouvais à rencontrer des personnes formidables durant ces événements. J’ai eu la chance de remporter divers championnats et des prix individuels, mais ce que je retiens le plus est les amitiés que j’ai développées au fil des années.»

Janice Gagnon ajoute que la balle molle lui a aussi permis de grandir en tant qu’individu. En effet, elle a appris plusieurs leçons de vies qu’elle a ensuite inculquées à son fils.

«J’ai appris à ne jamais abandonner et à toujours entrevoir le positif. De plus, j’ai acquis une éthique de travail qui m’est encore utile aujourd’hui, dans toutes les sphères de ma vie. J’espère aussi avoir démontré qu’il est possible d’accomplir de belles choses même si l’on vient d’un petit village», a-t-elle noté.

La lanceuse qui terrorisait les frappeuses adverses est aujourd’hui enseignante à l’école secondaire Clément-Cormier de Bouctouche. Sa passion pour l’enseignement a d’ailleurs eu pour effet d’écourter sa carrière à la balle molle.

«J’avais eu une offre pour une université américaine, mais l’institution n’offrait pas un programme assez intéressant en enseignement pour que je décide de déménager vers l’inconnu. Je ne voulais pas prendre plus de temps avant d’atteindre mes objectifs de carrière. J’ai donc renoncé à cette bourse d’études qui m’aurait permis de continuer à jouer, mais je n’ai aucun regret», a-t-elle mentionné.

Janice Gagnon a visiblement transmis sa puissance à son fils, Samuel Bourque. La preuve est qu’il a obtenu un record provincial en fin de semaine dernière dans l’épreuve du lancer du disque au championnat provincial de l’Association des sports interscolaires du N.-B.

«Il utilise son bras comme moi, mais d’une autre façon. Je ne sais pas si c’est génétique ou pas, mais il s’arrange bien», raconte-t-elle en rigolant.