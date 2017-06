Course: Laura Dickinson bat un record de Geneviève Lalonde

Laura Dickinson est la future vedette du Nouveau-Brunswick en athlétisme. La coureuse de Miramichi a donné une autre preuve de son grand talent en fin de semaine à l’occasion des championnats d’athlétisme de l’Association du sport interscolaire du N.-B. qui ont eu lieu à Saint-Jean.

Dickinson a non seulement remporté la médaille d’or du 3000m (avec un temps de 9m44s30c), elle s’est payée en plus le record de l’Olympienne Geneviève Lalonde (9m52s61c) qui tenait depuis 2008. La représentante de l’école Miramichi Valley High a également remporté l’épreuve du 1500m et le bronze du 400m.

Plusieurs athlètes acadiens ont également brillé à Saint-Jean. Samuel Bourque (Clément-Cormier) mérite l’or au lancer du disque (junior) avec un tir de 48 mètres. Il bat du même coup le record de 44,72m établi par Jordan Sonier en 2012.

Martine Haché, de l’école Carrefour Beausoleil, monte sur la plus haute marche du podium au 100m et au 200m dans le groupe des juniors.

Marie-Pier Cloutier (école Samuel-de-Champlain) rentre à la maison avec trois médailles de plus à sa collection. Elle mérite l’or au 100m haies (avec un chrono de 16s47c) ainsi que le bronze au 100m et au 200m.

Caroline Gagnon (école L’Odyssée) remporte le 300m haies (junior), avec un temps record de 46s73c. Elle abaisse la marque de 46s82c de Victoria LeBlanc qui datait de 2013.

Enfin, Alexi Cédric Roy (école secondaire Népisiguit) remporte les épreuves du 800m et du 1500m.