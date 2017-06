Duathlon de Moncton: Lee Roy et le froid sont les vainqueurs

La centaine d’athlètes qui étaient présents dimanche afin de participer au Duathlon de Moncton ont eu à faire face à deux grands défis. Premièrement, Dame Nature a rendu la tâche difficile aux participants en offrant du temps froid et de la pluie par intermittences. Deuxièmement, ceux-ci ont eu à se mesurer à un homme en pleine possession de ses moyens: Lee Roy.

En effet, l’athlète originaire de Beresford s’est présenté dans une forme spectaculaire qui lui a permis de compléter le parcours de 4,6 kilomètres de course et 20 kilomètres de vélo en seulement 55m49s.

Même s’il en était à sa première course de la saison, Lee Roy n’a pas été surpris du résultat.

«Je dois avouer que je m’attendais à remporter cette compétition. J’ai rapidement trouvé mon rythme et, à partir de ce moment, je savais que la victoire était à ma portée», a-t-il révélé.

Il croit d’ailleurs qu’il aurait été en mesure d’obtenir un meilleur résultat avec une température plus clémente.

«La température n’a pas vraiment eu d’impact sur ma performance, mais plutôt sur mon temps final. Je crois que j’aurais été en mesure de battre le record du parcours que j’ai établi quelques années auparavant avec une meilleure météo», a-t-il indiqué.

Lee Roy a maintenant ses yeux rivés sur le demi-Ironman de Mont-Tremblant qui aura lieu le 24 juin. L’Acadien sera alors opposé à plus de 3000 athlètes qui devront parcourir 1,9 kilomètres de natation, 90 kilomètres de vélo et 21,1 kilomètres de course à pied avant de franchir la ligne d’arrivée.

Concernant le Duathlon de Moncton, Alex L’Heureux, de Hanwell, a été le seul autre participant à terminer le parcours sous un temps d’une heure, avec un chrono de 58m13s. Stephan Handel, de Dieppe, a obtenu une troisième position avec un temps de 1h00m33s.

Du côté des femmes, Erica Doucet, originaire de Moncton, a été la première Acadienne à franchir la ligne d’arrivée avec un chrono de 1h13m11s, bon pour le deuxième rang du côté féminin et le 23e au total. La Néo-Écossaise Donna Trites, de Sydney, l’a emporté de quelques secondes seulement, en 1h09m55s. Micheline Daigle, de Moncton, a complété le top 3 en 1h13m33s.