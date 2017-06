Badminton: l’arbitre Éric Desroches au sommet de son art

Durant les compétitions mondiales, les téléspectateurs ont souvent tendance à regarder avec admiration les exploits des athlètes qui se disputent les honneurs d’une rencontre. Il est tout à fait normal que ce soit ainsi, considérant qu’il s’agit d’un groupe d’individus qui sont au sommet de leur art.

On tend alors à oublier que les officiels qui dictent les règles de ces rencontres en sont eux aussi à leur propre championnat mondial. Ils sont présents parce qu’ils sont considérés comme les meilleurs de leur profession. C’est le cas d’Eric Desroches, originaire d’Edmundston, qui est parmi les meilleurs officiels de badminton au monde.

Justement, l’homme âgé de 42 ans revient tout juste de la ville de Gold Coast, en Australie, après avoir arbitré au championnat mondial de badminton par équipe mixte qui avait lieu du 21 au 28 mai.

Éric Desroches près de sa chaise d’arbitre de badminton. – Gracieuseté

«Après les Jeux olympiques, il s’agit du deuxième tournoi en importance dans le monde du badminton. En fait, on peut comparer ce tournoi à la finale de la Coupe Stanley au hockey», a-t-il révélé.

L’enseignant en éducation physique était évidemment très heureux d’avoir eu la chance de participer à un événement aussi important. Même s’il possède une grande expérience, sa présence à la Coupe Surdiman avait une signification particulière à ses yeux.

«J’ai participé aux Jeux olympiques à Rio l’été dernier et ce tournoi est d’une même importance selon moi. La dynamique était différente puisque la compétition était par équipe, alors les joueurs défendaient les honneurs de leur pays en plus de leur honneur individuel. Il y avait donc beaucoup plus d’émotions durant les rencontres», a-t-il indiqué.

De plus, les services d’Éric Desroches ont été retenus pour deux matchs lors de la série finale. Il s’agit d’un exploit impressionnant, considérant que seulement cinq officiels majeurs ont été retenus pour arbitrer ces parties décisives sur un total de 25 arbitres qui avaient débuté le tournoi. La pression de bien performer était donc énorme.

«J’adore ce travail, mais je dois avouer que la pression est beaucoup plus élevée que lorsque j’enseigne dans mon école secondaire! Les matchs sont télévisés et il y a une dizaine de caméras autour du terrain qui scrutent nos moindres décisions. Il ne faut pas oublier que le volant voyage à environ 400 km/h au niveau mondial. Je dois donc être concentré et bien alerte tout au long des échanges», a-t-il expliqué.

Le principal intéressé ne s’en cache pas, il a fait bon nombre de sacrifices au cours des quinze dernières années afin d’assouvir sa passion. Il est aussi reconnaissant à l’endroit des gens qui lui permettent de s’acquitter de ses tâches professionnelles le temps d’une compétition à l’étranger.

«Seulement l’été dernier, sur mes huit semaines de congés d’enseignement, j’ai été hors de la province pendant plus de cinq semaines afin d’arbitrer pour différentes compétitions. Aussi, je fais souvent des voyages afin d’assister à des stages de perfectionnement. De plus, je me considère privilégié d’avoir l’appui du district scolaire et mon école, la Cité des jeunes A.-M.-Sormany. Sans cela, il me serait impossible de participer à ces évènements», a-t-il mentionné.

Les deux prochains mois ne s’annoncent pas moins chargés pour Éric Desroches. En effet, il sera d’office pour trois compétitions majeures. Premièrement, il se dirigera vers Calgary en juillet pour le Canadian Open. La semaine suivante, il prendra part au championnat panaméricain à Toronto. Enfin, après trois semaines de repos, ses services seront requis pour le Championnat du monde individuel présenté à Glasgow, en Écosse.