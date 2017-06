Courir en famille à Ottawa: «Pas de plus beau moment» pour les Breau

Pour commencer, il y a Jean-Marie. Et sa conjointe Marcelle, bien entendu, car on ne voit pas un sans l’autre. Sans oublier leurs deux filles Caroline et Stéphanie. Enfin, le gendre, Chris Godwin. Quand les Breau se mettent à la course, c’est en famille et personne ne fait ça à moitié.

Le quintette s’est présenté aux différentes compétitions prévues dans le cadre du marathon d’Ottawa, certes l’un des plus gros – sinon le plus gros – événement du genre au pays avec ses 43 000 participants, les 26 et 27 mai. Et ils ont tous franchi le fil d’arrivée!

En fait, les jeunots – les deux filles et le gendre tous âgés dans la trentaine – ont certainement eu de la difficulté à suivre les patriarches, qui leur ont fait gentiment la barbe. Ou dans le cas de Jean-Marie – qui a complété rien de moins que son 75e marathon -, c’est sa célèbre moustache retroussée.

Car Jean-Marie et Marcelle, de Tracadie, ne se sont pas contentés de l’éprouvante course du dimanche pendant ce week-end où la ville aux milliers de tulipes n’en avait que pour ses Sénateurs qui luttaient contre les Penguins de Pittsburgh pour une place en finale de la Coupe Stanley.

La Péninsule acadienne était bien représentée au marathon d’Ottawa, avec Jean-Marie Breau (défi du bûcheron), Edmond Brideau, Sébastien Poirier, Marcelle Breau (défi du voyageur), Andrew Walsh, Renée Gagnon-Poirier (défi du voyageur), Albénie Losier et Jean-Guy Losier. – Gracieuseté

Jean-Marie s’est inscrit à ce qu’on appelle le défi du bûcheron. Le samedi, il a couru les épreuves de 2 km, de 5 km et de 10 km. Au terme du marathon du lendemain, il a pris la 56e position sur 153 participants, dont deux seulement du Nouveau-Brunswick. Grâce à un chrono total de 6h17m39s, il a fini en deuxième position dans le groupe des 60-64 ans.

Récupérant encore du marathon de Boston à la mi-avril, Marcelle a préféré quelque chose de plus «modéré»: le défi du voyageur, qui a consisté à courir le 5 km et le 10 km du samedi, ainsi que le demi-marathon (21,1 km) dimanche. Elle a terminé au 35e rang du classement général comprenant 261 participants, dont sept du Nouveau-Brunswick. Avec un temps total de 3h50m24s, elle a pris la troisième place dans le groupe 60-64 ans.

Pendant ce temps, Stéphanie, Caroline et Chris ont conservé leurs énergies pour le marathon.

«Jean-Marie ne savait pas trop dans quoi il s’était embarqué, raconte Marcelle en riant. C’était une grosse commande pour lui. Quant à moi, j’ai préféré le défi du voyageur, mais c’était aussi une grosse commande. Quand je cours un demi-marathon le dimanche, je ne fais pas de distance la veille.»

Ainsi, Jean-Marie, qui aura 64 ans en juillet, a lancé le bal avec le 2 km à 15h, suivi du 5 km une heure plus tard et du 10 km à 18h30. Ensuite, il y avait le marathon, à 7h le dimanche. Marcelle – la chanceuse! – a eu droit à un peu plus de repos, car le demi-marathon ne débutait qu’à 9h30.

«C’était quelque chose que nous n’avions jamais expérimentée, mais ç’a été une très belle expérience. On pensait qu’on allait avoir mal aux jambes le dimanche mais tout a bien fonctionné, à part la chaleur. Nous avions couru le jeudi avec des tuques et des gants tellement il faisait froid à Ottawa. Trois jours plus tard, il a fait plus de 20 degrés. Nous n’étions pas habitués à une telle chaleur», poursuit Marcelle, qui vient d’avoir 63 ans.

Heureusement, l’ambiance des lieux et l’énergie dégagée par une telle foule ont transporté la famille. Un immense drapeau canadien était déroulé par les participants avant le départ de chaque épreuve, un geste impressionnant qui a rempli de fierté toute la famille Breau. Caroline, qui demeure à Dieppe, et Stéphanie et son conjoint Chris, qui habitent la capitale, n’ont eu aucune peine à compléter leur marathon.

«On est toujours inquiet pour nos enfants, mais quand on les a vus traverser la ligne d’arrivée avec le sourire, il n’y a pas eu de plus beau moment. C’était émouvant. Nous remercions le Bon Dieu tous les jours de nous avoir donné des enfants en santé. Elles sont fières de nous, mais nous sommes encore plus fiers d’elles», exprime Marcelle avec des trémolos dans la voix.

C’est tellement vrai qu’il n’y a rien de plus beau que la famille. Encore plus quand elle court ensemble.

C’était il y a 30 ans…

La renommée du Demi-marathon de l’Acadie n’est plus à faire après 356 courses mensuelles qui a vu plusieurs générations de coureurs franchir, été comme hiver, beau temps mauvais temps, les 21,1 kilomètres de cette épreuve d’endurance à Tracadie.

Une course qui célébrera ses 30 ans d’existence le 1er octobre.

«Je ne crois pas qu’il existe au Canada un demi-marathon présenté chaque mois qui a duré aussi longtemps», prétend Marcelle Breau, l’une des organisatrices de ce rendez-vous avec son conjoint Jean-Marie Breau.

En effet. Depuis 1987, le Demi-marathon de l’Acadie n’a jamais sauté un mois. Il y a bien eu quelques courses qui ont été retardées d’une semaine en raison de mauvais temps en hiver (tempête ou verglas), mais sans plus.

«On prévoit quelques surprises…», laisse tomber Marcelle pour les célébrations entourant le 30e anniversaire.

Le Demi-marathon de l’Acadie possède ses coureurs assidus, poursuit l’organisatrice, qui en a complété 67, alors que Jean-Marie en a couru 353. Il n’en a manqué que trois pendant toutes ces années.

«Nous formons une famille de la course. Quand on se rencontre chaque mois pour le départ (à la piscine du complexe S.-A.-Dionne), il y a une belle énergie. Tout le monde est de bonne humeur, peu importe la température. C’est une course amicale et accueillante», assure Mme Breau.

Et pour ces 30 ans, la famille sera de nouveau réunie, puisque Stéphanie et Caroline ont promis qu’elles seront à la ligne de départ.