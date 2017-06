La détermination inébranlable d’Alex Harward

L’Acadien Alex Hayward, originaire de Campbellton, atteindra dans quelques jours un objectif qu’il s’était fixé quatre ans auparavant. En effet, il prendra part au Championnat du monde masculin U-23 de basketball en fauteuil roulant qui aura lieu à Toronto à compter de jeudi.

Une semaine s’est déjà écoulée depuis l’annonce, mais il a encore du mal à réaliser l’ampleur de cet accomplissement.

«Je suis encore sur un nuage, puisque j’ai consacré les quatre dernières années à atteindre ce but. J’ai toujours eu en tête de participer à ce tournoi, et ce, dès ma première rencontre avec ce sport», a-t-il révélé.

En plus de cette belle nouvelle, le seul représentant du Nouveau-Brunswick a aussi eu l’honneur d’être nommé capitaine de la formation. Il croit d’ailleurs savoir pourquoi il a été le choix des entraîneurs.

Alex Hayward a découvert le basketball en fauteuil roulant à une démonstration parasport à Fredericton. – Gracieuseté

«Je me considère comme un meneur naturel et je crois que les entraîneurs l’ont remarqué. Une partie de mon rôle consistera à maintenir une ambiance détendue au sein de l’équipe et de m’assurer que mes coéquipiers soient dans un bon état d’esprit au moment de se présenter sur le terrain. Il s’agit d’un honneur pour moi de recevoir ce titre et je compte faire tout en mon pouvoir pour prouver à tous que j’étais un bon choix», a-t-il indiqué.

L’athlète âgé de 22 ans est d’autant plus fier de faire partie du programme canadien de parasport, puisqu’il a eu à surmonter un défi important pour s’y rendre. En effet, le 25 mai 2012, sa vie a pris une tournure inattendue.

«J’ai reçu une mise en échec lors d’une rencontre de hockey et j’ai fait une vilaine chute dans la bande. Lorsque j’ai repris mes esprits sur la patinoire, j’ai rapidement réalisé que je n’avais plus de sensation du cou jusqu’aux orteils. À l’hôpital, le docteur a posé un diagnostic d’une lésion médullaire C3-C4 incomplète», a-t-il mentionné.

Le processus de réhabilitation a été long et difficile, mais Alex Hayward a fait preuve d’une détermination inébranlable qui lui a rapidement permis de faire d’énormes progrès.

«J’ai résidé six mois au Centre de réadaptation Sean Cassidy de Fredericton. Durant cette période, j’ai eu à réapprendre à fonctionner à partir de la case départ. J’ai encore un manque de sensation et de fonctionnalité dans mes bras, mais je suis en mesure de marcher normalement.»

«Si tu me croisais dans la rue, tu ne pourrais même pas savoir que j’ai eu un accident!», a-t-il fièrement ajouté.

Au départ, Alex Hayward n’avait pas l’intention de s’immiscer dans l’univers du basketball en fauteuil roulant.

«Je suis allé à une présentation parasport à Fredericton, alors que j’étais dans mon processus de réhabilitation. Je m’y suis présenté en croyant essayer le hockey sur luge ou le ski alpin. Toutefois, il y avait un match de basketball en fauteuil roulant ç’a attiré mon attention. J’ai alors tenté l’expérience et je n’ai jamais arrêté depuis», a-t-il raconté.

Si ses objectifs personnels en vue du tournoi sont relativement prudents, ce n’est pas le même cas pour ceux qu’ils réservent pour son équipe.

«Pour ce qui est de mes attentes personnelles, je souhaite simplement conclure le tournoi sans aucun regret. Au niveau de l’équipe, l’objectif est de nous retrouver sur le podium. Le Canada n’a pas terminé dans le top 3 à ce championnat depuis la médaille d’or obtenu à Blumenau, au Brésil, en 2001», a-t-il rappelé.

L’Acadien et ses coéquipiers entameront leur ruée vers l’or jeudi alors qu’ils affronteront la formation italienne. Ils devront aussi faire face à l’Australie, à l’Iran, à la Turquie et au Brésil en ronde préliminaire.