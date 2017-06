Le 10 km Chaleur est toujours aussi populaire

Encore une fois cette année, les meilleurs coureurs de la province se donneront rendez-vous à Beresford dans le cadre du 10 km Chaleur qui en sera à sa 27e présentation. Cette course, qui fait partie des circuits Superseries et Youthseries, accueille un nombre impressionnant de participants.

«Comme à l’habitude, nous attendons environ 600 athlètes qui participeront aux différentes épreuves. Nous sommes heureux de constater que notre course est toujours aussi populaire depuis tout ce temps», a indiqué le président de l’événement, Mario Boudreau.

Samedi, les spectateurs pourront admirer les performances de plusieurs coureurs de premier plan. Il sera notamment possible de voir à l’œuvre Lee Roy, de Bathurst, Greg Sawyer, du Madawaska, et Stéphane Boudreau, de Caraquet, chez les hommes. De plus, le vainqueur des deux dernières années, Paul Gallant, de Memramcook, devrait confirmer sa présence dans les prochaines heures.

Chez les femmes, la talentueuse Anouk Pelletier, de Petit-Rocher, tentera de décrocher le titre après avoir terminé en troisième position l’an dernier. La tâche ne s’annonce pas facile puisque la recordwoman provinciale du marathon, Shelley Doucet, sera aussi présente. La détentrice du deuxième meilleur chrono en 2016, Heidi McLellan-Gautreau, de Irishtown, devrait aussi se présenter à la ligne de départ.

Le coup d’envoi des épreuves du 10 km, du 5 km et du 5 km marche sera donné à 11h. La ligne de départ pour le 10 km sera située devant la lingerie Rsb de Petit-Rocher. Les deux épreuves de 5 km débuteront devant le magasin H.P. Haché à Nigadoo. Les courses de 1 km (enfants âgés de 7 à 12 ans) et de 500 m (enfants âgés de 2 à 7 ans), qui auront lieu au Sportek de Beresford, suivront en début d’après-midi.

Les participants auront l’occasion de s’inscrire à partir de vendredi soir, de 19h à 21h, au Sportek d’où ils pourront prendre leur dossard.

L’établissement sera aussi ouvert le samedi matin, de 7h à 9h, afin d’offrir une dernière chance aux athlètes de confirmer leur présence. Les frais sont les mêmes que l’an dernier, soit 30$ pour les deux épreuves de courses et de 10$ pour le 5 km marche. Les épreuves pour les enfants sont gratuites.

Afin d’assurer la sécurité des participants, Mario Boudreau a une demande spéciale pour les citoyens qui résident à proximité du parcours de course.

«Nous demandons la coopération des résidants des alentours afin qu’ils évitent d’étaler leur vente de garage durant la tenue de l’événement. Donc, si possible, aucune vente de garage le long de la route 134 à partir de la lingerie Rsb à Petit-Rocher jusqu’au Sportek de Beresford. Les athlètes n’ont pas à devoir contourner les automobiles qui sont stationnées le long de la route durant la course», a indiqué le président.

Des médailles seront remises à tous les participants au terme des différentes épreuves. Aussi, des bourses seront décernées aux premières positions chez les hommes et les femmes au 10 km (1re place – 200 $, 2e place – 150 $, 3e place – 100 $). Aussi, deux personnalités seront également honorées. Il n’a pas été possible d’obtenir plus de détails, mais Marc Boudreau promet néanmoins qu’il s’agira d’un moment mémorable pour tous.