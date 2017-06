Jeux du Canada: le N.-B. aura une équipe de baseball modeste

La barre sera haute, très haute. Si l’équipe de baseball qui représentera le Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux du Canada veut égaler sa performance d’il y a quatre ans, elle devra se lever de bonne heure. À l’aube, en fait. Avant que le soleil ne se lève, ce serait encore mieux. Et pourquoi pas en pleine nuit, tiens!

Avec une quatrième position en 2013 à Sherbrooke, nos représentants avaient réussi un véritable exploit. Il faut dire que la formation comprenait des joueurs de talent comme Sam Lund, Luc Hébert, Orry Cook, ainsi que les jumeaux Shawn et Ryan Bartley.

L’équipe que dirigera Gerry LeBlanc sera beaucoup plus modeste en terme de puissance au bâton ou même au monticule.

Ce qui ne veut pas dire qu’Équipe Nouveau-Brunswick n’a pas l’intention de se démarquer à Winnipeg, loin de là. Le gérant croit fermement que son équipe pourrait même en surprendre plusieurs.

«Nous voulons terminer devant les autres équipes de l’Atlantique. C’est notre but principal. L’autre objectif que nous avons, c’est d’atteindre la ronde des médailles. La dernière fois (en 2013), on n’avait pas perdu un match du premier tour», fait remarquer LeBlanc.

Sauf que cette fois, l’Ontario et l’équipe hôtesse seront dans la même division que le Nouveau-Brunswick.

«Ça va être difficile de terminer parmi les deux meilleures équipes», reconnaît le pilote acadien en soupirant.

Selon lui, ce sera une équipe excitante qui va débarquer à Winnipeg, le 28 juillet. Les jeunes bras de l’équipe devraient également permettre à nos représentants de bien se tirer d’affaire.

«On va être une équipe qui va courir sur les buts. Je vais avoir la même approche que lorsque je dirigeais les Mets de Moncton (senior), soit de jouer du baseball combatif. Je pense que c’est ça qui va être notre meilleur atout. Nous avons aussi un bon groupe de lanceurs et quelques bons frappeurs. S’il y a un aspect qu’on devra améliorer, c’est la défensive. Mais je suis content avec ce que j’ai vu depuis le début des parties préparatoires.»

En fin de semaine dernière à Halifax, son équipe a perdu 1 à 0 face à Kentville (une équipe junior) et 6 à 4 contre l’équipe des Jeux du Canada de la Nouvelle-Écosse, avant de l’emporter 3 à 2 devant une formation junior de Halifax.

Mais peu importe ce qui arrivera à Winnipeg, c’est une page d’histoire qui risque de se tourner puisque Gerry LeBlanc devrait en être à sa dernière expérience derrière le banc aux Jeux. Ce sera incidemment la sixième fois qu’il participe à la plus grande compétition au pays depuis 1997.

«J’avais commencé à Brandon lors du 30e anniversaire des Jeux, et cette fois à Winnipeg, on va célébrer les 50 ans de la compétition. J’ai commencé au Manitoba et j’espère terminer au Manitoba. Mais j’avais dit ça en 2009 et ça n’a pas fonctionné. Je suis encore là», rigole-t-il.

Équipe Nouveau-Brunswick disputera cinq rencontres lors du tour préliminaire à Winnipeg.

Notre équipe provinciale a obtenu sa seule médaille (l’argent) en baseball aux Jeux du Canada en 1981, à Thunder Bay, en Ontario.