Moncton devient un haut lieu du squash au Canada

Moncton est en voie de devenir un haut lieu du squash au Canada. Si les meilleures raquettes au pays avaient rendez-vous dans le Sud-Est en 2015 pour le championnat canadien, l’élite sera à nouveau réunie sous un même toit dans deux semaines. Cette fois, l’enjeu sera une participation aux championnats mondiaux 2017.

Les 20 meilleurs joueurs et joueuses seront en ville du 20 au 22 juin afin de tenter de se tailler une place au sein des équipes de double qui représenteront le Canada à Manchester, du 1er au 5 août.

Ces matchs de sélection permettront de choisir deux hommes et deux femmes qui se produiront en double, mais aussi en double mixte en Angleterre.

«L’importance de ces essais nationaux et de la sélection des équipes est grande puisque nous voulons atteindre notre objectif, qui est d’une cinquième place ou mieux à ces championnats mondiaux de double. Un bon résultat serait aussi de nature à améliorer nos chances d’un podium aux Jeux du Commonwealth en avril prochain en Australie», mentionne Jamie Hickox, directeur de haute performance à Squash Canada.

Plusieurs grands noms de la discipline seront à Moncton à la fin du mois, dont les frères Andrew et Graeme Schnell, de Calgary, ainsi que les Montréalais Shawn De Lière et David Baillargeon. Le gagnant des championnats canadiens en simple de 2017, Nick Sachvie (St. Catharines), ainsi que le finaliste, Mike McCue, seront aussi de la partie.

Du côté des femmes, la championne canadienne en 2016 et en 2017, l’Ontarienne Hollie Naughton, sera particulièrement à surveiller. La finaliste des deux dernières années, Danielle Létourneau (Calgary), tentera également de faire sa place dans l’équipe, tout comme Sam Cornett (Toronto), présentement classée 33e au monde.

La médaillée d’argent en double féminin aux Jeux Panam de 2015, Nikki Todd, de Régina, complétera le tableau des favorites.

Outre les athlètes qui réussiront à se tailler une place au sein de l’équipe nationale, c’est tout le milieu du squash à Moncton qui sortira gagnant de l’exercice, affirme le directeur général de Squash Canada, Dan Wolfenden.

«À la suite de la candidature gagnante de Squash Moncton en 2015 et de l’installation des terrains ASB légués des Jeux panaméricains de 2015 à Toronto, ce club est devenu un site idéal pour la tenue de nos essais en préparation des mondiaux de double, ainsi que d’autres camps d’entraînement futurs», explique-t-il.

Des commentaires qui font évidemment sourire le président de Squash Moncton, Patrick Daigle.

«Nos membres et les gens de la communauté auront l’occasion d’être témoins de performances prodigieuses alors que peu de gens au Canada ont encore eu la chance de voir le squash de niveau international en double, surtout avec un enjeu aussi élevé», mentionne-t-il.

«L’atmosphère du club sera certainement chargée en émotions. Plusieurs de nos membres ont eu la chance de voir un match amical de double plus tôt cette année (avec Shawn DeLière et David Baillargeon) et ils en sont sortis épatés par la vitesse et les stratégies de jeu des joueurs.»