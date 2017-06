Un nouveau circuit provincial d’hommes forts est créé

Jean-François Caron (debout à gauche) était venu animer la Soirée des hommes forts de Shippagan en 2016. À l’avant, on reconnaît Adam Boucher, Philippe Saint-Cyr et Deyrek Lydon. - Archives

Kedgwick et Dalhousie seront les hôtes du nouveau Circuit d’hommes forts du Nouveau-Brunswick.

Tir de camion, prise d’Hercule, parcours d’obstacles… Ces compétitions seront en démonstration vendredi soir à Kedgwick puis le lendemain à Dalhousie.

L’entreprise Pure Adrénaline – connue surtout pour l’organisation de compétitions de motocross – est derrière la promotion de ce nouveau circuit d’hommes forts.

«C’est en quelque sorte un autre sport extrême que l’on veut développer dans la province», explique le promoteur, Stéphane Gauthier.

«Les épreuves de force sont encore méconnues par ici. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui s’entraînent au Nouveau-Brunswick et beaucoup d’athlètes sont très forts. Ils ne participent pas généralement à ce genre de compétition puisqu’il n’y en a tout simplement pas ici», souligne celui qui désire visiblement changer cette tendance.

«C’est un peu la même situation dans laquelle se trouvait le motocross il y a quelques années. On avait de très bons coureurs un peu partout dans la province, mais ils étaient méconnus puisqu’ils ne participaient pas à des compétitions. En développant le sport et en mettant sur pieds des épreuves, on a réussi à produire des athlètes de haut calibre», ajoute-t-il.

Les épreuves de force du week-end mettront en vedette des athlètes amateurs de la province. Il y aura toutefois une portion démonstration en présence de cinq «professionnels», dont l’athlète québécois Jean-François Caron qui vient de terminer en cinquième position au Championnat du monde des hommes forts.

Les compétitions de Kedgwick et de Dalhousie seront en quelque sorte un prélude au premier championnat provincial qui aura lieu le 3 septembre à Tracadie.

«L’activité devait avoir lieu dimanche initialement, mais on a toutefois décidé de la reporter afin de nous permettre de dénicher des participants solides pour notre championnat», indique le promoteur.

S’il veut les meilleurs athlètes du genre, c’est pour qu’ils puissent défendre les couleurs de la province trois semaines plus tard (23 septembre) à Bathurst, dans le cadre du Championnat canadien.

«On a postulé pour avoir le championnat national et on l’a obtenu. Ce sera la première fois que cet événement se déplace aussi à l’est du pays », s’enorgueillit M. Gauthier.

Le promoteur compte notamment sur la participation des hommes forts acadiens Martin Plourde et Adam Boucher en septembre.

«Si on avait tenu notre championnat provincial cet été, ça n’aurait pas été possible de les avoir avec nous, mais ils devraient être disponibles en septembre. L’idée est d’avoir des gars solides au championnat provincial afin qu’ils représentent la province au championnat national. Ce serait vraiment bien qu’à notre première année, on se retrouve avec un champion acadien», dit-il.

La compétition d’hommes forts de Kedgwick aura lieu vendredi soir (17h) alors que celle de Dalhousie aura lieu en avant-midi (10h) pour la catégorie amateure et en début d’après-midi (13h) pour la démonstration des athlètes professionnels.