Repêchage: un scénario parfait pour le Blizzard

Le Blizzard d’Edmundston ne pourrait demander un meilleur scénario que celui dans lequel il se trouve à l’aube de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior des Maritimes. Les dirigeants de la formation ont déjà le luxe d’avoir entre les mains un alignement qui sera compétitif l’an prochain, mais ils détiennent aussi le plus de choix de repêchage en vue de cet encan.

Steve MacPherson, directeur général de la formation, et Michel Gauvin, recruteur-chef, seront occupés dès le début des activités à Miramichi, puisqu’ils devront prendre la parole à six reprises au cours des trois premiers tours. Le Blizzard possède notamment le septième et le douzième choix au total en fin de semaine.

Déjà bien nanti pour l’an prochain, Steve MacPherson compte déjà mettre en marche son plan à long terme lors de ce repêchage.

«Nous souhaitons sélectionner un ou deux joueurs, probablement des attaquants, qui seront en mesure de se tailler un poste au sein de la formation dès l’an prochain. Sinon, nous voulons regarnir notre banque de jeunes joueurs pour les prochaines années. Nous comptons ajouter de la profondeur à toutes les positions afin d’assurer notre succès dans le futur», a-t-il révélé.

D’ailleurs, il mentionne que le repêchage du junior A s’avère souvent un casse-tête difficile à résoudre.

«Le repêchage à ce niveau est différent de celui du junior majeur. Les directeurs généraux des équipes de cette ligue tentent tous de sélectionner un joueur qui aura un impact dans notre ligue, mais qui ne sera pas gardé dans le niveau supérieur. La tâche peut donc être extrêmement difficile, puisque l’on ne sait jamais si le joueur portera nos couleurs un jour», a-t-il mentionné.

L’architecte de la formation ne compte pas mettre l’emphase sur la défensive samedi. En effet, de ce côté, le travail a déjà été fait.

«Pour l’instant, nous avons une très belle profondeur en défensive avec des vétérans qui sont encore jeunes et qui vont évoluer dans nos rangs encore quelques années.»

«Nous avons aussi obtenu l’arrière Keenan Gillis dans une transaction l’an dernier. Il était considéré comme le meilleur défenseur de la formation midget AAA du Cape-Breton qui a remporté la coupe Telus. Il ira au camp des Wildcats en août, mais s’il est retranché, il aura un rôle important avec nous», a-t-il ajouté.

Justement, concernant la profondeur déjà en place, MacPherson peut déjà compter sur le retour de trois joueurs clés.

«À l’attaque, nous avons Alexandre Jacob qui était excellent l’an dernier et qui possède l’expérience du junior majeur. Pour ce qui est de la défensive, notre pilier Nolan Alward devrait être l’un des meilleurs arrières du circuit. Alex Lavoie, qui évoluait pour les Wildcats de Moncton en 2016, pourra l’appuyer. Celui-ci a décidé de revenir au bercail et de défendre les couleurs de l’équipe de sa ville d’origine», a-t-il indiqué.

Le DG a d’ailleurs des objectifs élevés pour sa formation en 2017.

«Si tout fonctionne comme prévu, notamment avec l’arrivée de quelques joueurs avec lesquels nous sommes en discussions qui ont évolué dans la LHJMQ l’an dernier, nous allons être une équipe aspirante au championnat.»