Senior Acadie-Chaleur: changements mineurs, impact majeur?

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur s’apprête à apporter des changements qui semblent mineurs à sa constitution, mais qui auront possiblement un impact important sur la qualité de son produit sur la patinoire.

Après que les représentants des cinq équipes en place – les Rameurs de la baie des Chaleurs, les Acadiens du Grand Caraquet, les Alpines de Tracadie, les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne – aient accepté l’arrivée des Marchands de Shippagan pour la campagne 2017-2018, ils ont également proposé de modifier certains règlements concernant le nombre de joueurs permis par formation, leur âge et leur éligibilité aux séries éliminatoires.

À sa première saison, la LHSAC avait admis que les clubs alignent des hockeyeurs âgés de 18 à 28 ans avec un maximum de trois autres âgés de plus de 28 ans. Il faudrait dorénavant parler de joueurs âgés de 18 à 30 ans avec une possibilité de six joueurs âgés de plus de 30 ans, selon ce que suggèrent les équipes.

Les formations auraient aussi le droit d’aligner 18 joueurs par match, soit deux de plus par rapport à la saison 2016-2017.

Enfin, un joueur serait admissible à disputer les séries éliminatoires s’il a disputé 40% des rencontres de son équipe pendant la saison, soit une diminution de 10%. En réalité, il s’agirait d’une baisse non négligeable de quatre matchs: il fallait avoir joué 12 des 24 parties l’an dernier, alors que ce serait huit sur un calendrier de 20 matchs cette saison.

Ces nouvelles règles ont été proposées par les équipes à la réunion de fin de saison de la ligue, il y a quelques semaines, mais elles devront être acceptées à l’assemblée générale annuelle du circuit, le 9 juillet, à Tracadie.

Selon de président de la LHSAC, René Savoie, il ne faut pas y voir un changement de philosophie – un circuit pour les jeunes joueurs et sans durs à cuire ni gestes disgracieux -, mais plutôt des ajustements nécessaires afin d’accorder une marge de manoeuvre aux équipes.

«Notre saison inaugurale nous a permis de voir ce que nous avions à corriger. Nous avons vu ce qui nous a causé des maux de tête. À plusieurs reprises, les équipes ont eu des problèmes à avoir assez de joueurs et cela a été un défi encore plus grand en séries. Nous avons voulu accorder de la flexibilité sans pour autant enlever la place aux jeunes joueurs. Pour l’instant, rien n’est coulé dans le béton car il faut que ce soit accepté à l’assemblée générale», soutient Savoie, qui rappelle que ce n’est pas impossible que l’opinion de certaines équipes ait changé en cours de route.

Le président répète que la ligue est formée principalement de jeunes joueurs et que ça ne changera pas. Si ces modifications sont adoptées, ce sera pour assurer que les équipes aient assez de joueurs pour la prochaine saison, insiste-t-il, en rappelant que les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne n’ont pas le même bassin de joueurs (bassin basé sur la polyvalente fréquentée par les joueurs) que les Rameurs de la baie des Chaleurs ou encore les Alpines de Tracadie.

«Ce ne sont pas toutes les équipes qui ont ce luxe (d’un grand bassin de joueurs). Et ce n’est pas parce qu’un jeune a 18 ans qu’il veut nécessairement jouer dans notre ligue. C’est vrai également de dire que notre constitution ne force pas les équipes à choisir un joueur âgé de 18 à 30 ans avant un de plus de 30 ans. Donc, ce n’est pas impossible qu’un club garde un joueur plus âgé et retranche un plus jeune. Mais on voit ça dans toutes les ligues. Également, ce n’est pas en passant de 16 à 18 joueurs que nous verrons arriver des durs à cuire. Notre philosophie d’une ligue propre reste la même et nous sévirons au besoin pour conserver la ligue que nous voulons», promet René Savoie.

Le circuit de hockey senior Acadie-Chaleur a traversé plusieurs petites tempêtes à sa première saison: expulsion des Whoopers de Renous pour son comportement non conforme, un joueur des Ice Dogs de Néguac a été banni pour toute la saison, un réaménagement du calendrier des matchs, le verglas qui a forcé le report de plusieurs rencontres, des suspensions sévères en séries éliminatoires et des allégations de pot-de-vin.

Heureusement, des séries éliminatoires exceptionnelles, couronnées par le championnat des Acadiens contre les Rameurs dans une finale qui s’est rendue à la limite, a attiré un grand nombre de spectateurs, qui ont apprécié le spectacle.